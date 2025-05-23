Попади «В Десятку» и почувствуй лето на вкус

Ресторан «В Десятку» открывает террасу, запускает сезон летних развлечений, ждет любителей идеальных стейков и неожиданных десертов

. Фото: Динар Фатыхов

24 июня открывается летняя терраса казанского ресторана «В Десятку», который лишь за год своего существования успел стать культовым заведением на гастрономической карте города. А 21 мая начался гастрофестиваль Back to Future, который проходит в самых авторитетных ресторанах России. Идеальное мясо и удивительные десерты, диджейские сеты и зажигательные вечеринки, дегустационные программы и праздники на любой вкус — сложно перечислить все, что предлагает гостям этим летом «В Десятку». Летний сезон открывается на радостной волне. «Реальное время» рассказывает, что ждет гостей ресторана нынешним летом, как прошел первый год работы и… что связывает театр Камала, древних тюрков и белые грибы.

За год «В Десятку» попали 160 000 гостей

Казанскому ресторану «В Десятку» не так давно исполнился год. Это важное событие отпраздновали масштабной вечеринкой: свое мастерство показывали три шеф-повара из разных ресторанов города и шеф-кондитер, был представлен масштабный диджей-сет, а гостей радовали сюрпризами и развлекательной программой.

Казанскому ресторану «В Десятку» не так давно исполнился год. Это важное событие отпраздновали масштабной вечеринкой. предоставлено рестораном "В Десятку"

Праздновать определенно было что: за год ресторан стал яркой звездой на гастрономической карте города. Вдумайтесь в эту цифру: за год «В Десятку» посетили 160 000 человек! Смелое решение открыть высокоуровневый ресторан в спальном районе города полностью оправдалось: сюда едут со всей Казани. Заведение собрало внушительный урожай наград — и это, напомним, лишь за первый год своей работы!

Ресторан вошел в топ-20 лучших заведений Казани, по версии Ultima Guide от «Яндекс Еды».

По итогам 2024 года «В Десятку» стал рестораном года, по версии редакции Enter и коммуникационного агентства К9.

Заведение вошло в шорт-лист из пяти российских заведений в номинации «Ресторан с лучшей пивной картой» федеральной премии WhereToEat.

«В Десятку» вошел в список «Топ-100 новых ресторанных концепций 2024 года» по версии федеральной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Ресторан поучаствовал в фестивале «Русский завтрак» и был награжден дипломом этого масштабного культурно-гастрономического события, охватившего авторитетные заведения во многих городах страны.

Мясо как философия

Чем же покоряет душу «В Десятку»? Как обеспечивается столь точное попадание «в яблочко» потребительских предпочтений? Все просто: секрет — первоклассная еда. Шеф-повар Булат Сахапов — тонкий знаток всего, что связано с мясом. Мясо — главный герой его меню.

— Мой фокус — качество и натуральность вкуса мяса, — объясняет Булат Сахапов. — Для меня важно, чтобы в нем ощущался натуральный вкус. Конечно, его можно замариновать, добавить экзотические специи, но истинный аромат и вкус мяса, на мой взгляд, при этом потеряются. Достаточно соли и перца, чтобы его по-настоящему раскрыть.

Шеф-повар Булат Сахапов — тонкий знаток всего, что связано с мясом. Мясо — главный герой его меню. предоставлено рестораном "В Десятку"

В меню есть все классические виды стейков. Пять видов прожарки, два вида вызревания на выбор — сухое и влажное, два вида мраморности у премиальной говядины — prime и choice.

— Какой выбрать стейк — зависит от того, чего именно вы хотите: более постного или пожирнее, на кости или без нее, нежнее или сочнее, какой мраморности. Можем предоставить и ассорти из двух стейков. Если вы в этом не очень подкованы, вам помогут наши официанты: они отлично знают меню и под ваш запрос посоветуют вам именно тот стейк, который придется по душе, — рассказывает шеф-повар.

Фишка ресторана — шкаф для сухого вызревания. Сюда отрез подвешивается на двадцать дней, в шкафу поддерживается особая влажность, температура и даже бактериальная микрофлора (это необходимо для медленного процесса ферментации). По истечении положенного срока говядина становится податливой, мягкой и невероятно сочной (вода испаряется, но между волокнами остается тончайшая вуаль жира, пропитывающая их). Такие условия для выдерживания мяса есть далеко не в каждом центральном стейк-хаусе!

Сюда отрез подвешивается на двадцать дней, в шкафу поддерживается особая влажность, температура и даже бактериальная микрофлора (это необходимо для медленного процесса ферментации). Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кстати, сейчас мясо из этого «волшебного шкафа» можно заказать под свой домашний праздник — заранее, за месяц, выбрать понравившийся отрез, менеджеры ресторана поместят на него наклейку с вашим именем и будут регулярно сообщать вам, как дела с вызреванием. А в положенный день отрез идеально вызревшей говядины к вам привезут. Еще одно предложение — вакуумированные стейки для тех, кто хочет устроить гриль-вечеринку у себя на даче.

Десерт с намеком на новый театр Камала и буррата с секретом

Всего в меню ресторана более сотни позиций. Но на этом шеф не останавливается — сейчас дорабатывается летнее меню, которое вот-вот появится. Оно будет освежающим, войдет в отдельную карту, а представить его планируют в течение ближайших недель. Здесь и салаты, и холодные супы, и вторые блюда. И, конечно же, десерты — новый шеф-кондитер «В Десятку» Ильдар Шарипов непревзойденный мастер удивительной подачи.

Нежное безе со сливочным кремом имеет изломанную форму с острыми, будто бы ледяными гранями. Что напоминает? Правильно, новое здание театра Камала! . предоставлено рестораном "В Десятку"

Всеми любимую классику — медовик и «Анну Павлову» — он готовит так, что отныне вы будете считать эталоном именно его искусство. «Анна Павлова» в его исполнении получает новый облик, в котором шеф-кондитер философствует о новом архитектурном лице Казани. Нежное безе со сливочным кремом имеет изломанную форму с острыми, будто бы ледяными гранями. Что напоминает? Правильно, новое здание театра Камала! И Ильдар признается: он действительно вдохновлялся его образом.

Но обращается он и к историческим тюркским кулинарным образам — о них напоминает сливочный шербет, тающий на языке и дышащий солнцем. А еще Ильдар Шарипов любит пошутить и обратиться к современному лукавому фьюжну — он придумал десерт «Буррата», который выглядит как шарик традиционного итальянского сыра, но внутри содержит нежное суфле из страчателлы, белых грибов, молочного шоколада и карамели с ореховым пралине. Взрыв вкуса и однозначный эксклюзив — такого вы больше нигде не попробуете.

Ильдара Шарипова вдохновляет эстетика. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А сам из своих десертов я заказал бы, например, брауни. В нем бисквит на горьком шоколаде, карамелизованные орехи и эффектная подача фламбе! Меня всегда вдохновляет эстетика, я люблю делать красиво, а еще мне важно, чтобы мои десерты были особенными, не как у всех, — улыбается Ильдар. — На лето готовим новые предложения — я пока сохраню интригу, но могу намекнуть, что это будет нечто легкое, воздушное, с нежным кремом и обязательно с ягодами.

Авторские десерты и печенье от Ильдара Шарипова можно как заказать в ресторане, так и купить в лавке, которая работает на первом этаже «В Десятку». Как мы уже рассказывали, здесь организовано собственное производство полуфабрикатов. Замороженные пиццы, пельмени, хинкали, манты, вареники, собственные сыры, йогурты, пирожные — всё как в ресторане, но для тех, кто хочет принести кухню от шефа к себе домой. Хлеб из собственной пекарни дополнит изысканную трапезу.

Лето с попаданием «В Десятку»

На летний сезон ресторан приготовил яркие активности — что-то из них пройдет на регулярной основе, а что-то нужно «ловить», ведь это будет эксклюзив.

Чтобы отметить важный повод, провести идеальный праздник или бизнес-событие, ресторан «В Десятку» предлагает множество возможностей. предоставлено рестораном "В Десятку"

С 21 мая по 11 июняресторан «В Десятку» вливается в гастрономический фестиваль Back to Future, который проходит в крупнейших городах России. Суть события — «представить гостям ностальгические блюда из прошлого и еду, о которой пока еще только мечтаешь», как указано в анонсе события. Ресторан на этот период возвращает в меню ушедшие из него позиции, которые гости никак не могут забыть — к примеру, «В Десятку» вновь только на эти три недели предложит легендарное севиче из лосося. Вторая часть гастрономического путешествия относится к будущему — и тут ресторан анонсирует новый шедевр от шефа: ризотто с фермерской тыквой и дальневосточным гребешком.

— Это сочетание, которое отражает гармонию свежести морепродуктов и насыщенности овощей. Мне захотелось добавить морской свежести в жизнь гостей нашего ресторана, — объясняет шеф-повар Булат Сахапов.

Одна из первых больших летних вечеринок пройдет уже 24 мая: это будет официальное открытие летней террасы «В Десятку». В программе изысканное меню, большой сет DJ Om для ценителей электронной музыки, дымные коктейли и зажигательное настроение.

Весь летний сезон еженедельно по пятницам в ресторане будут проходить выступления популярных кавер-бэндов Казани. Это ответ на активный запрос гостей, которым хочется не только гастрономических впечатлений, но и музыкальной программы, и настоящего расслабления для души. А по субботам вас ждут живые DJ-сеты от известных диджеев города — они будут проходить на летней террасе.

По субботам вас ждут живые DJ-сеты от известных диджеев города — они будут проходить на летней террасе. предоставлено рестораном "В Десятку"

И, конечно, нельзя забывать про гастроужины в формате дегустационных сетов, которые сопровождает сомелье «В Десятку» — Мария Соловьева. Эти вечера проходят в формате лекций и свободных бесед, скоро будет подготовлена дополнительная игровая программа. Количество мест на них ограничено, но если следить за анонсами — можно успеть забронировать себе место. Несколько ближайших вечеров пройдут под знаком искрящейся Италии, изысканной Франции и знойной Аргентины. Под эту тематику шеф-повар готовит особенные закусочные сеты, которые не попадают в основное меню. Эксклюзив!

Идеальный летний праздник

Чтобы отметить важный повод, провести идеальный праздник или бизнес-событие, ресторан «В Десятку» предлагает множество возможностей. Кстати, предоставляется не только площадка: при желании вы можете заказать эвент под ключ, вплоть до выездной регистрации брака и фейерверка. Здесь уже проводятся свадьбы, банкеты, юбилеи, деловые мероприятия (конференции, лекции, форумы), бизнес-обеды и церемонии, концерты и выпускне вечера, презентации и модные показы. Площадка доказывает свою многофункциональность, она может быть трансформирована под различные потребности, а авторский интерьер одинаково хорошо сопровождает и бизнес-встречу, и свадебный банкет.

Площадка доказывает свою многофункциональность, она может быть трансформирована под различные потребности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предлагается большое разнообразие залов:

«Печь» — на 60 человек;

«Камин» — на 60 человек;

«Бар» — на 40 человек;

«Летняя терраса» — до 100 человек;

2 VIP-комнаты — от 10 до 30 человек.

2 VIP-комнаты вместимостью от 10 до 30 человек примут камерное торжество или деловую встречу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под закрытие ресторана предлагается особое банкетное и фуршетное меню. При этом шеф-повар Булат Сахапов отдельно отмечает, что по особому запросу готов приготовить всё, что пожелает заказчик.

Отдельное предложение — разнообразные шоу от шефа: баранья нога фламбе, подача брискета, ростбифа, филе семги в соли. Шеф Булат Сахапов покажет все свое мастерство и умение, а его харизма и обаяние станут идеальной приправой к торжественному ужину. Кстати, можно заказать еще и мастер-класс от шеф-повара — к примеру, если вам нужно чем-то занять гостей на время сбора.

1 / 48 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов





Итак, проект «В Десятку» однозначно состоялся и уже покорил сердца казанцев. Если и вы хотите приобщиться к сообществу гурманов — забронируйте столик по телефону +7 (987) 217-00-70

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