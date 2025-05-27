В Татарстане набирают добровольцев для борьбы с терроризмом в Африке
Служба в Африканском корпусе: какие требования выдвигаются к кандидату и на что он может рассчитывать
В Татарстане продолжается набор на службу по контракту в Африканский корпус. После подписания контракта военнослужащий получит 2,5 млн рублей и всестороннюю поддержку от государства — от необходимой амуниции до медобеспечения и военной ипотеки. Подробнее о требованиях к кандидату и гарантиях — в материале «Реального времени».
Что такое Африканский корпус?
Африканский корпус Министерства обороны РФ сформировали в 2023 году после форума «Россия — Африка» по просьбе лидеров некоторых африканских стран. Сегодня основной задачей подразделения является оперативное реагирование на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.
В обязанности бойцов корпуса входят:
- подготовка и обучение военнослужащих;
- обеспечение личной охраны, а также обороны объектов;
- совместное участие в контртеррористических операциях.
Кого берут?
Отбор в Африканский корпус более строгий по сравнению с другими подразделениями, так как его представитель является лицом России на континенте. После досконального изучения анкеты всех кандидатов проверяют на полиграфе и отправляют на углубленное собеседование.
В Африканский корпус набирают военных запаса из числа служивших в зоне проведения специальной военной операции и за рубежом, а также сотрудников ЧВК. Возраст потенциального кандидата — от 18 до 45 лет для рядовых и сержантов и до 55 лет для офицеров. В число других обязательных требований входят:
- гражданство Российской Федерации и разрешение выезда за границу;
- отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД и гепатитов;
- отменное здоровье и переносимость жаркого климата;
- отсутствие судимостей по тяжким статьям.
До службы допускаются не только мужчины, но и женщины до 45 лет. Однако для них обязательно наличие медицинского образования.
Контракт можно заключить на срок от года, на время проведения СВО он не прерывается. После отбора и подписания бумаг новобранец проходит 45-дневную подготовку по специальностям в учебных центрах МО РФ, затем его направят в командировку как минимум на шесть месяцев. После возвращения бойцу предоставят отпуск на срок от 20 суток.
Кто требуется?
На данный момент в Африканский корпус нужны следующие специалисты:
- мотострелки;
- артиллеристы;
- танкисты;
- механики-водители и командиры боевых машин;
- операторы БПЛА;
- водители категорий В, С, D, Е;
- связисты;
- специалисты войск ПВО;
- операторы РЛС;
- специалисты РЭБ;
- огнеметчики;
- саперы;
- специалисты служб тыла;
- медики;
- переводчики с французского, испанского и арабского языков.
Какие выплаты и гарантии предоставляются бойцам?
Военнослужащим, которые подписали контракт о службе в Африканском корпусе, полагается 2,5 млн рублей — 2,1 млн рублей от правительства Татарстана и 400 тыс. рублей от Министерства обороны РФ. Первая сумма выплачивается сразу, остальное — по убытии на выполнение боевых задач.
В пункте постоянной дислокации зарплата составит от 45 тыс. рублей, а в командировке — от 230 тыс. рублей.
В число обязательных гарантий входят:
- выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;
- обеспечение вещами, средствами индивидуальной броневой защиты, вооружением и необходимым снаряжением;
- медицинское обеспечение и все социальные льготы, предусмотренные военнослужащим Минобороны;
- служебное жилье или компенсация его найма;
- военная ипотека;
- ежегодная материальная помощь;
- сохранение всех надбавок при переводе.
В Татарстане пункты отбора открыты в Казани (ул. Сибирский тракт, д. 20) и Набережных Челнах (проспект Сююмбике, д. 43). Должностное лицо, ответственное за рекрутинг, ответит на все ваши вопросы, расскажет о выплатах, федеральных и республиканских льготах, выдаст перечень необходимых документов и направление на медкомиссию.
Узнать подробную информацию о службе по контракту можно по телефону 8 800 222 59 00 или на сайте.
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