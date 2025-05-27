В Татарстане набирают добровольцев для борьбы с терроризмом в Африке

Служба в Африканском корпусе: какие требования выдвигаются к кандидату и на что он может рассчитывать

В Татарстане продолжается набор на службу по контракту в Африканский корпус. После подписания контракта военнослужащий получит 2,5 млн рублей и всестороннюю поддержку от государства — от необходимой амуниции до медобеспечения и военной ипотеки. Подробнее о требованиях к кандидату и гарантиях — в материале «Реального времени».

Что такое Африканский корпус?

Африканский корпус Министерства обороны РФ сформировали в 2023 году после форума «Россия — Африка» по просьбе лидеров некоторых африканских стран. Сегодня основной задачей подразделения является оперативное реагирование на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.

В обязанности бойцов корпуса входят:

подготовка и обучение военнослужащих;

обеспечение личной охраны, а также обороны объектов;

совместное участие в контртеррористических операциях.

Кого берут?



Отбор в Африканский корпус более строгий по сравнению с другими подразделениями, так как его представитель является лицом России на континенте. После досконального изучения анкеты всех кандидатов проверяют на полиграфе и отправляют на углубленное собеседование.

В Африканский корпус набирают военных запаса из числа служивших в зоне проведения специальной военной операции и за рубежом, а также сотрудников ЧВК. Возраст потенциального кандидата — от 18 до 45 лет для рядовых и сержантов и до 55 лет для офицеров. В число других обязательных требований входят:

гражданство Российской Федерации и разрешение выезда за границу;

отсутствие проблем с наркотиками и алкоголем, заболеваний ВИЧ/СПИД и гепатитов;

отменное здоровье и переносимость жаркого климата;

отсутствие судимостей по тяжким статьям.

До службы допускаются не только мужчины, но и женщины до 45 лет. Однако для них обязательно наличие медицинского образования.

Контракт можно заключить на срок от года, на время проведения СВО он не прерывается. После отбора и подписания бумаг новобранец проходит 45-дневную подготовку по специальностям в учебных центрах МО РФ, затем его направят в командировку как минимум на шесть месяцев. После возвращения бойцу предоставят отпуск на срок от 20 суток.

Кто требуется?

На данный момент в Африканский корпус нужны следующие специалисты:

мотострелки;

артиллеристы;

танкисты;

механики-водители и командиры боевых машин;

операторы БПЛА;

водители категорий В, С, D, Е;

связисты;

специалисты войск ПВО;

операторы РЛС;

специалисты РЭБ;

огнеметчики;

саперы;

специалисты служб тыла;

медики;

переводчики с французского, испанского и арабского языков.



Какие выплаты и гарантии предоставляются бойцам?

Военнослужащим, которые подписали контракт о службе в Африканском корпусе, полагается 2,5 млн рублей — 2,1 млн рублей от правительства Татарстана и 400 тыс. рублей от Министерства обороны РФ. Первая сумма выплачивается сразу, остальное — по убытии на выполнение боевых задач.

В пункте постоянной дислокации зарплата составит от 45 тыс. рублей, а в командировке — от 230 тыс. рублей.

В число обязательных гарантий входят:



выплаты в иностранной валюте во время нахождения за границей;

обеспечение вещами, средствами индивидуальной броневой защиты, вооружением и необходимым снаряжением;

медицинское обеспечение и все социальные льготы, предусмотренные военнослужащим Минобороны;

служебное жилье или компенсация его найма;

военная ипотека;

ежегодная материальная помощь;

сохранение всех надбавок при переводе.

В Татарстане пункты отбора открыты в Казани (ул. Сибирский тракт, д. 20) и Набережных Челнах (проспект Сююмбике, д. 43). Должностное лицо, ответственное за рекрутинг, ответит на все ваши вопросы, расскажет о выплатах, федеральных и республиканских льготах, выдаст перечень необходимых документов и направление на медкомиссию.



Узнать подробную информацию о службе по контракту можно по телефону 8 800 222 59 00 или на сайте.



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