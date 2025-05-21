Рифкат Минниханов: «Если ваш проект не имеет квалифицированного заказчика, то мы его не поддержим»

Президент Академии наук Татарстана — о гуманитарных приоритетах науки, отсутствии денег на фундаментальные проекты и главной задаче по определению татарской идентичности

Фото: Роман Хасаев

Фундаментальные исследования должны финансироваться из федерального бюджета — такова позиция Татарстана в части выделения денег на науку. А прикладные проекты должны вызывать интерес у квалифицированных заказчиков — иначе и от республиканского бюджета финансирования им можно не ждать. Об этом рассказывает глава АН РТ и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов в онлайн-конференции для «Реального времени». 80% академиков АН РТ занимаются гуманитарными исследованиями, главной задачей Академии сейчас является сохранение татарского языка, культуры и укрепление национальной идентичности. Подробнее — в тексте интервью.

«Форум из сугубо халяльного стал серьезным и разноплановым»

— Казань уже в XVI-й раз приняла форум «Россия — Исламский мир». Татарстан всегда удивляет, в том числе своими научно-техническими достижениями. Что представила республика на форуме в этом году, с этой точки зрения?

— В 2021 году мы проводили первую секцию по научно-технологическому развитию в масштабе этого форума. Не буду хвалиться и говорить, что это мы были инициаторами технологичности этого форума, но эта секция была первой. А сейчас вы уже видите, что здесь достойно представлены технологии, которые сегодня являются передовыми. И даже пленарная сессия, которая проводится по цифровизации, говорит о том, что форум из сугубо халяльного стал очень серьезным, разноплановым, со своим масштабом и своим направлением.

В первую очередь наши сильные проекты связаны со здравоохранением, с продовольственной безопасностью, с вопросами сохранения языка. Притом в рамках сохранения языка используются инструменты искусственного интеллекта. Плюс к тому, развиваются другие проекты в области гуманитарных наук, особенно археология, история, которые сегодня актуальны. В связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне у нас очень серьезные наработки.

Ряд проектов связан с актуальной для современного момента темой — авиационными беспилотными системами. Мы здесь показали и реально действующие проекты, и продемонстрировали, что сформированы структуры в составе Академии наук, которые координируют вопросы разработки беспилотных авиационных систем, ИИ и аддитивных технологий. На это сделаны акценты, и на выставке они были представлены.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— На форуме присутствовали представители 104 стран. Проявлялся ли интерес к продемонстрированным наработкам?

— Нам бы хотелось, конечно, чтобы представители этих государств активно заинтересовались нашими подходами. Я должен отдельно выделить Институт археологии, который работает уже в десятках зарубежных стран, где ведутся раскопки. Институт истории проводит сегодня архивные исследования за рубежом.

Но в любом случае, сохранение татарского языка и все, что связано с тюркоязычным направлением, является сегодня приоритетом нашей Академии.

— Сохранению национального языка и культуры татарского народа уделяется здесь много внимания. И другие регионы приезжают в Татарстан почерпнуть опыт, верно?

— Они едут сюда, мы едем к ним. И я считаю, что эта площадка послужит взаимодействию, чтобы мы плотнее начали работать в упомянутых исследованиях.

«Мы должны четко понимать и определять, где наша татарская основа»

— Совсем недавно была утверждена новая редакция Стратегии научно-технологического развития России. Каковы в ней роль и место Татарстана и татарстанской науки, какие задачи в первую очередь ставятся перед научным сообществом республики?

— В первую очередь сама Стратегия коренным образом поменяла те подходы, которые были в рамках научно-технологического развития. В ней возникает понятие квалифицированного заказчика, которое коренным образом меняет всю систему реализации проектов. В этом направлении у нас много вопросов, честно скажу. Мы курируем 73 проекта. Буквально единицы из них имеют квалифицированного заказчика. Я считаю, что [в таком формате] реализация целей и задач, определенных в Стратегии, будет затруднена.

Но о наших задачах. К списку направлений научно-технологического развития добавилось сохранение национальной идентичности родного языка. Здесь мы в теме — в нашей Академии наук порядка 80% докторов и кандидатов наук — гуманитарии. Этот подход, который был локальным, сегодня оказался нужным и очень актуальным — сохранение традиций, языка, обычаев. Это обозначено сегодня на всех уровнях, и мы тоже совершенствуемся в этом направлении. В этом нас поддержало руководство республики и лично раис.

Археологи, находящие артефакты, и историки работают в тесном переплетении друг с другом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Создан Центр Степной Евразии, мы под него разработали программу — все, что связано с исследованиями, будет усилено. Нам нужно понять роль: откуда мы, где мы, до какой степени правильны сегодняшние подходы в рамках понимания татарской идентичности. Технологии палеогенетики сегодня позволяют [более точно] идентифицировать находки, и я считаю, что понимание тех или иных процессов или подходов в связи с этим может измениться. Есть те, кто находит артефакты, а есть те, кто их описывают — и сегодня археологи и историки работают в тесном переплетении друг с другом.

Кроме того, раньше лаборатории, где велись исследования, были преимущественно за границей. Мы сейчас технологически укрепляемся, чтобы не ждать полгода — год результаты работы.

Хочу сказать и о наших журналах — в первую очередь это «Археология» и научный журнал Института Марджани. Они находятся на вершине мировых рейтингов научных журналов, публикуются в них и ведущие ученые из других стран и регионов.

Не скрою, в любом случае мы должны четко понимать и определять, где наша татарская основа. Чтобы она правильно квалифицировалась и была научно обоснована. Мы очень хорошо работаем с Казахстаном, Узбекистаном. В рамках тюркоязычного направления очень много различных течений. Это гуманитарная составляющая, и это наш приоритет.

Рифкат Минниханов: «Не скрою, в любом случае мы должны четко понимать и определять, где наша татарская основа. Чтобы она правильно квалифицировалась и была научно обоснована». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Наша позиция такая: фундаментальная наука —прерогатива федеральных органов власти»

— Лейла Фазлеева в феврале сказала: «Одна из слабых сторон реализации Программы научно-технологического развития в Татарстане — недостаточный вклад коммерческого сектора». Насколько активен сегодня бизнес и как внедрение института квалифицированного заказчика в этом контексте сможет повлиять на ситуацию?

—Всегда возникает вопрос: все думают, что регион — это бездонная бочка, в которой много денег. Но в бюджете много денег нет, а на науку — особенно. Наша позиция такая: все, что связано с фундаментальной наукой, — это прерогатива федеральных органов власти. Федеральное финансирование. По-другому нельзя. Могут быть какие-то крупные компании, которые ведут исследования, но это чисто их епархия. А то, что связано с республикой — секрета нет: у нас выделяются средства на программы научно-технологического развития, и мы их используем на поддержку в первую очередь — прикладных проектов.

В прошлом году с малой помощью квалифицированных заказчиков мы тоже поддерживали проекты за счет бюджета. А сейчас я четко сказал всем ученым: «Если ваш проект не имеет квалифицированного заказчика, неинтересен ему, то мы этот проект не поддержим». Имеются в виду прикладные проекты.

Я подвожу к тому, что Владимир Владимирович Путин четко определил: 2% ВВП должно быть направлено на научно-технологическое развитие. Сегодня эта цифра 0,7%. И, конечно, увеличить эту цифру только за счет бюджета нельзя. Довести ее до 2% без участия бизнеса невозможно.

— Вы имеете в виду НИОКРы?

— Я часто бываю на предприятиях и задаю вопрос: «Почему вы не направляете средства в вузы, не заказываете проекты для того, чтобы получить технологические решения?» Они отвечали: «Мы это делали, но система не срабатывает. Мы не получали результат». Сегодня они создают различные структуры внутри предприятий — конструкторские, проектные офисы. Они выделяют средства, причем к реализации проектов привлекают тех ученых, которые неэффективно работали, когда средства шли через вузы. Система сложилась такая: сегодня предприятия в основном живут своей жизнью.

Поэтому наша, Академии, основная задача сегодня — «поженить» бизнес и науку через министерства. Министерства не должны остаться в стороне. На Совете в Министерстве науки и образования Рустам Нургалиевич [Минниханов, раис Татарстана] четко дал поручение — у каждого министерства, крупного ведомства, муниципалитета должны быть ответственные руководители за научно-технологическое развитие.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

То есть организационно процесс пошел. Да и в целом на федеральном уровне четко прослеживается, что в республике, в регионе есть ответственный руководитель на уровне вице-губернатора или вице-премьера (у нас это Лейла Фазлеева), который отвечает за НТР. И под ним должна выстраиваться вертикаль ответственности. В целом сегодня в рамках общей работы я считаю, что республика справляется.

«Командой работаем, имеем результат, которым республика может гордиться»

— А по каким критериям вы можете это оценить?

— Мы все-таки имеем шесть вузов в программе «Приоритет 2030». Пять из пятидесяти передовых инженерных школ России находятся в Татарстане — это 10% от всего числа ПИШ в стране, очень много в масштабе страны. Провели 5 волн студенческих стартапов, 734 стартапа Татарстан представил, это второй результат в России. Сейчас идет шестая волна.

Я к чему эти цифры привожу? Командой работаем, имеем результат, которым республика может гордиться. Я уже не буду говорить про ОЭЗ, ТОСЭР, промпарки… Много еще составляющих, по которым мы передовые в рейтингах и индексах. По индексу НТР Татарстан первый, по инновации — первый. Просто так это не дается, у нас командная работа.

«Провели 5 волн студенческих стартапов, 734 стартапа Татарстан представил, это второй результат в России. Сейчас идет шестая волна». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Скоро на площадке ИТ-парка состоится шестой по счету Kazan CryptoForum. Академия наук РТ и вы лично — его постоянные участники. На чем там будут делаться акценты?

— Когда мы запускали KazanDigitalWeek, я говорил, что буквально через несколько лет доминировать будет все, связанное с информационной безопасностью. Тогда еще не было февраля 2022 года. Но он и последующие месяцы показали, насколько это было актуально.

Сегодня ИИ как инструмент более активно использовался в нападении на информационные системы и базы данных. А защитники защищались и позже начинали их применять. ИИ должен был активно проявиться, но для этого должно быть оборудование и люди. И то, что сейчас происходит в республике — компании наподобие Innostage создают научно-образовательные центры в вузах, готовят людей, проводят соревнования по кибербезопасности — говорит о том, что мы готовы к этому. Эта тема становится номером один.

Реклама. ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Официальные партнеры:



