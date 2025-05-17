Рахимов продолжил дело Слуцкого: как «Рубин» проиграл «Химкам» и дал повод вспомнить бывшего тренера

Казанцы перестали побеждать на выезде весной

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» неожиданно проиграл в гостях «Химкам» со счетом 2:3. Химчане страдают от финансовых проблем, к тому же ведут борьбу за сохранение прописки в турнирной таблице Премьер-лиги. Несмотря на обстоятельства, хозяева добились волевой победы, доигрывая встречу в меньшинстве. Что стало решающим в поражении «Рубина» — в материале «Реального времени».

Мотивация «Химок» выше казанской



В последнее время «Химкам» приходится решать не только футбольные проблемы. На неделе стало известно, что химчанам пока не удалось пройти лицензирование для участия в Премьер-лиге на следующий сезон. По некоторым данным, долги клуба достигли почти 850 млн рублей. В том числе остается задолженность перед игроками и тренерами по заработной плате. Несмотря на это, инвестор «Химок» Туфан Садыгов не ожидает проблем с получением лицензии, надеясь на разрешение ситуации в скором времени.

На футбольном поле у химчан тоже не все ладится. Весной команда одержала всего две победы, да и то в марте — над «Факелом» (1:0) и «Пари НН» (2:0). С тех пор клуб успел уволить главного тренера, назначив Магомеда Адиева вместо Франка Артиги. Но результаты от этого лучше не стали. «Химки» не могут выиграть на протяжении шести туров в РПЛ подряд. При этом в трех матчах кряду химчане сыграли вничью.

Подмосковная команда еще не решила свою основную спортивную задачу в сезоне. За два тура до конца чемпионата подопечные Адиева шли на 12-й строчке, опережая «Пари НН», идущего в зоне стыков, лишь по дополнительным показателям.

«Рубин» прописку в высшей лиге уже сохранил, да и ниже седьмого места в турнирной таблице уже вряд ли опустится. Так что химчанам победа была гораздо нужнее.

Незабитый пенальти

Это обстоятельство вынудило «Химки» пойти вперед с первых минут встречи. После парочки опасных подходов, хозяева смогли открыть счет. Лукас Вера прострелил, а Антон Заболотный добил мяч в ворота — 1:0.

Пропущенный гол заставил «Рубин» активизироваться. Казанцы сравняли счет довольно быстро. Уже на 12-й минуте встречи Валентин Вада отпасовал в свободную зону на Мирлинда Даку, который легко разобрался с защитой и вратарем соперника — 1:1. Албанец ударно проводит концовку сезона, забивая вторую игру подряд. В преддверии летнего межсезонья нападающий активно работает на повышение трансферной стоимости.

После этого страсти на поле немного улеглись. Хозяева чуть владели преимуществом, хотя особых дивидендов с этого не имели. Чуть активнее игра стала после травмы Угочукву Иву, которого заменил Олег Иванов. Химчане наседали на ворота Евгения Ставера, однако забить не сумели.

«Рубин» ответил куда более опасным моментом. На 38-й минуте Кабутов вбежал в штрафную, убрал мяч под себя, и защитник хозяев сбил игрока казанцев. Главный судья, Рафаэль Шафеев, не увидел фола, а вот в ВАР-комнате решили, что это пенальти. В итоге решение было изменено. К 11-метровой точке подошел Даку, но его удар взял вратарь.

Ключевая замена Адиева

Даку вернул должок химчанам уже после перерыва. Албанский форвард получил пас от Егора Тесленко, вновь разобрался с защитниками соперника и катнул мимо вратаря — 1:2. Для нападающего «Рубина» гол стал уже 14-м в текущем сезоне. По этому показателю Даку вышел на второе место в гонке бомбардиров, отставая от лидирующего Манфреда Угальде на два мяча.

«Химки» отреагировали тройной заменой, выпустив Алехандре Корредеру, Александра Руденко и Фаринью. Последний из этой тройки сходу заработал желтую карточку за подсечку Даку. В ответ на жесткость албанец оформил хет-трик (как оказалось, временный). Вада отдал передачу вразрез между защитниками химчан, Даку получил мяч и черпачком перекинул Кокарева. Судьи на поле гол засчитали, а вот ВАР-комната взятие ворот отменила. Пару минут спустя игра перевернулась в другую сторону. «Химки» устроили навал, после которого Руденко сравнял счет — 2:2.

Одной желтой Фариньи оказалось недостаточно. Защитник из Панамы срубил возле своей штрафной Ваду и нарвался на удаление. После видеопросмотра судья показал прямую красную карточку игроку «Химок». В меньшинстве химчане не сдались и уже в добавленное время забил победный гол. Корредера прострелил вдоль ворот, где Руденко в сутолоке протолкнул мяч в сетку — 3:2. Вот так одна тройная замена Адиева стала ключевой для всего матча.

Шестое поражение «Рубина» в семи гостевых матчах

После победы «Химки» временно поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице, опередив махачкалинское «Динамо». Химчане близки к решению вопроса сохранения места в РПЛ. Хотя спортивные достижения могут не помочь команде остаться в Премьер-лиге, если клуб не закроет финансовые вопросы.

«Рубину» же надо серьезно поработать над игрой в гостевых матчах. Весной казанцы проиграли в шести из семи игр на выезде без единой победы. Решать эту проблему Рашиду Рахимову предстоит в межсезонье, благо в руководстве уже сообщили о намерении оставить тренерский штаб неизменным по итогам сезона.

Любопытно, что «Рубин» в третий раз подряд проиграл «Химкам» с одинаковым счетом. В апреле 2022 года команда под руководством Леонида Слуцкого уступила химчанам 2:3. Дело бывшего тренера «продолжил» Рахимов, который с таким же результатом завершил игру с «Химками» в первом круге нынешнего сезона в Казани.

«Химки» — «Рубин» (Казань) — 2:2 (1:1, 1:1)

Голы:

1:0 — 9, Заболотный (Вера);

1:1 — 12, Даку (Вада);

1:2 — 58, Даку (Тесленко);

2:2 — 67, Руденко

Следующий матч «Рубин» проведет 24 мая в Казани против «Оренбурга» в 16:30 по московскому времени. Игра станет заключительной для команды в чемпионате.