Рустам Минниханов: «Друзья из исламских стран все охотнее приезжают к нам»

«Рубин» во второй раз подряд завоевал «Кубок Востока»

Главный трофей «Кубка Востока» в руках победителей — футболистов «Рубина». Фото: предоставлено realnoevremya.ru ФК «Рубин»

Юные футболисты казанского «Рубина» (10–11 лет) стали победителями международного турнира «Кубок Востока», проходившего в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия». Турнир был учрежден «Рубином» и Министерством спорта Татарстана в 2024 году, и оба раза его победителем становится казанский клуб. «Реальное время» рассказывает о запоминающихся моментах соревнований.

Стран-участниц стало больше, чем в прошлом году

Количество участников «Кубка Востока», как и в прошлом году, не изменилось — 10 команд. Но в этот раз ненамного увеличилось число стран. В стартовом соревновании принимали участие команды Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также представители дальнего зарубежья — ОАЭ и Саудовской Аравии.

Сейчас две последние страны заменили представители Омана («My School») и Пакистана («Mehran Football»), а также «Вавилон» из Таджикистана. Кстати, в составе пакистанской команды играла единственная среди всех участников турнира девочка.



Если в первом турнире конкуренцию «рубиновым» в финале составил казахстанский «Елимай» из города Семей, то сейчас команду из Средней Азии в главном матче турнира заменил представитель Закавказья — команда «Сабах» из Азербайджана. Профессиональную команду из этой страны ранее возглавлял Магомед Мусаев, который сейчас ведет к чемпионству «Краснодар». На официальном сайте профессионального клуба активно информировали о казанском турнире, несмотря на юный возраст его участников. Помимо того, азербайджанцы могут позволить себе выбирать страны для участия в турнирах, например, соседей из Турции, но уже второй год подряд приезжают в Казань, несмотря на сложности с логистикой. Призы за второе место азербайджанцам вручал министр спорта Татарстана Владимир Леонов, возможно, памятуя о том, что в этой закавказской республике плодотворно трудился его хороший друг Ирек Зиннуров.

За день до решающих матчей все юные участники турнира посетили товарищескую встречу между ветеранами «Рубина» и командой под названием «Дипломаты», в которой были собраны представители стран ОИС (Организации исламского сотрудничества). Несмотря на то, что ветераны «Рубина» усилились качественно, пригласив в свой состав Александра Мостового и Руслана Нигматуллина, и стратегически, выдвинув на острие атаки президента казанского клуба Марата Сафиуллина, дипломаты отказались от предложенной идеи разбавить своих игроков профессионалами. Хотя южноафриканец Макбет Сибайя и турок Гекдениз Карадениз, которого Сибайя называл «мусульманский брат», могли бы отлично вписаться в их состав. Определение «мусульманский брат» связано с тем, что они оба стали спонсорами строительства культовых объектов.

Карадениз построил в Казани мечеть, а Сибайя у себя на родине, в ЮАР, выстроил протестантский храм. В итоге Сибайя дважды забил гордым и бескомпромиссным дипломатам, а Карадениз замучил защитников этой команды своей неутомимостью.

Серебряные призеры «Кубка Востока» — команда «Сабах» и Азербайджана . предоставлено realnoevremya.ru ФК «Рубин»

Когда не дают спасти ворота, есть шанс спасти червяка

Когда начался товарищеский матч, Макбет Сибайя открыл счет, причем сделал это «неродной» левой ногой. Дмитрий Благов увеличил счет и практически сразу после этого пошел на замену, дав краткий комментарий нашему изданию: «Гол забил, значит, свое дело сделал». Благов в детском футболе на одном из турниров был признан лучшим в своем амплуа. Что особенно дорого, поскольку это было во время СССР, когда «Рубин» надолго спустился во вторую лигу.

Вскоре заменили и Андрея Федорова, оказавшегося в окружении земляков из ташкентского «Локомотива», которые фотографировались с чемпионом Азии 1994 года. Руслан Нигматуллин тем временем обратил внимание на то, что «на поле лишний игрок», что-то подобрав в траве и вынеся за пределы площадки. Оказалось, это дождевой червяк, которого Нигматуллин, по его словам, «как заядлый рыбак должен был спасти».

До старта товарищеского матча корреспондент «Реального времени» переговорил с представителями казахстанского клуба «Елимай», прошлогоднего финалиста «Кубка Востока». «Наша команда достаточно молода, образовалась только в 2022 году. Но до нас в городе был «Спартак» известный еще со времен Советского Союза, когда город Семей носил название Семипалатинск. Наш воспитанник Тимур Сегизбаев — личность легендарная для Казахской ССР, он затем был президентом федерации футбола республики Казахстан», — рассказал Сержан Маки. После развала Союза команда была в числе лидеров клубного футбола независимого Казахстана, опережая даже алма-атинский «Кайрат». Тогда она тоже носила название «Елимай», трижды выигрывая чемпионат страны. Затем было обратное переименование в «Спартак», под которым, к сожалению, в 2016 году команда прекратила свое существование по ряду причин.

Руслану Нигматуллину хоть сейчас можно в любой суперклуб . предоставлено realnoevremya.ru ФК «Рубин»

Как ветераны «Рубина» побывали в семейной обстановке

Спортивный директор «Елимая» Думан Балыкбаев рассказал, как происходило возрождение клуба. «Наша Семипалатинская область является признанной родиной казахстанского футбола, и в 2013 году мы торжественно отмечали 100-летие зарождения этой игры. Приглашали звезд российского футбола и ветеранов вашей замечательной команды».

Знаменитые Олег Романцев, покойный Георгий Ярцев, Борис Поздняков, Вагиз Хидиятуллин, Дмитрий Хлестов, а также дядя бывшего футболиста «Рубина» Виктора Букиевского — Владимир Букиевский. Состав ветеранского «Рубина», который налаживал прочные связи с родиной казахстанского футбола — это просто легенды казанского (Владимир Артамонов, Ильдар Гарифуллин, Рашид Зайнутдинов, Олег Нечаев, Наиль Садыков) и рубиновского футбола (Сергей Козко, Ансар Аюпов, Рифат Галиев).

Капитан «Рубина» Сергей Харламов был в восторге от того турнира: «Еще до этого старта Нияз Акбаров пошутил в разговоре со мной: «Представь, сейчас мы летим за счет «Рубина» на международный турнир». Так и случилось… Футбольный клуб «Рубин» поддержал нас, экипировал почти в раритетные футболки. Я встречался с Айбатовым. Пошутил, — «Рустемыч, наконец, через 11 лет, я получил экипировку родного клуба!»

Сыграли казанцы достаточно успешно, заняв третье место. Организация турнира была прекрасной, земляков встречала местная татарская диаспора, приветившая спортсменов, как родных.

Бронзовых призеров из «Нефтехимика» чествовали президент федерации футбола РТ Александр Гусев и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров (вратарь по футбольному амплуа) . предоставлено realnoevremya.ru ФК «Рубин»

Сидят на лавочке Царь и Князь

Трехходовка: Александр Мостовой — Александр Бухаров — Марат Сафиуллин завершилась третьим голом в ворота дипломатов. Марату Адиповичу можно позавидовать в плане спортивного долголетия. Будучи в 2013 году участником матча СМИ против команды правительства республики, многие были наслышаны о беспокоящей его травме. А сейчас у него как будто не было ни проблем со здоровьем, ни 12 лет, прошедших после того «Кубка Дружбы». Сафиуллин в порядке, а его удар может потащить только вратарь уровня Нигматулина, что и было сделано во втором тайме, а пока 3:0.

— В первую очередь я могу сказать, что язык футбола — это язык дружбы, — дал он комментарий на поле, — Даже не обязательно знание иностранных языков, чтобы понимать партнеров по команде. Эта игра, которая сплачивает представителей всех стран, всех религий.

Вокруг футбола можно создавать добрую и неформальную обстановку «Кубка Востока». Напоминая раскованную обстановку на медиа-футболе и при этом в разы превосходя в доброжелательности и взаимоуважении. Когда блогер из Египта с метра послал мяч выше ворот его утешали игроки обеих команд, за исключением судьи.

Кстати быстро сменившийся Благов и участник фотосессии Федоров тоже были среди участников того заграничного турне «Рубина» по Казахстану. Но не они сейчас были в центре внимания, а Андрей Князев и Александр Мостовой. Первый очень хотел забить и не успокоился, пока не выполнил задуманное, после чего отправился на скамейку запасных, начав общаться с присевшим передохнуть Александром Мостовым.

Александр Гусев, Рустам Минниханов и Владимир Леонов . предоставлено realnoevremya.ru ФК «Рубин»

«Краснопресненец» Мостовой в «Молодой гвардии»

Второй тайм команды играли придерживаясь каждая своей выбранной тактики. Ветераны предпочли красоту. Карадениз навесил и Бухаров с лета ударил, заставив Нигматуллина отбивать в прыжке. Выбил мяч в подкате Сергей Рыжиков, который в этой игре был и полевым футболистом, и играющим тренером, в общем попробовал практически все роли, которых был лишен, проведя всю жизнь в воротах. Бухаров решил исполнить «сухой лист», закручивая мяч с углового в дальний угол ворот Нигматуллина. «Обидно даже было» сказал легендарный голкипер.



Александр Мостовой, карьера которого протекала в «Спартаке» и «Бенфике», а также чемпионатах Франции и Испании, чувствовал себя в лагере с патриотическим названием «Молодая гвардия» абсолютно по-свойски, в том числе и потому, что его первая команда мастеров носила не менее патриотическое название «Красная Пресня»: «Такие игры всегда способствуют выстраиванию международных отношений. На подобных встречах собирается большое количество детей, и они вызывают большой интерес, что, естественно, приводит к популяризации футбола. Раньше мы часто участвовали в таких матчах, но сейчас, к сожалению, редко выезжаем за границу. Что касается лично моего участия, то я провел на поле не так много времени, потому что был травмирован, и не хотелось бы усугубить повреждение. Вообще, в футбол я сейчас играю редко, чаще в хоккей. Кстати, в связи с хоккеем я и приезжал в Казань в прошлый раз».



Думан Балыкбаев, «Елимай» (Семей): «Когда у нас произошел процесс объединения двух областей, нашей и Усть-Каменогорской в одну, это привело к определенному спаду во многих отраслях, включая спорт. Но наш президент страны своим указом вернул Семею областное значение, теперь она называется область Абай. Первым Акимом области стал Нурлан Уранхаев, который в начале 1990-х был первым президентом ФК «Елимай», способствовав его успехам. И в 2022 году, став Акимом Района Абай он тут же возродил футбольную команду, мы за год из первой лиги вышли в высшую. В 2023 года делегация нашей области, в составе которой были бизнесмены, деятели культуры, представители спортивной общественности, уже приезжала в Казань, что называется с ответным визитом, после посещения Семея делегацией футбольного клуба «Рубин». Между нами был подписан меморандум о сотрудничестве, который включает в себя стажировку юных футболистов в академиях. Наши, кстати, воспользовались этой возможностью, и в 2024 году уверенно дошли до финала».

По окончании турнира раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал: «В этом году «Кубок Востока» прошел в рамках международного форума «Россия — Исламский мир». Отрадно, что интерес к турниру повышается — наши друзья из исламских стран все охотнее приезжают к нам в гости, чтобы в атмосфере дружбы и согласия показывать красивую игру и мастерство владения мячом, получать и передавать свои знания и умения. Несмотря на то, что определились победители и призеры соревнований, в таких турнирах нет проигравших. Хочу поблагодарить организаторов «Кубка Востока», «Рубин» за проведение этого спортивного праздника».