Как стать партнером «Пятерочки» и открыть свой магазин?

В Казани прошла бизнес-встреча для будущих предпринимателей-франчайзи

. Фото: предоставлено торговой сетью «Пятерочка»

В Казани состоялась деловая встреча «Пятерочка. Франчайзинг», объединившая предпринимателей, заинтересованных в запуске собственного бизнеса через партнерство с крупной торговой сетью. Представители «Пятерочки» рассказали, как можно открыть магазин без опыта в розничной торговле и при этом свести возможные риски к минимуму. Как отметил директор макрорегиона «Казань» Дмитрий Осипов, в городе уже работают первые магазины, открытые по франшизе, и в ближайшем будущем их станет значительно больше. На встрече участники узнали, какие шаги необходимо предпринять для старта, какую поддержку предоставляет компания и как развивается франчайзинговая модель сети.

Франшиза магазина — новый тренд среди предпринимателей

В российском ретейле отмечается тренд на развитие франшиз, озвучил в ходе бизнес-встречи «Пятерочка. Франчайзинг» Дмитрий Осипов. И предприниматели охотно подхватывают эту волну:

— Мы наблюдаем устойчивый интерес к франчайзингу со стороны бизнеса. Сами предприниматели стремятся запускать проекты по проверенной модели. Наша задача — объяснить, как это работает, какие этапы включает запуск и как настроить эффективное операционное управление для успешного развития.

Дмитрий Осипов. предоставлено торговой сетью «Пятерочка»

В Татарстане уже работает свыше десяти магазинов по франшизе, а общее число торговых точек «Пятерочки» в регионе приближается к тысяче, отметил Осипов.

— По России на конец апреля этого года наша сеть насчитывает более 23 тысяч магазинов в 75 регионах страны. У нас более 245 тыс. сотрудников, и среднее количество покупок в день — свыше 18 млн, — озвучила цифры руководитель направления департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка» Валерия Осташева.

Преимущества обратного франчайзинга

— Самый частый вопрос, который нам раньше задавали: «Неужели у «Пятерочки» есть франшиза?» — рассказывает Валерия Осташева. — Есть, и на самом деле франшиза существует достаточно давно.

Валерия Осташева. предоставлено торговой сетью «Пятерочка»

Сегодня торговая сеть «Пятерочка» предлагает предпринимателям современный и надежный формат партнерства — обратный франчайзинг. В этой модели компания берет на себя управление ключевыми процессами: формирование ассортимента, логистику, ценообразование и маркетинг. Это позволяет партнеру сосредоточиться на операционном управлении магазином и обеспечении высокого уровня сервиса. Финансово модель также выгодна: франчайзи не платит роялти, а получает стабильное ежемесячное агентское вознаграждение — в среднем 22-23% от выручки магазина.

— Если говорить простыми словами, это агентская схема. Партнер открывает магазин, а все вопросы, связанные с закупками, логистикой, формированием ассортимента, ценообразованием и маркетингом, берет на себя управляющая компания. Задача франчайзи — обеспечить работу магазина и своевременно наполнять полки, — объясняет Валерия.

Сегодня торговая сеть «Пятерочка» предлагает предпринимателям современный и надежный формат партнерства — обратный франчайзинг. предоставлено торговой сетью «Пятерочка»

В отличие от классической (прямой) франшизы, где партнер сам отвечает за значительную часть товарного наполнения, ценообразование и операционные процессы, в обратной модели около 80% бизнес-функций централизованы.

Стать партнером «Пятерочки» можно даже без опыта в ретейле — компания обеспечивает всестороннюю поддержку на всех этапах: от подбора помещения и запуска до ежедневной операционной помощи.

— На мой взгляд, основной плюс модели — это то, что франчайзи получают четкую схему, процессы, которые 25 лет нарабатывала и продолжает нарабатывать команда профессионалов. Он получает возможность пользоваться готовым бизнесом под ключ. Да, у него нет определенных свобод, но у него есть полная минимизация рисков и стабильная доходность, — обозначил Дмитрий Осипов.



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