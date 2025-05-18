Какой была Старо-Татарская слобода Казани в послевоенное время

Воспоминания родственников Галиасгара Камала

Искандер абый и Наиля апа. Фото: Радиф Кашапов

В дни празднования Великой Победы в Старо-Татарской слободе Казани реализовали проект «Маршрут памяти»/«Хәтер юлы» — реконструкцию городской атмосферы военного времени. Журналистам предложили пообщаться со старожилами этого исторического района татарстанской столицы. Корреспондент «Реального времени» переговорил с родственниками драматурга Галиасгара Камала.

Как сын Камала возвращался с фронта

Наиля Камалова — внучка Галиасгара Камала. Драматург был женат дважды, у него было 10 детей, четверо из них умерли в детстве. Наиболее известны среди них — писатель Анас Камал и погибший на фронте актер Фаик Камал.

Отец Наили — Мухаммад Камалов родился в 1914 году в Казани. Ему было 27 лет, когда началась Великая Отечественная война. В это время Камалов жил и работал в Молдавии, в Бессарабии. Там же родился брат Наили. Отец ушел на фронт добровольцем, а матери и брату пришлось срочно эвакуироваться, поскольку начались бомбежки.

Мухаммад Камалов. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Их погрузили в товарные вагоны, — рассказывает Наиля апа. — Она поехала с маленьким годовалым ребенком, с одной плиткой шоколадной. Ни пеленок, ни одежды, ничего. В районе Камышина их снова бомбили. А на всех станциях мужчины из вагона бегали за молоком для ребенка, приносили горячую воду, чтобы помыть. В общем, у нас замечательный народ.

В Камышине мама Наили решила не оставаться. Между тем отец, связист, воевал на Северо-Кавказском фронте в составе 9-й армии. Служил телеграфно-телефонным мастером.

Вернулся Мухаммад только в 1949-м, с медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени. После победы его сначала отправили в Минск — восстанавливать связь, а дальше командировали в Берлин. Затем началась японская война. Камалов оказался в Де-Кастри — это поселок в Ульчском районе Хабаровского края. Приехал в Казань офицером, в морской форме, здесь его уже ждали жена и сын.

Галиасгар Камал — отец Мухаммада Камала. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Сначала семья жила на ул. Свердлова, а потом на Нариманова — брат Фидакярь, родители. Сейчас фамильный дом драматурга Камала выкупила его сестра — Фирдания.

— Когда дом выставили на торги — это всколыхнуло наше семейство, — вспоминает Наиля. — Он в прекрасном состоянии, жаль, что там не сохранились все комнатушки от дәу әти. Осталась только дверь.

Дом Галиасгара Камала. скриншот с сайта Гугл.карты

Причем тут японцы?

Двоюродный брат Искандер Камал — сын актера Камала II (Габдрахмана Камалетдинова, брата Галиасгара). Родившись в 1938 году, он жил на улице Сафьяна. Площадь их квартиры была всего 14 квадратных метров.

— Сейчас улица Каюма Насыри стала красивее, — вспоминает он. — Помню, сперва здесь был булыжник, после 1945 года. Затем на улицу Сафьян завезли много песка и стали мостить — это делали японцы.

На ул. Сафьяна тогда стояло много деревянных домов. Искандер учился в школе №12, которая и сейчас стоит у озера, и в восьмой — в районе современного колледжа малого бизнеса и предпринимательства.

— В то время в слободе жили люди, которые здесь проживали до войны, — говорит он. — Напротив стояли надстроенные апанаевские дома, где обитали все мои друзья. Там жила интеллигенция — служащие, бухгалтеры, инженеры, строители. У каждого — по трехкомнатной квартире.

Сейчас этому дому вернули исторический вид. На улице торговали пирожками, вспоминает Камал. Одно из таких мест было на углу улиц Сафьяна и Тукая, там работал толкучий рынок, и можно было купить самодельные молочные конфеты.

Кабан раньше был другим. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кабан, мечеть, танцплощадка

Раньше в озере Кабан можно было купаться, вспоминает Искандер абый. Перед школой он выходил за 40—50 минут, шел к водоему, здесь плавали карасики и вьюнки.

Еще одно военное воспоминание — как в праздники в мечеть аль-Марджани шло очень много людей:

— Люди идут с Ново-Татарской, со Старо-Татарской, с Плетеней. Они становились в каре, кто-то читал молитву, они останавливались, дальше шли. Вся улица была заполнена. Никто не мог это запретить.

Юнусовская площадь. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

А вот появившийся в слободе трамвай Искандер абый не одобрил: «Дома, которые стояли рядом, постоянно дрожали».

Действительно ли сады на Юнусовской площади назывались сад Печали, Любви, Танцев, Майдан? Искандер абый помнит, что раньше они были окружены заборами, при этом появились уже после революции. Зато он гулял на Юнусовской площади: рядом была женская школа, а их спортивные занятия проходили в саду: «А мы за ними подбирали мячик». На свидания ходили в кинотеатр «Чаткы», который находился на месте бывшего «Бахетле». В саду рядом находилась танцплощадка, где танцевали под пластинки. В общем-то, хорошо было жить».