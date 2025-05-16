KazanForum 2025 — день второй: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

Второй день на полях XVI Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» работает выездная редакция «Реального времени». В этом году в столицу Татарстана прибыли гости из 103 стран. В деловую программу вошло более 140 конференций, охватывающих 20 ключевых направлений работы. Итоги вчерашнего дня KazanForum — в проекте выездной редакции «Реального времени».



Гости выездной редакции обсуждают актуальные вопросы, рассказывают о том, какие продукты и наработки представляют на форуме, делятся итогами работы на полях KazanForum 2025.

Свой экспортный потенциал презентовала Кировская область. На стенде представлено более 50 компаний из разных отраслей — от легкой промышленности до высокотехнологичных производств, сообщила директор АНО «Центр поддержки экспорта Кировской области» Елена Поглазова. Первые результаты не заставили себя ждать, подчеркнула она.

— Вчера на полях форума был подписан экспортный контракт между турецкой компанией и нашим деревообработчиком. Это первая договоренность. Мы очень плотно пообщались с представителями Афганистана, заинтересовали их нашей инновационной разработкой для птицеводства. Уже ведем разговоры о том, чтобы принять эту делегацию непосредственно на предприятии, — поделилась Елена Поглазова.

На KazanForum делегация из Нижегородской области прежде всего ставила перед собой задачу представить свой потенциал странам исламского мира. «Речь идет и о богатом культурном наследии, и о промышленной мощи, и о сельском хозяйстве, и о науке, информационных технологиях. А в первую очередь — о людях», — рассказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Старостин.

Участие в форуме принимают и представители конкретных компаний. У части из них уже есть опыт работы со странами исламского мира, остальные рассчитывают выйти на соответствующие рынки в будущем.

— Мы связываем большие надежды с Эмиратами, Турцией, Ираном. Посмотрим, как у компаний-участниц форума получится в дальнейшем эти контакты развивать и выходить на конкретные коммерческие договоренности, — сказал заместитель председателя правительства.

Пензенская область участвует в форуме второй раз. В этом году на KazanForum представлены ее крупнейшие компании, рассказал министр экономического развития и промышленности региона Роман Трялин. По его словам, пензенские предприятия экспортируют в том числе продукцию «халяль». Например, компания «Индилайт», входящая в число крупнейших производителей мяса индейки в мире, поставляет свою продукцию в страны исламского мира: Египет, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Иран.



Помимо «Индилайт», на форуме представлено еще несколько компаний. Среди них — «Восток Агро», которая специализируется на развитии растениеводства. «Наша перспектива — это зарубежный рынок, в том числе Узбекистан», — добавил Роман Трялин.

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин напомнил, что в следующем году Казань будет культурной столицей исламского мира.

— Мы видим, что страны ислама играли и сегодня играют важную роль. Если посмотреть политические новости, где проходят последние переговоры? Исламские государства сегодня выступают в качестве разговорных площадок для стран, которые, казалось бы, должны быть культурно более близкими, — рассказал он.

Страны исламского мира имеют большое значение и для развития мировой культуры. «Более четверти объектов всемирного наследия ЮНЕСКО расположено там. И их количество растет, потому что ЮНЕСКО ставит задачу о расширении репрезентативности списка, чтобы он представлял многообразие культур», — утверждает спикер.

Высшая школа нефти (Альметьевск) на KazanForum нацелена на самопрезентацию и поиск точек контакта как с промышленными индустриальными партнерами, так и со студенческими институтами. Об этом рассказал замдиректора по развитию Передовой инженерной школы университета Анвар Джавбураев.

По его словам, сейчас в вузе учатся более 80 иностранных студентов из 12 государств, большинство из которых — это страны исламского мира, постсоветского пространства. Есть в Высшей школе нефти учащиеся из африканских стран, ближнего Востока. Наибольший интерес для университета представляют абитуриенты из Казахстана. Школьное образование по инженерному ядру там на самом высоком уровне, говорит Анвар Джавбураев.

В Узбекистане женщины сегодня активно занимаются семейным бизнесом, сообщила руководитель Ассоциации женщин и девушек страны Насиба Мирадилова. Государство предлагает таким предпринимателям налоговые льготы. Учредителями должны быть члены семьи: супруги, родители и дети.



— В основном [женщины занимаются] швейным бизнесом, производят кондитерские изделия, национальную продукцию, — говорит Насиба Мирадилова.

С определенными трудностями предпринимательницы сталкивались при реализации продукции — так, дополнительных расходов требуют аренда помещения, реклама. В связи с этим при участии Минтруда Узбекистана и Ассоциации женщин и девушек страны была создана онлайн-платформа, где представители малого бизнеса могут рекламировать свои изделия, оставлять контакты. В планах — не ограничиваться внутренним рынком, а выйти за пределы страны.

Связи с исламскими странами сейчас стремится создать Калининградская область, рассказал замминистра экономического развития, промышленности и торговли региона Егор Корнаухов.

— Удалось переговорить с арабской делегацией, сейчас закончились переговоры с Катаром: наметили планы дальнейшего сотрудничества и пригласили к нам в гости. Они были удивлены нашим расположением, но очень заинтересовались, — поделился он.

Что презентует регион? В первую очередь — инвестиционный потенциал. Калининградская область рассказывает о промышленном производстве, агросекторе и туризме. «Мы сейчас бьем все рекорды в области туризма, и эту отрасль активно стараемся развивать», — говорит Егор Корнаухов.



На полях KazanForum «Росстандарт» успел провести переговоры с турецкими коллегами, сообщил руководитель агентства Антон Шалаев.

— В 2019 году в рамках рабочей группы по сотрудничеству российско-турецкой промышленности была создана отдельная подгруппа по техническому регулированию, куда входят вопросы стандартизации, сертификации, метрологии, оценки соответствия. Именно промежуточным результатам деятельности этой подгруппы и было посвящено общение с турецкими коллегами, — рассказал он.

В прошлом году, как добавил Антон Шалаев, было принято беспрецедентное решение о том, что в рамках меморандума о сотрудничестве между турецким институтом стандартов и «Росстандартом» последний безвозмездно передает Турции полный фонд российских стандартов — более 40 тыс. ГОСТов. Этот шаг поможет снять технические барьеры в торговле и инвестиционных проектах между двумя странами, выразил надежду спикер.

— Третий год подряд мы принимаем участие в данном мероприятии со стендом, презентуем экономический и туристический потенциал региона. В этот раз привезли порядка восьми предпринимателей, начиная от производителей легкой промышленности, заканчивая представителями сельского хозяйства, мясной продукции, — рассказал президент Союза «Торгово-промышленная палата» Карачаево-Черкесской республики Вадим Ким.

На площадке KazanForum гости провели встречи как с представителями торгово-промышленных палат, так и с иностранными делегациями. «Обменялись контактами со многими потенциальными деловыми партнерами», — отметил спикер. Связи со странами исламского мира Карачаево-Черкессия развивает не первый год: например, в 2024-м представители республики посетили с бизнес-миссией в ОАЭ, участвовали в выставке в Казахстане.



Победительницей Международного турнира молодых поваров, проходившего во время KazanForum, в этом году стала Маиса Эль Коуни из Туниса. Она приготовила традиционные блюда своей родной страны: салат с морковью, картофель с соусом харисса.

«Сначала [кулинария] была хобби, а потом перешла во что-то большее. Раньше я готовила вместе с мамой, так зародилась эта любовь», — говорит девушка об истории своего профессионального пути. Уже два года Маиса Эль Коуни учится в одной из самых престижных в Тунисе академий для шеф-поваров и параллельно проходит практику на кухне отеля.

Одним из членов жюри турнира молодых поваров стал президент Всемирной исламской ассоциации шеф-поваров Ахмет Биралмиш — он специально приехал в Казань из Турции.

— Мы уделяем внимание тому, чтобы приготовленная еда соответствовала стандартам «халяль». Главная цель таких мероприятий, по моему мнению, — построение мостов между разными людьми, странами. Еда — это не только насыщение своего желудка. Она отражает культуру, может заставить человека почувствовать себя в определенной стране, — убежден он.



Председатель жюри Международного турнира молодых поваров, шеф-повар ресторана «Сказка» и бара Cuba Libre Андрей Саховский подчеркнул: в 2025 году мероприятие прошло ярче и насыщеннее, чем раньше, интерес к нему растет. В этот раз в соревнованиях участвовали также юниоры — студенты учебных заведений. «Для детей это был колоссальный опыт, возможность пообщаться с иностранными шефами», — говорит он.

Андрей Саховский надеется: мероприятие поможет в том числе решить проблему с нехваткой кадров в сфере общепита. «Турниры показывают, чего могут достичь повара. Мы собираем контакты и хантим всех», — поделился председатель жюри.



Сегодня наблюдается впечатляющая динамика роста интереса к России со стороны туристов из исламских стран, говорит руководитель центрального офиса «Центра путешествий номер 1» Мария Корнеева. По ее словам, за последние пару лет количество гостей из Саудовской Аравии выросло в 11 раз, из Кувейта — в шесть раз, из ОАЭ — в пять раз. Чаще стали приезжать жители Ирана, Омана и других государств.

— Главными воротами для путешественников остается Москва, следом идет Санкт-Петербург. Наряду с этим мы видим рост популярности Татарстана. Казань с ее уникальным сочетанием исламской культуры и современной инфраструктуры привлекает все больше гостей, — рассказала эксперт.

