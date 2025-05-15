Вошли в историю лиги с нулями в серии: УНИКС всухую проиграл ЦСКА в полуфинале Лиги ВТБ

Впервые в истории плей-офф Единой лиги ВТБ одна из команд добилась преимущества 4-0

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС в четвертой встрече полуфинальной серии Единой лиги ВТБ снова не смог найти ключ к победе над ЦСКА, проиграв всухую со счетом 64:76 (17:16, 18:17, 13:24, 16:19). Несмотря на жесткую борьбу в первых двух четвертях, команда Велимира Перасовича не выдержала чемпионского напора армейцев, допустив роковой спад после перерыва. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вызов, который не был принят

Полуфинальная серия между УНИКСом и ЦСКА подошла к критической отметке — впервые в истории плей-офф Единой лиги ВТБ одна из команд добилась полного преимущества — 4-0. Казанцы, несмотря на статус одного из лидеров регулярного чемпионата, столкнулись с системным кризисом в решающих моментах. Третий матч стал символом этой борьбы: УНИКС вел на 18 очков во второй четверти, но вновь не смог удержать инициативу, проиграв 86:90.

Перед четвертой игрой букмекеры оценивали шансы УНИКСа как небольшое предпочтение (1.72 против 2.12 у ЦСКА), но болельщики массово ставили на армейцев — 72% против 28%. Итог подтвердил интуицию бетторов: даже без доминирования в статистике (общий тотал ниже ожидаемого, 163 очка) ЦСКА демонстрировал главное — умение побеждать в клатчах. В то время как казанцы теряли очки на линии штрафных (критичные промахи Исмаэля Бако и Джалена Рейнольдса при 83:85), армейцы холодно закрывали игры через контроль темпа в пиковых моментах.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после второго матча заявил, что «при равном судействе его команда выиграла бы +15». Однако третий матч показал — дело не в арбитраже. Потеря 18-очкового преимущества, 11 неудачных атак подряд в третьей четверти, катастрофические 65% реализации штрафных в серии — это системные провалы. ЦСКА же, напротив, играл как механизм: даже при 13 потерях в первой половине четвертого матча армейцы компенсировали их жестким подбором в нападении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зоран Лукич, главный тренер сборной России, заявил, что «от казанцев ждали большего сопротивления».

По данным букмекеров, шансы УНИКСа на проход оценивались в 15.00 (6%), а ЦСКА — 1.01 (99%). Серия стала зеркалом проблем казанского клуба: перекос в сторону исключительного таланта (Маркос Найт, Маркус Кин) при отсутствии системной игры в обороне. Впереди — серия за бронзу, но главный вопрос: потребует ли это поражение структурных изменений в команде, которая два года назад была чемпионом?



Между молотом и наковальней: УНИКС цепляется за жизнь, ЦСКА примеряет финал

Четвертый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА — битва за выживание для хозяев и шанс поставить эффектную точку для гостей.

Тренер «зеленых» Велимир Перасович бросил в бой ударную силу: Девон Акун-Перселл, Михаил Беленицкий, Дмитрий Кулагин, Исмаэль Бако и Андрей Лопатин. Главный тренер армейцев, напротив, делает ставку на стабильность и защиту, выпуская Каспера Уэйра, Мело Тримбла, Ливио Жан-Шарля, Амата М'Байа и Никиту Курбанова. Отсутствие Ивана Ухова добавляет головной боли тренерскому штабу ЦСКА, ограничивая ротацию на позиции разыгрывающего.

УНИКС начал матч с эффектного «аллей-упа» от Андрея Лопатина на Исмаэля Бако, демонстрируя настрой на агрессивную игру. 6:0 — ЦСКА вновь испытывал проблемы с реализацией на старте, напоминая о предыдущем матче.

После стартовой «засухи» ЦСКА проснулся благодаря двум «трешкам» от Каспера Уэйра и Мело Тримбла. Однако большое количество потерь не позволило гостям захватить лидерство. УНИКС, несмотря на все усилия, не мог создать комфортный отрыв, демонстрируя нестабильность в защите и атаке.

ЦСКА набирал очки преимущественно через «три за два» — броски с фолом, демонстрируя агрессивный стиль игры в проходах. Мело Тримбл становился главным мотором «армейской» атаки, раз за разом прорываясь к кольцу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на проблемы в атаке и большое количество потерь, ЦСКА удается сравнять счет, демонстрируя «ментальную устойчивость» и умение выходить из сложных ситуаций. УНИКС же испытывал давление домашних трибун и ответственность за результат.

Концовка первой четверти проходит в напряженной борьбе, с минимальным преимуществом УНИКСа — 17:16. Обе команды демонстрировали высокий уровень баскетбола, но допускали много ошибок.

13 потерь ЦСКА: как УНИКС пробил армейский бронежилет

Концовка первой половины матча стартовала с минимального преимущества УНИКСа, но ЦСКА, словно бронированный каток, готов был перехватить инициативу и сломить сопротивление хозяев. Команда сходу вышла вперед, демонстрируя агрессивное нападение и уверенную защиту. 17:20 — рывок «армейцев» вынудил Велимира Перасовича брать ранний тайм-аут, чтобы сбить темп игры и внести коррективы в тактику.

После тайм-аута УНИКС испытал проблемы с реализацией, набрав всего четыре очка за пять минут. 21:26 — дисбаланс в атаке становится очевидным, у казанцев наблюдались трудности с проходом под кольцо и реализацией бросков со средней и дальней дистанции.

ЦСКА продолжал совершать потери (девять к середине четверти), но УНИКС не мог воспользоваться этим преимуществом, демонстрируя низкий процент реализации трехочковых бросков. Разница в классе команд становится очевидной: ЦСКА, несмотря на ошибки, контролировал ход игры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кулагин демонстрировал высокий уровень мастерства, обыгрывая Уэйра в «изоляции». Однако, УНИКС продолжал испытывать проблемы с реализацией бросков, демонстрируя — 29% двухочковых и 11% трехочковых.

Форвард УНИКСа Дэвон Акун-Перселл, получив возможность проявить себя, заработал фол и выравнял счет — 31:31. Игра приобретает характер «качелей», где ни одна из команд не может захватить инициативу.

Рейнольдс реализовал сложный бросок с сиреной, выводя УНИКС вперед перед большим перерывом — 35:33. Однако преимущество казанцев остается минимальным, учитывая 13 потерь ЦСКА в первой половине. Во второй половине матча ключевую роль должны были сыграть тактические перестроения тренеров, реализация бросков и умение контролировать эмоции под давлением трибун.

ЦСКА включает турборежим, а УНИКС ищет спасительный time-out

Старт третьей четверти между УНИКСом и ЦСКА стал настоящим испытанием для казанцев. После неровной первой половины, в которой обе команды испытывали трудности, казалось, что УНИКС сможет перехватить инициативу. Однако армейцы быстро вернули себе лидерство на площадке. Антон Астапкович, несмотря на не самый удачный матч, неожиданно выстрелил с дальнего расстояния, забросив уже вторую трешку в начале этой четверти. ЦСКА не оставил шансов на расслабление, и счет 43:36 стал сигналом для УНИКСа.

Тайм-аут, взятый Велимиром Перасовичем, стал логичным шагом. Команда нуждалась в перезагрузке, чтобы избежать дальнейшего разрастания проблемы. Тем не менее старт третьей четверти показал явное доминирование ЦСКА, который нарастил преимущество до 10:1. С каждой минутой казанцы выглядели все более потерянными на площадке, и ощущение, что желание бороться покидает их, становилось все более явным. Разница в счете начала расти, и к моменту, когда цифры на табло показывали 41:53 в пользу ЦСКА, стало понятно — УНИКСу необходимо срочно собраться.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

К сожалению для казанцев, их игра начала расклеиваться. Ошибки в нападении и недостаточная концентрация в защите позволили ЦСКА не только удерживать преимущество, но и увеличивать его. Арена затихла — болельщики начали осознавать, что это может быть последний матч их команды в сезоне.

Тем не менее надежда еще не угасла. В конце третьей четверти новичок зеленых Маркус Кин сумел забросить важный мяч с сиреной, что позволило сократить отставание до 48:57. Это попадание стало небольшим глотком свежего воздуха для казанцев.



Чуда не случилось, армейцы поставили точку

На табло уже красовался неутешительный счет 48:64в пользу армейцев. Хозяевам необходимо отыгрываться, но первое слово в четверти вновь осталось за защитником ЦСКА Алексой Аврамовичем, который открыл счет с дальнего броска. Тренер УНИКСа, однако, не собирался сдаваться — его эмоциональный тайм-аут стал последним шансом для команды изменить ход игры.

Перерыв зарядил казанцев энергией, и на первой минуте после перерыва Бако исполнил великолепный аллей-уп, который заставил трибуны взорваться от восторга. Такой момент способен вдохновить команду на рывок, именно это и произошло — УНИКС начал сокращать отставание! Счет 56:64 — всего два броска отделяли их от ЦСКА. Игра вновь обрела интригу, и на трибунах начала царить атмосфера ожидания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Три с половиной минуты до конца, и тут на сцену выходит ветеран легионеров Маркос Найт. Он взял на себя всю ответственность и начал реализовывать трешки одну за другой. Счет 64:68 — арена буквально тряслась от эмоций! Каждое его попадание подстегивало надежды болельщиков, и они начинают верить в чудо.

Но у судьбы свои планы. УНИКСу не хватило хладнокровия в решающие моменты. Несмотря на всплеск активности, команда не смогла воспользоваться своими шансами. Армейцы, проявившие характер и выдержку, не позволили сопернику навязать свою игру. Счет 64:72 за минуту до конца. Армейцы успели сделать еще несколько результативных комбинаций до звука сирены — табло показало 64:76.



Велимир Перасович поздравил соперников и подчеркнул их превосходство не только в этой игре, но и на протяжении всей серии.

— ЦСКА был намного лучше. Мы действительно хотели бороться, но, когда ты играешь дома и не можешь забить, моральный дух падает, — сказал Перасович. Он добавил, что ослабление результативности напрямую сказалось на защите команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер подчеркнул, что проблема заключалась именно в нападении: «Игра была крайне неэффективной, с низким процентом попаданий». Он заявил, что только в последние минуты Маркос Найт смог забросить несколько трехочковых, но этого было недостаточно.

— Если бы не эти последние три минуты, у нас было бы лишь 2-3% попаданий с дальней дистанции, — добавил он.

Перасович также признал, что ЦСКА остается для УНИКСа особенно сложным соперником: «Мы смогли обыграть их лишь однажды за весь сезон». Он уточнил, что команда должна продолжать работать над улучшением своей игры.



— Проигрыш ЦСКА в полуфинале не является провалом. В первый год моей работы УНИКС финишировал третьим, затем стал чемпионом и снова вышел в финал, — утешил тренер. Перасович призвал не считать выход в полуфинал плохим результатом, подчеркивая, что конкуренты стали сильнее.

Сезон для казанцев еще не окончен — впереди серия за 3-е место. Однако для истории Единой лиги ВТБ это событие станет знаковым — впервые команда завершает серию, проиграв всухую.

