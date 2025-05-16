Стартовал Кубок Татарстана по футболу

В первых матчах гости выглядели заметно сильнее

Казанский «Сокол» (в зеленой форме) пошел за новым Кубком Татарстана. Фото: Динар Фатыхов

С матча «Лениногорска» против бугульминского «Нефтяника» стартовал Кубок Татарстана по футболу. «Лениногорск» выиграл, теперь его в одной восьмой ждет матч с ФК «Менделеевск». Тем временем в остальных парах определились семь четвертьфиналистов. Подробнее о турнире — в обзоре «Реального времени».

В Лениногорск пригласили африканцев из Башкортостана

Кубок республики, как и любой другой Кубок, это возможность помериться силами командам, представляющим разные лиги. Разгром в Лениногорске — 4:1, где хозяева обыграли команду Бугульмы, казалось бы, должен удивлять, поскольку встречались лидеры своих лиг. «Нефтяник» на старте сезона разгромил «Стрелу» 6:1, чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка республики, «Лениногорск» одержал две победы в первой лиге. Что любопытно, у него в составе есть свои «нефтяники», а именно выпускники Уфимского нефтяного государственного университета Седрик Лойк (29 лет, Камерун) и Санту Педру Ду Насименту Мулонде (25 лет, Ангола). Помимо них заявлен 27-летний Матурин Дассие, тоже игравший в Башкортостане, и тренерам команды придется поломать голову, как встраивать новичков в состав, набравший хорошую игровую форму.

Председатель департамента мини-футбола РТ Сергей Рожков рассказывал: «Сейчас у нас серьезно представлена Африка, в одной из команд играют сразу трое — из Гамбии, Египта и Кот-д’Ивуа́р плюс Камерун, защищающий цвета команды Вятских Полян. Есть представители Азии, Америки». Такое же поветрие дошло до футбола, причем не только в Казани.

Следующим соперником «Лениногорска» станет ФК «Менделеевск» из высшей лиги — опытнейшая команда, в которой выступает известный в прошлом профессиональный футболист Ирек Ганиев, в свои 39 лет он не самый возрастной. И не самый звездный, кстати, несмотря на свою карьеру, проведенную в «Рубине» и Челнах, Ижевске и Оренбурге, Нижнем Новгороде и Пятигорске, Димитровграде и Сызрани. 28-летний Ильмир Нурисов играл на чемпионате мира, а в 2015-м стал серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров.

В прошлом году 5 июля, в полуфинале чемпионата Европы Микель Мерино забил решающий гол в поединке против хозяев поля, и его Испания прошла в полуфинал. А 14 июля Мерино стал чемпионом Европы в компании с Унаи Симоном, Родри и главным тренером Луисом де ла Фуэнте. Случилось это, как и 9 лет назад, когда этот квартет испанцев выиграл чемпионат Европы среди юниоров, правда, тогда это было в Греции, но в соперниках был упомянутый Нурисов и его коллеги по сборной России до 19 лет (Баринов и Головин, Жемалетдинов и Мелкадзе). Под предводительством де ла Фуэнте играли также два будущих вице-чемпиона Олимпиады Хесус Вальехо и Дани Себальос, а также будущий игрок сборной Сенегала Пап Дьоп (Шейк).

«Турбина-Строитель» вылетела из Кубка РТ, уступив в челнинском дерби. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Родня» набрала мощный состав

Одна восьмая Кубка Татарстана была насыщена гостевыми победами. «Элмет» в Набережных Челнах обыграл СК «КАМАЗ» — 5:0, казанские «Стрела» и «Родня» были сильнее «Медиа Рубина» — 3:1 и «Динамо» — 3:0. Последний результат выглядит неожиданно, все-таки команда Александра Ивлева, хотя и относительно молода, но сыгранна и мастеровита. Нынешней зимой она сумела победить в зимнем чемпионате республики.

Но бывший «Восход», а ныне «Родня» под руководством Альберта Гимаева собрала какой-то запредельный для любительского футбола состав. Таким ранее могли похвастать последовательно «Таролайт» и «Бугульма Рунако», высокогорский «Эверест» и «Зеленодольск», затем «Нэфис». Судите сами: ровесник Ганиева Марат Сагиров, братья Ларины — Алексей и Дмитрий, чемпион России среди ДЮСШ Никита Михайлов, перешедший из «Медиа-Рубина» Норик Авдолян, выигравший на уровне мини-футбола практически все, голкипер Евгений Мусолин. Алмаз Шарафеев и Никита Вахтеров, бывшие игроки «Сокола», Артем Карпович и Даниил Константинов, бывшие игроки «Динамо». Динар Гиззатов, чей отец Марат Гиззатов консультирует «Родню», и мы присоединяемся к пожеланиям игроков команды здоровья Марату Назимовичу, легенде казанского футбола и мини-футбола. Опытные Артем Петухов, Алмаз Аскаров, камерунец Нзимен Чамедьеу, который до приезда в Казань играл в чемпионатах Казахстана и Узбекистана.

Командам, в составах которых достаточно молодых игроков, приходится сложно от того, что они задействованы еще и в Студенческой футбольной лиге. Плюс различные корпоративные турниры могут существенно влиять на подготовку команды к очередному туру. К примеру, только что в Сочи завершился чемпионат РЖД по футболу 8Х8, где калининградская команда обыграла в финале сборную Горьковской железной дороги (а это не только нижегородцы, но и казанцы).

Большое количество футбольных лиг в Казани приводит к тому, что зачастую сильные футболисты востребованы сразу в нескольких коллективах и задействованы в нескольких чемпионатах. Некоторые футболисты рассказывали, что следующий матч будет у них четвертым за день.

Челнинское дерби между ФК «КАМАЗ» и «Турбиной-Строителем» завершилось победой автозаводцев — 2:1. «Алабуга» обыграла «Нефтехимик» — 2:0, а казанская дружина «Кукмара бабай» была сильнее «Татнефтехима» — 3:2.

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Ситчихин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Кукмара бабай» самая крутая в административном плане команда

«Бабаи» набрали состав не менее звездный, чем «Родня». В воротах непробиваемый Евгений Черемисин, друг хоккеиста Александра Бурмистрова, судя по участию в прошлом в составе его команды. Артем Куклев и Ильсур Самигуллин, чемпионы России среди ДЮСШ 1991 года рождения, Александр Панцырев, чемпион России среди ДЮСШ 1993 г. р., некий Эльмир Набиуллин, известный «миньщик» Руслан Казаков. Дружина у Артура Мухаметшина президента клуба и одновременно начальника Управления административно-технической инспекции Исполкома Казани — мощная.

В административном штабе — Айрат Исмагилов, бывший директор футбольного «Нефтехимика», который сменил на этом посту легендарного Наиля Гизатуллина, бессменно руководившего клубом на протяжении четверти века. В составе команды чемпион-наездник в прошлом Тагир Метшин и директор спортклуба КНИТУ-КАИ Тимур Хасанов. В этом плане любопытно выглядит потенциальная встреча с «КАИ Зилантом», которым руководит начальник Хасанова на его основной работе Ринат Юсупов, а Хасанов входит в административный штаб студенческой команды. Иными словами, в административном плане «Кукмара бабай», пожалуй, самая мощная команда. Немного напоминает по составу «Максат-Казэнерго» времен, когда ею руководил Тагир Метшин. Сейчас, кстати, «Максат» заявился в первую лигу молодежным составом.

Обзор составов участников Кубка Татарстана наводит на любопытную мысль. Сейчас воспитанники казанского и татарстанского футбола устремились на родину.

Прошли те времена, когда казанцы и зеленодольцы ездили по городам и весям, составляя костяк команд «Сергиевск» (Самарская область), «Шахтер» (Пешелань, Нижегородская область), «Ибреси» и «Чебоксары» (Чувашия). Вернулись братья Ларины и Владислав Нургалеев из Саранска, подтянулись в чемпионат РТ легионеры из Башкортостана, в закамских командах много футболистов Удмуртии.

Яркий матч на старте Кубка Татарстана провели в Камском Устье футболисты казанской команды «Алга-групп — Трудовые резервы». Местная «Кама» была вынуждена уступить напору молодых казанцев, которые ранее выступали под брендом ДЮСШ «Вахитовский» со счетом 1:7. Руководитель спортшколы «Трудовых резервов» Рустэм Канипов вместе с нами поразмышлял о трудностях перехода из юношеского футбола в профессиональный.

Рустэм Канипов (в центре) с Александром Гусевым (слева) и Раифом Вафиным. Реальное время / realnoevremya.ru

«Важны не победы на уровне первенства, а подготовка игрока профессионального уровня»

— Сейчас в любительском футболе в составах разных команд шесть чемпионов России среди СДЮСШОР, в то время как из чемпионских составов трех возрастов в профессиональном футболе осталось еще меньше — Ситдиков и Уридия. Экс-игроки юношеских сборных России Нурисов, а также Анисимов и Гаврилов, которым по 27 лет и которые 10 лет назад были бронзовыми призерами юношеского Евро, выступали на юниорском чемпионате мира U-17. По своему возрасту вчерашние чемпионы и сборники должны были оставаться в профессиональном футболе.

— Скажу за себя, мне на занимаемом посту директора футбольной школы важны не победы на уровне первенства города, хотя это в моменте супер как приятно, а подготовка игрока с потенциалом выхода на уровень профессионального футбола с фундаментальной базой как физической, так и тактической, психологической, с отличным уровнем сопротивления, — ответил Рустэм Канипов, — Особенно большие академии, воспитывают игроков для РФПЛ. Но далеко не всегда удается сразу сделать шаг из юношеского футбола во взрослый, есть необходимость поиграть во второй лиге, в первой, в чемпионатах соседних, менее футбольных стран, а недавние воспитанники ментально не готовы сделать шаг вниз, чтобы затем оттуда подниматься к вершинам РФПЛ. У них в голове сидит образ главной команды, которую они видели, условно говоря, все 10 лет обучения в футболе. Но на тысячи воспитанников есть один, условный, Игорь Акинфеев, который в 16 лет выходит в основе, отражает пенальти и закрепляет себя в воротах на два десятка лет.

В этом плане, по его словам, полегче воспитанникам Академии Коноплева, которых готовили для игры в футбольной команде без конкретики, пока они не перешли в пирамиду тольяттинского «Акрона». Либо столичное «Чертаново», где был эксперимент с созданием команды на базе собственных воспитанников, достигшей уровня первого дивизиона, — добавил спикер.