«Матери ждут сыновей»: мы — долгое эхо друг друга

В театре Камала представили спектакль к 80-летию Победы

Великолепные Венера Шакирова, Зульфира Зарипова, Рузия Мотыгуллина, Алсу Гайнуллина. Фото: Руслан Ишмухаметов

В Казани к 80-летию Великой Победы Камаловский театр впервые представил премьеру для Большого зала нового здания. Это «Аналар улларын көтә»/«Матери ждут сыновей» (16+) по пьесе башкирского драматурга Асхата Мирзагитова. На сцене в основном артисты старшего поколения, а действие происходит 8 и 9 мая 1975 года.

Завтра — два праздника

В деревне грядет свадьба. Выходит замуж воспитательница детского сада Ильгиза (Алия Гарифуллина/Алина Мударисова) — это внучка Исламгали (Асхат Хисматов/Ильдус Ахметзянов). Ее избраннник — работник колхоза Фуат (Алмаз Бурганов), он — сын Тайфура (Минвали Габдуллин/Алмаз Сабирзянов). Подготовка идет своим чередом, только вот праздник назначили на 9 мая, и события, которые происходили более 30 лет назад, становятся поводом для обид и волнений.

Артисты обращаются друг к другу «сват», «старший сват», «сынок», «внучка», так что проще сказать, что все они здесь друг другу, если и не родственники, то близкие люди.

Невесту в первом составе играет выпускница театрального училища Алия Гарифуллина, ученица Бикчантаева. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Тон задают четыре бабушки — Сафура (Алсу Гайнуллина), Хафаса (Фирая Акберова), Шафига (Зульфира Зарипова) и Бибисара (Рузия Мотыгуллина).

Среднее поколение женщин представляют Залифа (Венера Шакирова/Гульчачак Хамадинурова) и Гильминур (Ильсия Тухватуллина/Марьям Юсупова).

Бабушки одеты в длинные платья, камзолы, хаситэ, изю, словом, к празднику. Невестки носят советские цветастые платья, тот же ностальгический стиль у студенток (почти уже артисток труппы), которые играют подружек невесты, а также символизируют светлое и безмятежное будущее через танец (хореограф — Салима Аминова).

Фанис Сафин и Ильсия Тухватуллина. Его героя перемолола война, а она ждала его семь лет. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

30 лет назад

Художник Сергей Скоморохов выстраивает на сцене ряд деревенских ворот, Тарас Михалевский заливает сцену магическим светом. Потому что действие происходит сейчас, но обращено в прошлое, постепенно разматывая вереницу конфликтов.

Вот Гильмияр (Фанис Сафин/Олег Фазылзянов) в очередной раз приходит к Гильминур. В войну он потерял кисти рук, работает маляром, а бывшая возлюбленная все ждет от него довоенной прыти, она ждала его семь лет, а вместо былого героя вернулся сломанный человек. Но Гильмияр больше боится отца, бывшего председателя Фарукшу (Ильдар Хайруллин).

Героиня Фираи Акберовой живет лишь ожиданием новостей о сыне. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Хафаса, которую все называют Чибәр-апай (красивая апа), ждет хоть каких-то вестей о пропавшем сыне Мирсалиме (Адель Равилов/Раиль Шамсуаров), и когда приходит сообщение о его награде, меняет наряд на платье-гимнастерку.

Главный же конфликт строится на судьбе Тайфура. В войну, после которой у него в груди остался осколок, он отправил на вражеский дзот односельчанина Яхъю (Ильсаф Назипов/Радиф Галимов). И тот из боя не вернулся. В этом до сих пор Тайфура винит, но хоть и неявно, мать Яхъи Бибисара.



На сцене много пространства, потому что Асхату Хисматову и Ильдару Хайруллину нужен простор. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

А потому тени прошлого беспокоят героев и днем, а особенно — в ночь на 9 мая. В конце концов, Тайфур не сможет сдержаться и расскажет всю правду, что станет ударом для Бибисары. Но свадьбу отменить нельзя, потому что это — настоящее, ради него и творилось печальное прошлое.

При этом драматург чередует тревожные эпизоды светлыми. Вот мы узнаем, что связистка Залифа познакомилась с Тайфуром на фронте. Вот старики садятся на передний план и запевают «Озату»/«Прощание»: «Мин сагынсам, тәрәзә ачам, Син җил булып исәрсең»/«Если буду тосковать, открою окно, Ты будешь ветром веять». Вот появляется вечно молодой Мирсалим и мама может его наконец обнять.

Алмаз Бурганов и Минвали Габдуллин. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Народная драма

Асхат Мирзагитов — уроженец Туймазинского района. Его пьесу в 16 лет поставили в школе, а 9 мая районная газета напечатала его стихотворение о победе. Выпускник Уфимского театрального училища и Московского литературного института, он работал актером, режиссером, заведующим отделом литературы театра, журналистом. 12 лет руководил журналом «Агыйдел», 15 лет возглавлял Союз писателей республики и 9 лет был председателем Верховного Совета БАССР.

За «Әсәләр көтәләр улдарын» в 1975 году Мирзагитов получил премию Салавата Юлаева. Это одно из его «народных» произведений — к примеру, в феврале пьесу ставили в Кигинском районном доме культуры.

Герои поют песню «Озату»/«Прощание». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Фарид Бикчантаев работает на сцене с актерами старшего возраста. Каждый из них, что называется, может в одиночку держать зал. Каждую реплику они начинают с почти незаметного междометия. В них всегда что-то клокочет, что-то надрывается. Поскольку здесь два состава, даже интересно посмотреть на две постановки. Любопытно, к примеру, как роль отца семейства играют 52-летний Минвали Габдуллин и 41-летний Алмаз Сабирзянов. У каждого из них есть свой проверенный стиль — и вот эта манера органично выходит на передний план.

Но здесь это верный тон, верная манера — и зритель доверяет этим актерам. Еще в начале года директор театра Ильгиз Зайниев подчеркивал, что Камаловский останется приверженцем традиций и, очевидно, Большой зал и будет посвящен таким работам.

А молодые заняты свадьбой и собой. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

К постановке Камаловский выпустил альбом с воспоминаниями о том, как его труппа проживала войну. О постановках, среди которых были и комедии, и драмы, написанные прямо по следам текущих событий (вроде «Минлекамал» Мирсая Амира 1943 года о жизни тыла). Об артистах, ушедших на фронт и не вернувшихся. О судьбе актрис, оставшихся сиротами. О спектаклях, которые посвящены этой теме.

«Матери ждут сыновей» — спектакль-рефлексия. Его основные герои обитают в условной советской деревне, быт в нее прорывается разве что в виде ящиков с овощами, которые носят Фуат с товарищами.

Роли для актеров, пришедших в последние годы, достаточно условны — они символизируют светлое будущее, их сюжетные арки коротки, а эмоции однозначны (к примеру, у крохотной Ильгизы есть только два чувства — это любовь к Фуату и страх из-за того, что свадьба расстроится). Живые молодые не говорят со старшими о войне, но мы-то понимаем, что у них впереди — еще 50 непростых лет, из которых может родиться еще немало прекрасных спектаклей. Вероятно, если бы Мирзагитов написал такую пьесу в 2025-м, она звучала бы совершенно иначе.