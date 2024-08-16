«Мензелинский сбой»: инвесторы пришли к Талие Минуллиной без главы района

Главу Мензелинска призвали к ответу за дорогу, которая притянула инвестиции на 4,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов неожиданно для всех пропустил «Муниципальный час», создав неоднозначный прецедент для хуҗа остальных районов. «Это форс-мажорные обстоятельства», — оправдывался за «старшего» глава исполкома Марат Каримов, объясняя, что руководителю района пришлось отчитываться перед комиссией ГИБДД за аварийность. По иронии судьбы, как раз реконструируемый участок М-7 и притянул пул новых инвесторов — сети АЗС «Ирбис» и «Наиком» инвестируют почти 2 млрд рублей в придорожную инфраструктуру, а давний партнер района «Камский бекон» в этом году добавит 1,6 млрд рублей к прошлогодним 12 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Инвесторы остались наедине с АИР

Легкий переполох случился сегодня перед началом встречи инвесторов на «Муниципальном часе». Глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина регулярно собирает у себя в последний день недели, когда рабочие дела немного отступают. И в эту пятницу в гости ждали главу Мензелинского района Айдара Салахова. Тот редко выступает на публике, почти не приезжает в Казань и не ищет контактов с внешними инвесторами. Поэтому его выступление на «Муниципальном часе» должно было приоткрыть завесу таинственности: чем может быть интересен «таежный» район на левом берегу Камы? Кого он может принять с распростертыми объятиями, а кому может и заходить не стоит?

Однако за час-полтора до начала «Муниципального часа» стало известно, «конспиративный» хуҗа Айдар Салахов не приедет. Оказалось, что как раз в это время республиканские власти решили провести экстренное заседание по безопасности дорожного движения, и главе пришлось держать ответ за аварийность на дорогах. Вместо него в Казань приехал глава исполкома Марат Каримов, а также отдельно прибыли приглашенные инвесторы района. Среди них представители «Камского бекона», топливных сетей АЗС «Ирбис» и «Наиком», глава ООО «Мега Инвест» Ильдар Гамиров и др. По наблюдениям журналистов, они выглядели немного растерянными, так как узнали о неявке главы прямо в агентстве.

Пришлось держать ответ за аварийность

Глава АИР Талия Минуллина пригласила их на закрытую встречу к себе, а публичную трансляцию «Муниципального часа» решили не проводить.

— Встреча с инвесторами Мензелинского района состоялась без Айдара Салахова, — сообщила пресс-служба АИР. — «Муниципальный час» и его трансляция проходят только при участии главы, чтобы бизнес и СМИ могли напрямую задать вопросы первому лицу района, — пояснили в ведомстве со ссылкой на руководителя. По данным источников «Реального времени», сначала это было воспринято почти как демарш, поскольку можно было заранее предупредить об отмене.

Руководитель исполкома Мензелинского района Марат Каримов взял ситуацию в свои руки. Он объяснил журналистам «неявку» главы форс-мажорными обстоятельствами.

— Получилось так — это форс-мажорные обстоятельства. Глава района присутствовать не смог. В настоящее время в Мензелинске проходит расширенное заседание по безопасности дорожного движения, — сообщил он.

Иначе говоря, ему пришлось держать ответ за аварийность, хотя руководителем районной комиссии по безопасности дорожного движения как раз является сам Марат Каримов. По всей видимости, обстановка на дорожном фронте оказалась сложнее, чем на инвестиционном поле, но проявить толерантность не помешало бы. Но в знак примирения Марат Каримов пригласил в пресс-тур, обещая показать на месте.

Руководитель исполкома Мензелинского района Марат Каримов взял ситуацию в свои руки. предоставлено пресс-службой АИР

— Своими глазами увидите, правда ли, пойдет ли все то, о чем рассказываем, — зазывал он.

Обновленный участок М-7 принесет 2 млрд от топливных сетей

Мензелинский район не входит в топ-10 по социально-экономическому развитию Татарстана, но идет в позитивный рост. По итогам этого ВРП района прогнозируется в пределах 14,3 млрд рублей, а совокупный объем инвестиций — 4,3 млрд рублей. Местные власти ожидают подъема в экономике в связи с расширением участка федеральной трассы М-7, проходящего по территории этого района.

Речь идет о 55-километровом участке М-7 с 1074 до 1129 км. Вместо устаревшего двухполосного движения здесь прокладывают четыре полосы, после чего трассе присвоят категорию 1В. Это означает, что допустимая скорость вырастет до 120 км/ч. Добавим, что реконструкция 55-килметрового участка проводится по заказу Росавтодора: Ожидается, что ее запустят в ноябре этого года.

— Круглосуточно до 500 единиц техники работает на строительстве дороги, — с нетерпением ждет открытия и глава исполкома Марат Каримов. После расширения интенсивность движения вырастет как минимум в полтора раза — с 50 тысяч до 75 тысяч автомобилей в сутки.

С ее открытием оживится придорожный сервис. Появятся новые заправки, гостиницы, логистические центры. «Инвесторы — чуткие, сразу видят на чем можно заработать», — улыбался он. Первыми интерес к расширению придорожной инфраструктуры проявили татарстанские топливные сети АЗС «Ирбис» и «Наиком».

«В прошлом году ввели АГКНС по заправке метаном в селе Коноваловка по госпрограмме. В этом году откроем многотопливные заправочные станции», — рассказал замгендиректора сети АЗС «Наиком» Эдуард Валов. предоставлено пресс-службой АИР

Последняя собирается инвестировать 200 млн рублей в многофункциональный комплекс на М-7 и еще 300 млн обещает вложить в кемпинги и мотели у дороги. «В прошлом году ввели АГКНС по заправке метаном в селе Коноваловка по госпрограмме. В этом году откроем многотопливные заправочные станции», — рассказал замгендиректора сети АЗС «Наиком» Эдуард Валов.

«Ирбис» пошел на М-12

Его конкурент сеть «Ирбис» взялась осваивать платную трассу М-12. Компания получила приглашение от руководства ГК «Автодор», в чьем управлении находится трасса, сообщил заместитель финансового директора компании «Ирбис» Андрей Лукоянов. По его словам, ей предложили установить пару автозаправочных комплексов на 1082 км трассы М-12 «Восток».

— Количество автомобилей тут вырастет. Если раньше из Москвы до Мензелинска нужно было ехать 16 часов, то теперь за 8-9 часов, — отметил он. По его словам, в первую очередь запустят кафе, АЗС, магазин — совокупные инвестиции 500 млн рублей. Это произойдет в декабре. Остальную сумму в 1 млрд рублей освоят в 2025 году.

Основная статья доходов района — это сельское хозяйство. Аграрии приносят более 40% дохода. Тут два якорных резидента — «Камский бекон» и фирма «Август». Первый вложил более 12 млрд рублей, и в течение года построил животноводческий комплекс на 10 тысяч дойных коров. Сегодня дают 215 тонн молока, в этом году планируют завершить второй этап на 3,5 тысячи голов. Большие надежды, что прирост молока на 100 тонн. «Август» инвестировал на 4,5 млрд рублей, первый этап — 1,2 тысячи голов, до конца — 2,5 тыс. голов.

Каким будет итоговый эффект?

— Вот назову цифру, а вдруг не сбудется, — осторожничал глава исполкома района. — Но думаю, вырастет минимум на 10-15%.