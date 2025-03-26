Александр Рязанцев: «В 2007 году я уже расценивался как игрок основы»

Александр Рязанцев стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка России и Суперкубка в составе казанского «Рубина». Придя в казанскую команду в 20 лет, он отыграл в ней семь сезонов. «Реальное время» поговорило с ним о начале его футбольной карьеры в торпедовской футбольной школе. Здесь он делал первые шаги в профессиональном спорте и переходил в «Рубин».

«Когда я переходил в «Рубин», то знал практически весь состав казанцев»

— Александр, в 2003 году вы пришли в профессиональный футбол и «Рубин» дебютировал в Премьер-лиге. Можно ли между этими двумя событиями провести некую сюжетную линию, как бывает в кино или литературных произведениях, когда в коллектив приходит новая девушка и у кого-то из старожилов возникает к ней чувство. Иными словами: знаковый дебют «Рубина» привел у Александра Рязанцева к любви с первого взгляда к этой команде?

— Конечно, за успехами команды, которая дебютировала в Премьер-лиге и сразу заняла 3-е место невозможно было не следить. Об этом успехе узнала вся Россия, в том числе потому, что такого в нашем футболе не было ни до, ни после успехов казанского клуба. Сейчас особенно заметно, что из ФНЛ, а с последних лет из Первой лиги, команды выходят в Премьер-лигу с одной мыслью: как бы обратно не вылететь. Дебют получился ярким, но на момент самого выхода «Рубина» я был очень молодым футболистом, и в свои 17 лет больше следил за развитием собственной карьеры.

Уже потом, когда я стал пристальнее наблюдать за участниками Премьер-лиги, я уже видел и слышал об игроках «Рубина», поскольку на слуху были бразильцы Калисто, Рони, уругваец Скотти, тот же Домингес из Аргентины, узбекистанец Федоров. Когда я уже привлекался к основному составу «Москвы» и затем переходил в «Рубин», то, в принципе, знал практически весь состав казанцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Когда вы дебютировали еще за «Торпедо-Металлург» в 2003 году, в команде появилась большая группа футболистов 1986 года рождения, вашего года. Вы с кем-то вместе заходили в дубль?

— У нас был очень хороший выпуск, который на протяжении обучения в «Торпедо» вели три наставника. Помимо них мне папа отдельно помогал, мотивировал на то, что необходимо дополнительно работать над физикой. Всех своих наставников по «Торпедо» я помню. Это Николай Николаевич Сенюков (до футбольной карьеры он воевал на полях Великой Отечественной войны, — прим. ред.), Николай Викторович Васильев и Александр Юрьевич Дозморов.

В итоге в «Торпедо-Металлург» мы переходили с Иваном Бакулиным, Виктором Земченковым, Петром Маршинским, а также Кириллом Набабкиным и Александром Суховым, которые очень долго играли на уровне Премьер-лиги.

«Олимпиады, проводившиеся до 1992 года, можно было смело приравнивать к чемпионатам мира»

— Николай Васильев — одна из легенд советского футбола в связи с тем, что сделал пента-трик, забив пять голов в одной игре. Причем забивал он свои пять мячей в 1979 году в ворота обновленного после авиационной трагедии «Пахтакора».

— Про торпедовскую школу моего времени можно рассказывать очень долго, поскольку она выпускала блестящих футболистов едва ли не каждый год. Из 1980 года рождения вышли два Дмитрия Смирнова, которых различали только по отчеству, далее Руслан Пименов (1981 г. р.), Андрей Бухлицкий, легендарный голкипер пляжной сборной России, из 1982 года вышли братья Березуцкие, Игорь Пиюк, Алексей Трипутень, которых тренировал Владимир Кобзев. Наши выпуски, что называется, через год выигрывали первенство России среди выпускников спортшкол (тут Александр наступил на больную мозоль казанских болельщиков, поскольку игроки 1984 года рождения «Рубина» — Вадим Лавров, Рустем Мухаметшин, Марат Хайруллин, Виталий Тихонов, Вячеслав Щукин, Борис Эйдус и Ко — в финале уступили золото как раз таки торпедовцам).

Это результат работы тренеров торпедовской школы, поскольку когда я воспитывался в клубе, у него был очень сильный тренерско-преподавательский состав. Директор школы Николай Иванович Кузьмин собрал в числе своих подопечных людей с опытом игры за основу «Торпедо»: Анатолия Дегтярева, Василия Жупикова, Владимира Фомичева, Евгения Храбростина, Кобзева и Савичева — это все равно, что весь основной состав любой нынешней команды отправить на работу в ДЮСШ.

Нам повезло работать под руководством Васильева и Дозморова (до Васильева пять голов в одном матче забивали Евгений Шелагин, Илья Датунашвили, Георгий Гавашели. Перед развалом СССР этот бомбардирский подвиг повторили Валерий Масалитин и Игорь Колыванов, — прим. ред.). Это был высший класс обучения, я считаю, что нам очень повезло в этом плане.

Одним из многолетних партнеров Рязанцева был Сергей Рыжиков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А Савичев это тот, кто просил: «Юра, забей, я тебя умоляю»?

— Нет, это его брат Николай Николаевич. Юрий Савичев, в чей адрес в олимпийском финале 1988 года эти слова произносил Владимир Маслаченко перед тем, как уехал играть в Германию, да так там и остался. Вадим Станиславович Никонов тренировал дубль, в момент когда я впервые в свои 15 лет привлекался в его состав. Плеяда тренерская у нас была высочайшего класса. Они же вышли из советского футбола, который перед самым развалом успел выиграть Олимпиаду, и в тот же год стать вторым на Европе. Причем двумя разными составами — да, в оба привлекались только Игорь Добровольский и Алексей Михайличенко. Те же Олимпиады, проводившиеся до 1992 года, можно было смело приравнивать к чемпионатам мира, что, собственно, и делает Уругвай, считая себя четырехкратным чемпионом мира, за счет двух побед на них и двух выигрышей Олимпийских игр. И вот наша сборная в один год успешно играет сразу на двух сильных турнирах.

«Курбан Бекиевич, посмотри пацана. Он нормальный»

— В 1984 году вышел фильм «Блондинка за углом», и там главная героиня Татьяны Догилевой проспорила Баадуру Цуладзе золотую цепочку, после проигрыша «Торпедо» немецкой «Баварии». Там прямо есть момент из матча, когда Юрий Суслопаров не реализовал выход один на один, и мы проиграли по правилу гостевого гола со счетом 0:0 и 1:1. Это матчи Кубка кубков сентября 1982 года, и у меня тогда не вызывало удивления, что на экранах не московское или киевское «Динамо», «Спартак» или ЦСКА, а автозаводцы.

— Я это могу объяснить тем, что у нашей команды была большая группа поддержки из числа творческой интеллигенции, когда нашими болельщиками себя называли Аркадий Арканов, Александр Ширвиндт и так далее. Причем я слышал про этот фильм, несмотря на то, что его снимали до моего рождения, и даже специально смотрел тот эпизод из кинокомедии. В торпедовском клубе есть уникальная личность — Александр Капитонович Петров, это администратор клуба, который работает там уже порядка 50 лет, получается у него своеобразная золотая свадьба с автозаводским клубом, и он рассказывал нам, тогда еще молодым, о подобных нюансах. Плюс разнообразные истории, сами понимаете, если человек живьем видел Валентина Иванова, Эдуарда Стрельцова, то рассказов у него великое множество. Второй долгожитель клуба — это массажист Борисыч, который в «Торпедо» уже порядка 30 лет, причем Капитоныч тоже работал массажистом, но потом пошел по административной линии, будучи и начальником команды, и сейчас администратором. Живые легенды.



Александр Капитонович Петров — живая легенда. взято с сайта torpedo.ru

— Одну из таких любопытных историй можем обсудить прямо сейчас, когда в год вашего дебюта в дубле «Торпедо-Металлург», его основу потренировали аж четыре тренера за сезон: Алейников, Игнатенко, Иванов и Петраков.

— Мы поехали с дублем на сборы, когда Сергей Алейников только пришел в команду. Он же уезжал из чемпионата СССР в «Ювентус», потом работал там тренером и привез с собой их систему предсезонной подготовки. Тогда ребята очень много бегали, я скажу, что это было очень популярно, когда первый сбор проводили под большими физическими нагрузками, практически не видя мяча. Мы, дублеры, смотрели на это со стороны, общались с молодежью из основы — Кареном Оганяном, Романом Славновым.

Уже когда команды возглавил Валерий Петраков, то он подключил меня к основе, и я поехал в ее составе на зимние сборы. Тогда и началась история, которая плавно привела к тому, что я оказался в казанском «Рубине». Я на тот момент сыграл два матча в основе у Петракова, затем две игры в дубле у Леонида Слуцкого, и тут случилась тягомотина с непродлением контракта.

Алексей Николаевич Сафонов был в хороших отношениях с Курбаном Бекиевичем Бердыевым и буквально предложил ему: «Курбан Бекиевич, посмотри пацана. Он нормальный».



«Единственно, с кем я до того поиграл по юношам, это Александр Яркин из Барнаула»

— Отличная характеристика. Меня лет за десять до вашего перехода в «Рубин» с похожей характеристикой брали на работу в газету: «Вроде бы не пьет».

— Я благодарен даже этому, поскольку агентские варианты имели такой широкий географический разброс, что я мог оказаться либо во Владивостоке, либо в Краснодаре. Но когда я попал на первый сбор «Рубина», то даже не был на контракте, обычный просмотр, где необходимо было показывать свои лучшие качества. Причем, когда я приходил в «Рубин», то у меня там не было ни одного знакомого хотя бы по юношеским, юниорским сборным, в которые я вызывался, а парни из «Рубина» 1986 года, видимо, не привлекались. Единственно, с кем я до того поиграл по юношам, это Александр Яркин из Барнаула. Уже в «Рубине» познакомился с ровесниками — Андреем Киреевым, он тоже москвич, еще один алтаец — Сергей Нестеренко, потом еще сибиряк — Евгений Баляйкин.

«Когда я приходил в «Рубин», то у меня там не было ни одного знакомого хотя бы по юношеским, юниорским сборным». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вход в сезон 2006 года начинался в родной для вас Москве двумя матчами с «Шинником» на Кубок России. Причем один из матчей на нейтральной территории считался хозяйским для нас, а второй — гостевым.

— Да, мы играли на малой спортивной арене «Динамо», которой сейчас уже нет. Причем, повторюсь, контракта у меня не было, я подписал его за день до игры. В целом сезон получился успешным. Я тогда только начал играть, потом получил травму, присел на замену, но к концу года вернулся в основной состав. В том же запоминающемся рубилове в Черкизово с «Локомотивом» 4:4, когда Домингес сделал хет-трик, я еще выходил на замену. Но успешная концовка сезона позволила мне остаться и на следующий год.

— Как говорили советские футболисты: в сезоне необходимо провести пару игр в начале, чтобы тебя ставили в состав, и в концовке...

— ... Чтобы не выгнали на следующий год. Знаю, я еще из поколения, когда поговорки советского времени были в ходу. С единственной разницей в моем случае, что в 2007 году я уже со старта расценивался, как игрок основы.

Продолжение следует...