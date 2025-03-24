Цифровой рубль в Татарстане: как мировой опыт e-CNY поможет региону стать лидером инноваций

Это шанс для Татарстана не только укрепить свои позиции в качестве инновационного центра, но и стать примером для других регионов страны

Фото: Реальное время

Внедрение цифрового рубля — один из ключевых проектов ЦБ РФ, который уже тестируется в нескольких регионах России. Татарстан, с его развитой IT-инфраструктурой и сильными позициями в цифровизации, имеет все шансы стать пилотным регионом для масштабного внедрения новой валюты. Однако для успеха важно не только учитывать российские реалии, но и перенимать лучшие мировые практики. Один из самых ярких примеров — китайский цифровой юань (e-CNY), который уже активно используется в повседневной жизни миллионов граждан. Как опыт Китая может помочь Татарстану? В деталях специально для «Реального времени» разбирался к.э.н., digital-экономист Равиль Ахтямов.

«Возможность создать новую экосистему для бизнеса и граждан»

Татарстан не случайно рассматривается как потенциальный лидер в этом проекте. Регион уже давно зарекомендовал себя как инновационный хаб: здесь действует IT-парк, создан первый в России город-спутник Иннополис, а Казань входит в число лидеров по внедрению технологий «умного города». По данным Минцифры РТ, более 80% государственных услуг в республике переведены в электронный формат, а уровень проникновения интернета превышает 85%. Эти факторы делают Татарстан идеальной площадкой для тестирования цифрового рубля.

— Мы видим в цифровом рубле не просто инструмент платежей, а возможность создать новую экосистему для бизнеса и граждан, — говорила бывший зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Цифровой рубль как инструмент стимулирования экономики

Китай активно использует e-CNY для стимулирования потребительского спроса. Например, в 2022 году Пекин раздал 40 млн юаней в цифровом формате через платформу JD.com. Граждане могли потратить эти средства на товары местных производителей, что поддержало малый и средний бизнес. По некоторым данным, подобные программы увеличили оборот малых предприятий на 15–20% в пилотных регионах.

В 2022 году Пекин раздал 40 млн юаней в цифровом формате через платформу JD.com. Рената Валеева / realnoevremya.ru

Что можно сделать в Татарстане?

Можно предложить программу «Цифровой Сабантуй» — начисление бонусов в цифровых рублях за покупки на ярмарках, фестивалях и в местных магазинах. Например, за каждые 1000 рублей, потраченных на сельскохозяйственной ярмарке, пользователь получает 10% бонусов, которые можно использовать в течение месяца.

Еще — внедрить цифровые купоны для социальных нужд: оплата ЖКХ, транспорта или образования со скидкой 5–7%. Это не только повысит популярность валюты, но и поддержит социально значимые сектора.

В качестве примера можно привести успешные кейсы за рубежом. Например, Сингапур предоставляет малому бизнесу ваучеры в цифровых долларах на внедрение технологий. Это помогает компаниям автоматизировать процессы.

Перспективы для Татарстана потрясающие

Республика может стать первым регионом, где цифровой рубль будет интегрирован с платформой «Электронное правительство». Например, субсидии фермерам или гранты для стартапов могут автоматически зачисляться в цифровых рублях, что сократит сроки получения средств и минимизирует коррупционные риски.



Одна из ключевых проблем внедрения цифровых валют — доступность для населения в удаленных районах. Китай решает эту проблему с помощью технологий NFC и SIM-карт с поддержкой офлайн-платежей. Например, на провинциальном уровне тестируются «электронные кошельки» на SIM-картах, которые позволяют совершать транзакции без интернета. По некоторым данным, за 2023 год таким способом было проведено 12 млн операций.

В Китае на провинциальном уровне тестируются «электронные кошельки» на SIM-картах, которые позволяют совершать транзакции без интернета. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Татарстана можно разработать партнерство с операторами связи — внедрение SIM-карт с поддержкой цифрового рубля совместно с «Таттелеком», МТС и «Билайн». Это особенно актуально для районов, где 4G-покрытие нестабильно.

При вовлечении в проект коммерческих банков можно внедрить офлайн-терминалы в магазинах — устройства, работающие по аналогии с POS-системами, но с поддержкой офлайн-транзакций через Bluetooth или NFC.

Офлайн-платежи требуют использования «закрытых» блокчейн-сетей с синхронизацией данных при появлении соединения. Китайские разработчики применяют гибридные алгоритмы, где часть данных хранится на устройстве, а часть — в защищенных облачных хранилищах. Для Татарстана критически важно обеспечить кибербезопасность таких решений, чтобы исключить двойное списание или подделку транзакций.

Массовые мероприятия как площадка для тестирования

Китай активно использует крупные события для популяризации e-CNY. Например, на Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине цифровой юань стал основной валютой для оплаты билетов, мерча и питания. Это позволило не только протестировать технологию, но и продемонстрировать ее преимущества международной аудитории. По итогам мероприятия объем транзакций превысил 2 млрд юаней.

Татарстан может интегрировать цифровой рубль в систему продажи билетов, аренды инвентаря и питания в системе массового спорта республики. Например, кешбэк 10% за оплату цифровым рублем.

Цифровой рубль можно распространить на ежегодных «Сабантуях» — создание временных цифровых кошельков для гостей с предустановленным бонусным балансом.

Татарстан может интегрировать цифровой рубль в систему продажи билетов. Например, кешбэк 10% за оплату цифровым рублем. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для успеха необходимо обучение персонала — кассиры, волонтеры, гиды. Провести информационную кампанию, в частности распространить QR-коды с инструкциями на территории мероприятий.

Опыт чемпионата мира по футболу 2018 года в России показал, что безналичные платежи составляют до 70% транзакций на массовых событиях. Цифровой рубль может увеличить этот показатель до 90%, снизив нагрузку на банковскую инфраструктуру.

Геймификация и кешбэк: как привлечь пользователей

Одна из проблем e-CNY — низкая активность пользователей после завершения пилотных программ. Китай решает эту задачу через геймификацию и программы лояльности. Например, в Шэньчжэне пользователи получали лотерейные билеты за транзакции в e-CNY, а в некоторых регионах внедрены NFT-награды за достижение финансовых целей.

В Татарстане можно внедрить кешбэк 5–7% за оплату транспорта, ЖКХ или образование. Например, школьники могли бы получать бонусы за успешную сдачу экзаменов.

В Татарстане можно внедрить кэшбэк 5-7% за оплату транспорта. Реальное время / realnoevremya.ru

Цифровой рубль может внести вклад и в развитие культуры в Татарстане. NFT-коллекции — токены, которые можно обменять на экскурсии в музеи Казани или скидки в ресторанах.

В качестве успешных примеров из других отраслей можно привести опыт Сбербанка, который внедрил программу «Спасибо», где баллы можно тратить в партнерских магазинах. Аналогичный механизм возможен для цифрового рубля.

В Эстонии система e-Residency использует токены для доступа к государственным сервисам — подобный подход можно адаптировать для бизнеса.

Международные расчеты: перспективы для Татарстана

Китай активно тестирует e-CNY для трансграничных расчетов. Например, в рамках проекта mBridge цифровой юань используется для расчетов с Гонконгом и ОАЭ. Это открывает новые возможности для международной торговли и инвестиций.

В рамках пилота по цифровому рублю Татарстан может предложить расчетный мост с Казахстаном и Беларусью — расчеты в цифровых рублях для экспорта нефтехимической продукции и IT-услуг.

В рамках пилота по цифровому рублю Татарстан может предложить расчетный мост с Казахстаном и Беларусью. скриншот с сайта youtube

Интеграция в рамках ЕАЭС позволяет создание единой цифровой платежной системы для членов союза.

Для этого республика имеет внушительный экономический потенциал. В 2022 году экспорт Татарстана составил $15,6 млрд, из которых 60% — нефтехимия. Цифровой рубль может сократить сроки расчетов с 3–5 дней до нескольких минут, что особенно важно для сделок с азиатскими партнерами. Кроме того, снижение комиссий за конвертацию валют (с 2–3% до 0,5%) повысит маржу предприятий.

Регуляторные уроки: баланс конфиденциальности и контроля

Китай внедрил систему «управляемой анонимности» для e-CNY: малые платежи полностью анонимны, а крупные транзакции требуют идентификации. Это позволяет сочетать удобство для пользователей с контролем со стороны государства.

Для примера пилота в Татарстане лимиты на анонимные платежи могут составить до 50 000 рублей в месяц.

В целях эффективного расходования бюджетных субсидий можно внедрить «окрашенные» токены — бюджетные средства можно маркировать для отслеживания целевого использования (например, социальных выплат).

Внедрение цифрового рубля требует усиления защиты данных. Опыт ЕС (GDPR) показывает, что прозрачность сбора данных и право на удаление информации — ключевые факторы доверия. В Татарстане можно создать региональный центр мониторинга киберугроз совместно с Университетом Иннополис.

Внедрение цифрового рубля требует усиления защиты данных. взято с сайта cbr.ru

Цифровой экономический коридор: видение для Татарстана

Опираясь на опыт Китая, Татарстан может создать «Цифровой экономический коридор», объединив цифровой рубль, блокчейн-сервисы и проекты «умного города» Казани, Набережных Челнов и Иннополиса. Например, интеграцию с «Умным городом» Казани — оплата парковок, штрафов и коммуналки через единое приложение.

В сфере земельных и имущественных отношений можно предложить блокчейн для земельного реестра, что резко снизит возможные риски при сделках с недвижимостью.

Цифровые сертификаты для бизнеса позволят решить задачи по автоматизации получения лицензий и разрешений.

Создание подобной экосистемы может привлечь компании уровня Huawei и Alibaba, которые уже участвуют в проектах e-CNY. Для стартапов это откроет доступ к новым рынкам через платформы краудфандинга в цифровых рублях.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Таким образом, цифровой рубль — это не просто новая форма денег, а инструмент для трансформации экономики и повышения качества жизни граждан. Опыт Китая показывает, что успешное внедрение цифровой валюты требует не только технологической готовности, но и активного вовлечения населения, бизнеса и государства. Татарстан, с его уникальной экосистемой и сильными позициями в цифровизации, имеет все шансы стать лидером этого процесса в России.

Однако важно учитывать и риски: сопротивление традиционных финансовых институтов, кибератаки, цифровое неравенство. Для их минимизации необходимы образовательные программы для населения, субсидии для бизнеса на переход к новым технологиям, межрегиональное сотрудничество с Москвой и Санкт-Петербургом.

Цифровой рубль — это шанс для Татарстана не только укрепить свои позиции в качестве инновационного центра, но и стать примером для других регионов страны. Как отметил Рустам Минниханов: «Мы готовы стать полигоном для прорывных идей, которые изменят будущее России».