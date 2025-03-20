«В стране порядка 370—380 льгот, они стоят бюджету 11,5—12 трлн рублей»

Главный аудитор России Борис Ковальчук заявил о готовности изучить в этом году обоснованность их предоставления

Фото: взято с сайта СП РФ

«Сначала говорят об одних планах, а в конце года берут и меняют. Давайте предложим процедуру: хотите поменять параметры [госпрограммы] — приходите в Госдуму, согласовывайте», — критиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин хитрые способы «подкрутки» исполнения федеральных программ. Счетная палата России сработала в прошлом году не просто на выявление нарушений, но и добилась возврата 96 млрд рублей в бюджет. С этой целью главный аудитор России Борис Ковальчук намерен изучить обоснованность предоставления налоговых льгот в стране. Правда, фискальный аудит не грозит последствиями Татарстану, уверен депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Такого KPI хватило бы на строительство школ

Глава Счетной палаты Борис Ковальчук, назначенный в мае прошлого года, выступил сегодня с отчетом на пленарном заседании в российском парламенте. По сути, он открыл череду важных политических мероприятий, которые пройдут в Госдуме в ближайшее время. Так, на следующей неделе ожидается отчет главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной — о проведении денежно-кредитной политики, и премьер-министра Михаила Мишустина — о работе правительства, заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В этом смысле доклад Ковальчука можно считать своеобразным прологом к экономическим преобразованиям.

Новый главный аудитор сделал ставку на конкретный KPI, о чем и сообщил парламентариям. Теперь СП не просто выявляет нарушения при управлении бюджетными деньгами и грозит пальцем нарушителям, а требует возврата денег в казну.

— Экономический эффект — это главный приоритет для Счетной палаты, в том числе с точки зрения осязаемости нашей работы, — отметил Борис Ковальчук.

Результативность работы, по его словам, заключается «в объеме возвращенных в казну средств и имущества и повышении доходов бюджетов всех уровней». В первый год нового курса СП сумела добиться возврата 95,9 млрд рублей — это прямые перечисления в бюджеты всех уровней. А совокупный экономический эффект составил 148,9 млрд рублей, что стало рекордом за всю 30-летнюю историю СП.

— Эта цифра больше, чем трехлетние предполагаемые расходы бюджета на строительство новых школ, — подчеркнул председатель Комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов.

Завышали стоимость покупки протезов в 2 раза

Говоря о приоритетах работы Счетной палаты в 2024 году, глава контрольного ведомства в первую очередь отметил контроль за реализацией национальных целей и поручений, поставленных президентом страны. Всего в отчетном году Счетная палата провела 38 проверок, непосредственно связанных с реализацией национальных приоритетов. На 2025 год уже запланировано 113 мероприятий по данной тематике.

В числе приоритетных направлений аудита остаются вопросы, связанные с проведением специальной военной операции. Так, СП выявила двукратное завышение стоимости при закупках протезов для инвалидов и ветеранов СВО. В настоящее время в очереди на получение технических средств реабилитации (ТСР) находится 9,5 тысячи человек. Счетная палата обнаружила два критических момента. Во-первых, поставки идут с задержкой свыше полугода, после чего истекает срок назначения. Во-вторых, если нуждающийся сам покупает, то возврат денег ему идет с опозданием. СП пообещала разобраться и провести проверку Соцстраха.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Принципиально другой подход был проявлен к аудиту доходов бюджета, отметил председатель Комитета Государственной думы по контролю Олег Морозов. По его словам, в результате возвращено 10,6 млрд рублей за счет аудита администрирования (прямой возврат) и 336,6 млрд — объем выявленных нарушений при реализации госпрограмм.

Как «подкручивают» результаты госпрограмм

Депутатов не устраивает, когда авторы программ заявляют завышенные цели, а к концу их реализации «подгоняют» под то, что получилось. «Аудит госпрограмм подтверждает, что изменения, а их больше 800, проходят мимо депутатского контроля. А это существенно снижает качество исполнения госпрограмм. Их подгоняют под усовершенствованные показатели», — отметил Морозов.

— Сначала говорят об одних планах, а в конце года берут и меняют. Давайте предложим процедуру: хотите поменять параметры [госпрограммы] — приходите в Госдуму, согласовывайте, — выступил против «подкрутки» спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил подумать над подготовкой обращения к председателю правительства РФ.

Глава СП не собирается останавливаться на достигнутом KPI в 96 млрд рублей. Когда его спросили, где есть резервы для расширения поля, он сообщил о планах изучить обоснованность предоставления налоговых льгот. По его словам, в стране предоставляется порядка 370—380 налоговых льгот почти на 12 трлн рублей. До сих пор дополнительные миллиарды в казну поступали за счет аудита таможенных и налоговых доначислений (56—57 млрд рублей).

Проверят налоговые льготы

— Есть раздел «Налоговые расходы». Так вот, налоговые расходы — это порядка 370—380 льгот. Они стоят федеральному и региональным бюджетам 11,5—12 трлн рублей. И вот здесь мы хотели бы внимательно посмотреть, насколько эти налоговые расходы соответствуют тем задачам, которые ставятся. А это задачи выполнения госпрограмм, поддержки тех или иных секторов экономики, технологического суверенитета. Мы хотели бы детально это изучить. И уверены, что потенциал с точки зрения роста доходов федерального бюджета в этом механизме, который, напомню еще раз, составляет порядка 12 трлн рублей, он точно есть, — сказал Борис Ковальчук.

Налоговый аудит не грозит последствиями Татарстану, уверен депутат Госдумы Айрат Фаррахов. По его словам, республика является самодостаточным регионом и почти не пользуется федеральными льготами.

О пересмотре льгот можно говорить серьезно, если об этом заявит Минфин РФ, а не СП РФ, отметила профессор МГУ Наталья Зубаревич, занимающаяся экономическим развитием регионов. По ее словам, отбирать льготы на этапе инвестиционного проекта неразумно.

— В 2022—2023 годах налоговые льготы Республики Татарстан составляли около 12 млрд руб. ежегодно (данные за 2024 год еще не опубликованы). Это примерно 3% ее налоговых и неналоговых доходов, — уточнила руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. — Почти 40% этой суммы за 2023 год приходилось на региональные (установленные республикой) льготы по налогу на прибыль для предприятий ее ОЭЗ и ТОР. Учитывая, что эти проекты являются формой привлечения прямых инвестиций, а деятельность ОЭЗ регламентируется федеральным законом, сложно предположить, что какие-либо льготы в рамках этих проектов будут кардинально пересмотрены, хотя в целом Минфин отмечает, что в некоторых случаях режим ОЭЗ по ряду направлений требует «донастройки». Кроме того, «Алабуга» признается лидером по эффективности среди ОЭЗ.

При оценке налоговых льгот региональными органами власти учитываются востребованность льготы, соответствие льготы целям социально-экономического развития (создание рабочих мест, рост производства, развитие МСП, социальный характер льготы и так далее). Если льгота не соответствует каким-либо установленным критериям, она отменяется.

С 2022 года в России действует аналитическая система «Эффективность льгот», оценивающая влияние налоговых льгот на финансово-экономические показатели налогоплательщиков в сравнении с общеотраслевыми уровнями. Эта система позволяет определить низкий уровень инвестиционной активности, отсутствие прироста численности сотрудников и расходов на оплату труда и НИОКР при условии применения льгот, а также оценить, приводит ли применение льгот к формированию сверхдоходности у налогоплательщика. В зависимости от доли таких налогоплательщиков формируется вывод об эффективности льгот.