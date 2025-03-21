Представителей МСП Татарстана отпугивают ставки по кредитам и кадровый голод, но количество компаний растет

За пять лет число субъектов МСП увеличилось на 15%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за пять лет увеличилось количество субъектов МСП — рост составил 15%. При этом объективной причины для этого нет, выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» эксперт — такая статистика вырисовывается на контрасте с пандемийными годами. Он обозначил: ситуация в регионе стабильная, а рост является планомерным и от внешних обстоятельств не зависит. В то же время основными проблемами предпринимателей являются налоги, ставки на кредиты и кадровый дефицит. Подробнее — в материале издания.

Рост числа субъектов МСП

В Татарстане за пять лет количество субъектов МСП возросло на 15%, при этом по России показатель составил 11%. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил уполномоченный при раисе по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

— Это говорит о том, что мы лучше, чем в среднем по России, а также о привлекательности ведения бизнеса в республике, — отметил он.

В Татарстане за пять лет количество субъектов МСП возросло на 15%, при этом по России показатель составил 11%. Об этом на заседании комитета Госсовета республики по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил уполномоченный при раисе по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно опросу, 33% татарстанских предпринимателей не испытывают дефицита кадров, 12,5% смогли самостоятельно решить эту проблему.

— Однако половина предпринимателей в опросе отметили, что этот фактор негативно влияет на осуществление их деятельности, — сказал Абдулганиев.

Всего в 2024 году в Татарстане свою деятельность вели 178,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства — рост год к году составил 3,3%.



Предпринимателей пугают изменения в системе налогообложения

Как «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Абдулганиева, оборот предприятий МСП Татарстана в 2024 году составил 2,8 трлн рублей. В 2023 году сумма была меньше на 10,3%. При этом рост за последние 5 лет достиг 86,4%.

— Налоговые поступления в 2024 году достигли 232,9 млрд рублей, что составляет 20,9% от общих налоговых доходов региона. Эти говорит о том, что большинство предпринимателей смогли адаптироваться к новым экономическим условиям, перестроить логистику и найти новых партнеров, — добавили в пресс-службе.

Как «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Абдулганиева, оборот предприятий МСП Татарстана в 2024 году составил 2,8 трлн рублей. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Согласно опросу, республиканские предприниматели с осторожностью относятся к изменениям в налогообложении, вступившим в силу с 1 января 2025 года. За этот вариант ответа проголосовали 52,9% предпринимателей. В начале года, напомним, ввели прогрессивную шкалу НДФЛ и НДС для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, а также повысили ставки налога на прибыль.

Еще 46% респондентов отметили, что развитию МСП мешает неопределенность экономической ситуации, а 42,8% — рост ставки по кредитам. В топ-5 факторов также вошли спад внутреннего спроса (39,9%) и рост стоимости комплектующего сырья (31,3%).

— За последние пять лет (2020–2024 годы) в наш адрес поступило более 27 700 обращений, в том числе 1878 — в 2024 году. В 75% случаев нам удалось защитить права и законные интересы предпринимателей. При этом каждый обратившийся получил необходимую консультационную или экспертную поддержку, — заверили в пресс-службе.

«Объективной причины повышения количества МСП в Татарстане нет»

Примечательно, что эксперт «Реального времени» — экономист, предприниматель и бывший исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Артем Наумов — причин для повышения количества субъектов МСП в Татарстане не увидел. По его словам, рост является планомерным и от внешних обстоятельств, например мер поддержки, не зависит.

— Объективной причины повышения количества МСП в Татарстане нет. Нет такого, что резко в республике улучшилось качество бизнес-климата, и произошел рост. Ситуация стабильная, а 15% за пять лет — это около 3% в год. Не так много, — пояснил он.

Наумов предположил, что такая статистика вырисовывается на контрасте с пандемийными годами, когда многие малые и средние компании закрылись. А после стабилизации ситуации и адаптации бизнеса к новым условиям стали появляться новые представители МСП.

Наумов предположил, что такая статистика вырисовывается на контрасте с пандемийными годами, когда многие малые и средние компании закрылись. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению спикера, самые благоприятные условия в Татарстане сложились для МСП в сфере ИТ — здесь помогла развитая инфраструктура и федеральные меры поддержки:

— При этом здесь расширилось поле для работы — иностранные компании ушли, их нужно заменять в срочном порядке. Началась активная фаза импортозамещения, подключилось государство.

Что касается проблем малого и среднего бизнеса, то специфических для Татарстана трудностей нет. Они свойственны всем российским компаниям, уверен собеседник издания.

— Проблема номер один — это, конечно же, финансы. Даже года полтора назад, когда процент под кредит составлял 16–17%, было нормально. Сейчас же ставка начинается от 24%. Сейчас, когда ты берешь кредит на бизнес, то уже работаешь не на себя, а на банк, — озвучил он.

Второй проблемой являются кадры:

— Но эта история больше присуща не микробизнесу, а скорее среднему. Средним компаниям нужно закрывать новые потребности и вакансии. При этом денег у них не так много, как у больших.