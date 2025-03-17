Схлестнется ли «Инда» с нефтяным «Каракузом» на Первом канале?

Команда «Инда», которую спонсирует главный дорожник Набережных Челнов, вышла в четвертьфинал Высшей лиги КВН

Фото: взято с телеграм-канала КВН

«Когда мы начинали работать с этой командой, то решения о праздновании 400-летия Набережных Челнов даже не готовилось. А ребята еще два года назад выиграли Международную лигу КВН «Вятка», и это серьезно», — объяснил интерес главный дорожник Набережных Челнов Тагир Сунгатуллин, выступивший спонсором челнинской команды. В апреле-мае «Инда» сыграет в ¼ Высшей лиги КВН, тогда как альметьевская команда «Каракуз» лишь начнет борьбу. Во сколько обходится выступление команд в Высшей лиге, спонсоры не раскрывают, но у челнинцев есть горячее желание сразиться с нефтяным «Каракузом» на Первом канале. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Инда» на втором месте

Арена Высшей лиги КВН пополнилась второй командой игроков из Татарстана. В новом, 39-м сезоне «Клуба Веселых и Находчивых» впервые сыграла сборная «Инда» из Набережных Челнов. На первом отборочном этапе в 1/8 команда заняла второе место наряду с ближайшими соперниками — московской «Мастер Муси РЭУ имени Г.В. Плеханова» и харизматичной парой «Леон Киллер». Она набрала 14,4 балла из 15 возможных, как и остальные. В команде играли четверо ребят, а капитаном стал 22-летний Нияз Фахриев из Набережных Челнов.

Игра, как обычно, транслировалась в эфире Первого канала. Судьями стали известный юморист Вадим Галыгин, телеведущий Валдис Пельш, гендиректор Первого канала и президент Международного союза КВН Константин Эрнст (правда, посреди игры он вынужден был уйти после важного звонка и уступил кресло главному продюсеру музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрию Аксюте), а также четырехкратный чемпион России по баскетболу и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.

взято сайта КВН

Что интересно, спонсором челнинской команды выступил не КАМАЗ как главная компания Набережных Челнов, а дорожный подрядчик — холдинг «РБР 16» Тагира Сунгатуллина. Титул спонсора дает право на бесплатное озвучивание имени в эфире Первого канала, и часто этим пользуются либо губернаторы, либо ректоры вузов, либо крупные предприятия для укрепления имиджа. В результате почетного упоминания удостоился РБР, а не, скажем, мэр Наиль Магдеев, что было бы понятно в преддверии празднования 400-летия Набережных Челнов. Видимо, команда дистанцировалась от юбилейных дат.

Почему РБР стал спонсором игры в КВН

«Инда» получила максимум в 5 баллов в двух сетах — приветствие и домашнее задание (готовятся заранее, — прим. ред.), но уступила в разминке (тут нужно дать остроумный ответ за 1 минуту). Здесь команда набрала 4,4 балла из пяти возможных. Недостающие баллы команда набрала в финале, сыграв сцену передачи наследства скоропостижно скончавшегося английского лорда. Вопреки ожиданию, первой из очередников наследство мистера Аткинса в 30 млрд фунтов стерлингов получает его любовница. И только после отправления последующих очередников право на наследство последней получает его жена.

На эту тему можно шутить бесконечно, объяснил выбор капитан команды Нияз Фахриев в разговоре с «Реальным временем». Он признался, что разминка оказалась самым трудным экзаменом, так как нужно иметь большой опыт. По его словам, они играют в КВН несколько лет, а финансовую поддержку оказывает лично Тагир Сунгатуллин (владелец дорожного холдинга «РБР-16», — прим. ред.). Расходы на участие в Высшей лиге КВН достаточно большие, а сами кавээнщики, как правило, получают лишь призовые.

— Команда приезжает в Москву за 2 недели до игры. Во время подготовки проходит редактуру, проводит репетиции. Необходимы расходы на костюмы, реквизит, — пояснил он.

Одним словом, без финансовой поддержки играть в КВН не получится.



Владелец холдинга «РБР-16» Тагир Сунгатуллин подтвердил, что его компания оказывает помощь ребятам на протяжении двух лет. «Когда мы начинали работать с этой командой, то решения о праздновании 400-летия Набережных Челнов даже не готовилось. А ребята еще два года назад выиграли Международную лигу КВН «Вятка», и это серьезно», — объяснил он. Когда-то сам Тагир Сунгатуллин играл в КВН за студенческую команду КФЭИ, став победителем в 2000-х годах. Раскрывать сумму пожертвований он не стал. В апреле-мае «Инда» сыграет в ¼ Высшей лиги КВН, сейчас ребята готовят контент. Как и у всех команд, у нее есть авторы, которые придумывают сцены.

Челнинская «Инда» стала второй после альметьевской команды «Каракуз», которая играет в Высшей лиге КВН на протяжении двух лет. Ее спонсором выступает «Татнефть». В апреле-мае «Каракуз» начнет борьбу за выход в финал. Чаще всего ставятся музыкальные номера, и не затрагивается политическая повестка. «Инда» и «Каракуз» не попали в одну конкурсную группу на старте, но, возможно, столкнутся в полуфинале. По крайней мере, у челнинцев есть горячее желание сразиться с нефтяным «Каракузом» на Первом канале.

взято в сайта КВН

— Вопрос денег в КВН стоит еще с момента рождения команды. Как минимум нужно приехать в ДК и купить форму. И какой бы самодеятельностью ни выглядел КВН, за кулисами, помимо кучи реквизита, стоят огромные кучи денег, — писал ранее один из авторов «Яндекс Дзена» (видимо, сам в прошлом участник КВН).

По его мнению, если бы сами игроки получали деньги, то «мы бы увидели очень крутую конкуренцию команд, городов, ну и спонсоров. Система была бы похожа на нынешний футбол с громкими трансферами, увольнениями тренеров и призовыми за места в турнирах».