Евгений Ярощук: «Будем выбирать спарринг-партнеров перед плей-офф»

Начинается подготовка к решающим матчам сезона

Евгений Ярощук на тренерском мостике. Фото: предоставлено СК «Синтез»

В открытом чемпионате России по водному поло завершился регулярный этап. По его итогам первое место заняла казанская команда «КОС-Синтез». Наставник чемпионской команды Евгений Ярощук рассказал «Реальному времени» о прошедших соревнованиях и подготовке к плей-офф.

«Нельзя постоянно находиться на пике формы»

— Евгений Александрович, поделитесь вашими впечатлениями о регулярном этапе и предстоящем плей-офф.

— Радует, что до Нового года играли хорошо, стабильно набирая очки, поскольку с начала 2025-го прослеживалась игровая суета, когда матчи проходили каждую неделю, это сказывалось на потере концентрации и приводило к потере очков. У нас же чемпионат перешел на другой регламент, вернувшись к привычным спаренным матчам с одним и тем же противником. А в нашем случае это невольно приводило к расслабленности перед повторной встречей. Я заметил данную тенденцию, находясь в Волгограде, когда, разгромив местных спартаковцев 11:4, на командном ужине игроки переговаривались, считая, что победа и на следующий день сама придет. А когда соперник уперся, то уже не могли перебороть ни его, ни своей легкой расслабленности.

Помимо того, профессиональные спортсмены это поймут, что нельзя постоянно находиться на пике формы. Наши преследователи из Астрахани как ни старались догнать нас, все-таки вынуждены были потерять четыре очка на финише, видимо, попав в функциональную яму.



— В этом плане вам повезло с руководством, поскольку и Ирек Зиннуров, и бывший хоккеист Кирилл Осмоловский прекрасно знают про спортивную физиологию и не заставляли штамповать победы в регулярке в ущерб здоровью.

— Надо признать, что психологический пресс был в прошлом сезоне, вызванном необходимостью выиграть в юбилей клуба оба трофея.



Раз уж я начал объяснять природу наших редких неудач, то вторая игра с Астраханью у нас получилась скомканной в том числе из-за привходящих обстоятельств. Мы тогда решили, не возвращаясь в Казань, провести мини-сбор в Московской области, после проведенных там матчей. В итоге так и сделали, после чего два наших ведущих игрока слегли с температурой под 39. Одного врачи команды сумели поставить в строй, и он нам помог в первом матче противостояния, а в другом уже не вытянул. Если еще вспомнить, что один из наших лидеров повредил палец на бросковой руке, то получается, что мы вышли на противостояние без трех игроков основы. Плюс необходимо отметить качественную игру голкипера соперников Кирилла Корнеева. Кстати, как и волгоградца Петра Федотова во втором матче нашего противостояния. Отмечу, что в водном поло, как и в некоторых других командных игровых видах спорта, роль вратаря возрастает с каждым годом, и зачастую это даже не полкоманды, как принято говорить, а процентов 70 от конечного успеха.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Астраханская команда голодная до титулов»

— Кстати, минимальный разрыв между нами и Астраханью составлял всего три очка за четыре матча до финиша регулярки. Но, как я понимаю, по дополнительным показателям мы все равно опережали конкурентов, в случае если бы было набрано одинаковое количество очков.

— Именно. Это была часть стратегии, которую мы придерживались с первых игр регулярного чемпионата, когда необходимо было опережать конкурентов по всем дополнительным показателям: и личным встречам, и забитым с пропущенными голами. В итоге это в определенный момент придавало нам чуть больше уверенности, хотя не оказало никакого воздействия, поскольку мы опередили Астрахань на семь очков.

Тем не менее их необходимо отметить, поскольку, если не ошибаюсь, впервые в своей истории динамовцы финишировали на втором месте в регулярном чемпионате. Команда голодная до титулов, которых еще не было в истории астраханского водного поло, видно, как горят глаза у игроков.

— Что скажете об остальных конкурентах?

— Нельзя списывать со счетов Волгоград, там опытнейший тренерский штаб, команда с игроками, которые годами вырабатывали бойцовские качества. Думаю, что четвертьфинал Волгоград пройдет и нас ожидает очень интересное противостояние с Астраханью. Кстати, если победитель в четвертьфинале будет определяться по итогам двух побед, то в полуфинале понадобится уже три виктории. У Волгограда сильная стартовая шестерка, куда вернулся Михаил Рудай, уезжавший на розыгрыш чемпионата Азии.



А в самом четвертьфинале самое захватывающее — это противостояние опытной по составу Москвы, которую успешно тренируют Сергей Губарев с ветераном тренерского цеха Александром Бойко, и молодой дружины Санкт-Петербурга, с которой очень качественно работает Андрей Белофастов. Ему бы еще парочку опытных игроков в состав для баланса и запаса прочности под плей-офф.

Казанцы атакуют ворота Волгограда. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Не будем забывать и о командировках в сборные»

— Что будет дальше?

— Эту неделю команда отдохнет, после чего будет проведен трехнедельный микроцикл подготовки в Казани. Поработаем над общефизической подготовкой и тактическими моментами различного характера. Атака в большинстве, оборона в меньшинстве, развитие контратаки первым и вторым темпами. У нас сейчас определенные договоренности по проведению спарринг-матчей с другими командами, вышедшими в плей-офф, но оставшимися без игровой практики. Вопрос: кого выбрать, поскольку с кем-то мы можем пересечься на стадии борьбы за медали.



— В этом плане наличие второй команды вам не может помочь, поскольку у нее игровой практики хоть отбавляй, помимо чемпионата страны — это еще и два первенства для игроков до 18 и до 20 лет.

— Не будем забывать еще и о командировках в сборные. Сейчас есть варианты с товарищескими матчами в Китае, летом поедут в Сербию, и даже в Венгрию на юниорском уровне. В национальную сборную от нас вызваны Арслан Закиров, Константин Киселев, Богдан Комаров.

— В опубликованном списке сборных, которые начинают отбор на чемпионат Европы 2026 года, нет сборных России и Белоруссии.

— Да, и мне выбор наставника сборной Андрея Белофастова понятен в том плане, что сборные команды по игровым видам спорта не торопятся возвращаться на международную арену. С индивидуальными видами спорта проблем меньше, я вижу, как готовятся к международным стартам пловцы, прыгуны в воду, а вот со сборными...

Позиционная атака. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Идет интенсивная работа по созданию молодежной команды в Южно-Сахалинске»

— Удивило включение в число участников чемпионата страны по высшей лиге двух команд из Ростова-на-Дону и Чехова.

— На самом деле, договоренность об этом существовала с начала чемпионата. Оба этих коллектива не могли бы вынести нагрузку полноценного сезона, но им необходима игровая практика к Всероссийской Спартакиаде молодежи, которая пройдет летом. Основному старту для них, помимо первенств страны по молодежным и юниорским возрастам. Наши дублеры также будут готовиться к этим стартам, и я подключусь на заключительном этапе к тренерскому штабу Николая Шепелева и Анвара Галимзянова.



— В этом плане, может быть, непопадание команды дублеров в число участников Суперлиги было оптимальным вариантом. Все-таки для молодых игроков очень велика нагрузка.

— Мы рассуждали об этом с наставниками команды, тренерами детско-юношеской школы. Все-таки конкуренция с сильнейшими командами дает качественный рост, что чувствуется по уровню водного поло. Даже команда Рузы, вырвавшая себе место в шестерке сильнейших, сейчас смотрится сильнее себя самой, какой предстала на старте чемпионата. Тот же Казахстан, который использовал участие в открытом чемпионате России как этап подготовки к чемпионату Азии. Он снова подтянулся к лидерам азиатского водного поло, Японии и Китаю, одолев в матче за третье место Иран, которому уже начал уступать. Хотя сама сборная Казахстана выглядела по другому, чем их клубная команда, пригласив и Рудая из Волгограда, и Алексея Шмидера, и молодого воспитанника ростовского водного поло Артема Бондаренко, но костяк ее наигрывался в матчах чемпионата страны.

Помимо того, идет интенсивная работа по созданию молодежной команды в Южно-Сахалинске, где областное руководство выразило заинтересованность в развитии нашего вида спорта. Уже приглашены опытные специалисты. Им бы еще, допустим, поработать над созданием спортивной работы, чтобы молодые ватерполисты, играя там, могли выполнять свой гражданский долг, и цены бы не было подобной команде.