Казанцы дарят на 8 Марта вязаные эчпочмаки и съедобные букеты

Бюджет на подарки за пять лет вырос в полтора раза

Фото: Динар Фатыхов

В этом году казанцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5,9 тыс. рублей — в полтора раза больше, чем пять лет назад, свидетельствуют данные опроса. Хотя украшения, на которые традиционно есть спрос, стоят почти в два раза дороже. Какие подарки к 8 Марта выбирают жители Казани — в материале «Реального времени».

Казанцы потратят на подарки больше, чем по России в целом

5,9 тыс. рублей на подарки и 3,9 тыс. на цветы — именно столько готовы потратить казанцы к 8 Марта, следует из опроса SuperJob. Сумма растет из года в год — в прошлом году она составляла 4,8 и 3 тыс. рублей соответственно, а в 2021-м — 3,7 и 2,7 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Если сравнивать с показателем по России, статья расходов на подарки в Казани больше — 5,9 тыс. рублей против 5,3 тыс. рублей, а на цветы чуть меньше — 3,9 тыс. против 4 тыс. Женщины планируют потратить 4,2 тыс. рублей на подарки и 2,6 тыс. рублей на цветы. У мужчин бюджет больше — 6,2 и 5 тыс. рублей соответственно.



Ниже представлен топ крупных городов по тратам на 8 Марта. Казань заняла четвертое место, уступив Москве, Петербургу и Красноярску.

Город Подарки Цветы Москва 6700 4700 Санкт-Петербург 6200 4700 Красноярск 5900 4800 Казань 5900 3900 Краснодар 5800 4000 Екатеринбург 5700 4500 Челябинск 5700 3900 Ростов-на-Дону 5500 4000 Воронеж 5200 3900 Самара 5200 3900 Пермь 5200 3700 Волгоград 5200 3500 Нижний Новгород 5000 3800 Омск 4900 3900 Новосибирск 4800 3800 Уфа 4800 3500

Что покупают к 8 Марта в Казани



Цветы не зря выделяют в отдельную категорию — для большинства это основной презент на 8 Марта. По оценкам экспертов, цена на букеты в среднем выросла на 20%. Подробнее о тенденциях цветочного рынка в преддверии праздника — в материале «Реального времени», который выйдет завтра в полночь.

Что еще покупают перед Всемирным женским днем? Например, съедобные презенты. В первую очередь это клубника в шоколаде — как рассказали «Реальному времени» в «Авито», она является хитом продаж не первый год. В этом году они увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. Активно скупают съедобные букеты из сладостей, сыра, морепродуктов и колбасных изделий — продажи выросли на 64%.

Популярностью пользуются и сделанные вручную товары — ремни, брелоки, обвесы. Их покупают на 60% чаще, чем в прошлом году. Например, в виде эчпочмаков. Также выросли продажи шкатулок ручной работы (+54%) и хендмейд-свечей (+25%).

Традиционно скупают технику: видеоигры (+18%), планшеты и электронные книги (10%). Возвращается интерес к «мыльницам», «зеркалкам» и ретрофотоаппаратам — в этом году в предпраздничный период их приобретали на 5% чаще, чем в прошлом году.

Конечно, в топе предметы одежды и аксессуары: женские сумки (+10%), наборы косметики (+19%), парфюмерия — на 21%, бижутерия (+23%).



Перед 8 Марта самыми популярными ювелирными украшениями стали браслеты

Не теряют популярность и ювелирные украшения. Как сообщили «Реальному времени» в Sokolov, с 28 февраля по 3 марта 2025 года среди самых популярных украшений в розничных магазинах бренда в Казани больше всего вырос спрос на браслеты — +232%. Далее идут кольца (+22%) и серьги (+2%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольшим спросом у казанцев пользуются изделия из красного (+7%) и белого золота (+123%), а также из серебра (+17%). Среди камней наибольший интерес вызывали бриллианты (+68%), полудрагоценные камни, цветные (+51%) и прочие драгоценные камни (+22%).

Средний чек накануне 8 Марта составил 9 823 рубля — это на 16% больше по сравнению с прошлым годом.