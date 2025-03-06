Татарстан пишет историю российского лыжного спорта

Вяльбе теперь дипломированный тренер

За Большунова болело большинство зрителей . Фото: Динар Фатыхов

Сразу четыре медали принес татарстанским лыжникам еще один день домашнего чемпионата России. Это при том, что у Ардашева и Мацокиной были падения, а Александр Большунов не попал в финал. «Реальное время» рассказывает об итогах дня для дружной и практически непобедимой дружины татарстанцев.

Окропили снежок золотом, серебром и двумя бронзами

Ночью пушистый снег падал на ту грязную кашицу, которая образовалась ранее в Казани, меняя снежный покров и на лыжно-биатлонном стадионе в Мирном. С учетом того, что мужской и женский спринты в программе чемпионатов страны в этот день проводились классическим стилем, предполагалось, что гонщики будут ехать чуть медленнее привычного. Но медленнее, не значит слабее.



Спринты не обошлись без падений, что зачастую запоминается не меньше, чем распределение мест на пьедестале почета. В полуфинале из-за падения отвалилась олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, в финале та же причина помешала вмешаться в борьбу за медали одной из хозяек трассы — Христине Мацокиной. Чистая спринтерша, она не столь сильна на дистанции и рассчитывала напомнить о себе после болезни, но не вышло.



Впрочем, ее маленькая трагедия выглядит чуть более блеклой, чем неудача лидера спринтерского зачета на Кубке страны Анастасии Фалеевой. Она набегала на чистое 2-е место, но уже в финишном створе проиграла его, а на ленточке уступила еще и бронзовую медаль. Более счастливыми оказались Анастасия Кириллова из команды Ханты-Мансийского округа и «бронзовая» Алена Баранова, представляющая в параллельном зачете Москву и Тюменскую область. Впрочем, дисциплинарный комитет лишил Кириллову серебра за наезд на лыжи Барановой, опустив несостоявшуюся вице-чемпионку на 6-е место. После чего Баранова получила серебро, а Фалеева стала третьей в финале, в котором победила Наталья Терентьева с нынешнего сезона выступающая за сборную Татарстана.

В мужском финале мощно стартовал Сергей Устюгов из ХМАО и обеспечил себе лидерскую позицию, не участвуя в разборках за две остальные медали. Они достались двум татарстанцам — молодым Владиславу Осипову и Савелию Коростелеву. У мужчин тоже были свои маленькие трагедии, когда падение Александра Терентьева привлекло к сбою у Сергея Ардашева.

Сергей Ардашев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В итоге Татарстан в спринтах завоевал весь медальный иконостас: золото — Терентьева, серебро — Осипова, бронзу — Коростелева. Этому не помешали падение Ардашева и Мацокиной и непопадание в финал Большунова.



Как продать Большунова?

Почти каждый лыжный старт в России подробно обсуждают СМИ через призму выступлений Александра Большунова. Так было, когда он выступал за сборную Архангельского края, и это продолжили с его переходом в команду Татарстана. Но татарстанская дружина выигрывала командные зачеты и в период, когда конкурировала с предыдущими командами Большунова — Тюменью, Ханты-Мансийском и другими. И сейчас усилиями Сергея Ардашева и Савелия Коростелева команда Татарстана досрочно побеждает в текущем сезоне. Без первых мест Большунова по итогам этапов Кубка страны, поскольку там нам нужна победа. Однако, как объяснили коллеги, Большунов «хорошо продается», и с этой точки зрения его с двойной энергией терзали по итогам смешанной эстафеты.

Перед началом спринтерских гонок было анонсировано, что комментировать их будет олимпийский чемпион Александр Легков, поскольку Дмитрий Губерниев собирался на биатлон. Однако этого почему-то не случилось. Большунов в полуфинале уступил 0,4 партнерам по сборной Татарстана Ардашеву и Коростелеву. С точки зрения сборной республики в этом плане не произошло ничего экстраординарного. Это личная неудача спортсмена, причем на внутренней, а не международной арене.



Александр Большунов . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас сборная Татарстана — это не только Большунов с супругой, бывшей лыжницей, и семейство Горбуновых, где бегают два брата и супруга, сестры Непряева и Терентьева, сменившие в составе сборной республики семейство Нечаевской и Суркова, супружеская чета Доценко и Сюлатова, сестры Иксановы. Это и Савелий Коростелев, чья лыжная история вспоминалась в интервью с фигуристом Юрием Ларионовым, работающим сейчас тренером в Казани.

Татарстан творит историю

— Юрий, в олимпийском составе Ванкувера 2010 года были еще и ваши товарищи по сборной Пермской области — Наталья Коростелева и Николай Морилов, которые завоевали две медали в один день. Это брат и сестра Мориловы, причем Наталья (ее первый супруг биатлонист Николай Коростелев) до 11 лет занималась фигурным катанием, — напомнил корреспондент «Реального времени».

— Перед нами Олимпиада пронеслась так стремительно, что мы даже не поняли, что это такое. А Пермская область была не совсем заинтересована в развитии профессионального фигурного катания, — ответил Ларионов.

Савелий Коростелев на первом плане. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Видимо, интереса не было не только к фигурному катанию, не зря же пермяк Коростелев сейчас выступает за сборную Татарстана. Кстати, являясь спортивным ориентиром для ровесника Даниила Лазутина. Тот отпрыск еще одной звездной четы лыжников — Ларисы Птицыной (Лазутиной) и Геннадия Лазутина, он тоже в спорте, но в хоккее, играет за команду ВХЛ СКА-1946 из Санкт-Петербурга.



Три чемпионата страны, которые Казань будет принимать друг за другом, превратили столицу Татарстана не только в столицу чемпионов, но еще и в столицу чемпионатов. Любопытно, что теннис у нас обустроился с 2011 года, переняв эстафету у Ханты-Мансийска. Российские сборники Анна Калинская, Аслан Карацев и Даниил Медведев, Александр Бублик (Казахстан), Натела Дзаламидзе (Грузия) и сильнейшие ракетки Татарстана Вероника и Полина Кудерметовы — вот те, кто завоевывал медали на казанских кортах. Спустя девять лет Казань стала базой для пловцов, и они с 2020 года стали разыгрывать медали чемпионатов страны и отбираться на чемпионаты мира и Европы. Кстати, в 2020 году мировой рекорд во Дворце водных видов спорта установил нынешний член команды «Синтез» Андрей Минаков.

Теперь Казань берется за лыжные гонки и настольный теннис, пишет историю чемпионатов страны. В этой истории примечательно возвращение в лыжный спорт призера чемпионата мира Глеба Ретивых, который брал медали в спринте в связке с Александром Большуновым. Причем Ретивых не впервые в Казани, поскольку ранее бегал здесь 50-километровый Казанский лыжный марафон. Как говорится: каждому — свое, особенно через призму истории Варвары Прохоровой, которая в дни чемпионата страны оказалась в центре внимания благодаря тому, что сделала фотографию с уходящим со своего поста президентом МОК Томасом Бахом.

Новоиспеченная чемпионка России Наталья Терентьева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

6 марта чемпионат России будет продолжен двумя гонками на 10 километров свободным стилем. Что любопытно: в неофициальном командном зачете на первом месте с большим отрывом Татарстан-1, а на втором команда Татарстан-2, за счет чемпионства в смешанной эстафете. При том что нынешняя бронза Фалеевой из Татарстана-2 пошла в зачет Татарстана-1. И с учетом текущих результатов очень любопытен будет расклад составов на эстафетные гонки. Допустим, у женщин все понятно: новоиспеченные чемпионки Терентьева, Фалеева, Горбунова и вице-чемпионка Непряева. У мужчин — Ардашев, Большунов, Коростелев, а вот кто четвертый? Молодые Забалуев, Осипов либо Тимашев, Феллер, Филимонов? Интрига.