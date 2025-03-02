Смерть Мишель Трахтенберг стала самой популярной темой поисковых запросов жителей трех российских столиц

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы татарстанцев и жителей других крупнейших городов России за минувшие 7 дней

Фото: Реальное время

Смерть актрисы Мишель Трахтенберг стала самым популярным поисковым запросом жителей трех российских столиц. Тело 39-летней женщины 26 февраля обнаружила ее мать. В тот же день мертвыми обнаружили актера Джина Хэкмена и его супругу. В топ самых популярных поисковых запросов также попали 23 Февраля и провальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Чем еще интересовались жители крупнейших городов России — в материале «Реального времени».

Мишель Трахтенберг

Актриса Мишель Трахтенберг стала безоговорочным лидером поисковых запросов жителей пяти крупнейших городов России за последние семь дней. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге она лидирует с многократным отрывом. Связано это с загадочной гибелью 39-летней актрисы. 26 февраля тело Трахтенберг в апартаментах в элитном ЖК обнаружила ее мать.

Официальная причина смерти актрисы не известна до сих пор. В Сети есть предположение, что Трахтенберг могла скончаться после пересадки печени, которую актриса перенесла в 2024 году. По предположениям, орган мог не прижиться или дать осложнения. Со слов фанатов, на последних фотографиях артистка выглядела истощенной и слабой.

Топ самых популярных запросов жителей крупнейших городов России можно посмотреть в таблице ниже:

Регион Топ-1 Топ-2 Топ-3 Россия Мишель Трахтенберг Барселона — Атлетико Мадрид С первым днем весны Москва Мишель Трахтенберг Барселона — Атлетико Мадрид Джин Хэкмен Санкт-Петербург Мишель Трахтенберг Джин Хэкмен Зенит — ЦСКА Москва Казань Мишель Трахтенберг Барселона — Атлетико Мадрид Реал Мадрид — Жерона Новосибирск Мишель Трахтенберг С первым днем весны Картинки с 23 Февраля Екатеринбург Мишель Трахтенберг С первым днем весны Реал Мадрид — Жерона

По данным «Яндекс. Вордстат», за последний месяц запрос «Мишель Трахтенберг» писали почти 202 тысячи раз. С учетом аналогичных запросов количество повышается до полутора миллионов. Из них 67 тысяч относятся к Москве и области, 22,7 тысячи к Санкт-Петербургу. В Поволжье Мишель Трахтенберг искали 30 тысяч раз, из которых 3 тысячи в Казани.

Смерть Джина Хэкмена и его жены

Другим актером в топе самых популярных запросов оказался Джин Хэкмен. Причина та же — смерть. Тело 95-летнего актера и его 63-летней супруги тоже обнаружили 26 февраля в их доме в Санта-Фе. Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Журналисты таблоида The Mirror сообщают, что актер и его жена погибли задолго до обнаружения тел. Супруга Бетси Аракава лежала на полу в ванной комнате, рядом с ней лежали прописанные врачом таблетки. Тело Хэкмена обнаружили в подсобке рядом с кухней. Входная дверь в дом была приоткрыта. Две из трех собак пары выжили: одна бродила по дому, а вторая — возле него. Тело третьей собаки обнаружили рядом с Бетси. Никаких предсмертных записок не было.

Основная причина смерти, которая сейчас рассматривается, — отравление угарным газом. Причины возможной утечки неизвестны. Особняк, в котором жила пара, был относительно новым. Его построили в 2000 году. Первые результаты вскрытия супругов показали, что никаких внешних травм на их теле нет. При этом полиция продолжает рассматривать их смерть как «подозрительную» из-за того, что дверь в дом была приоткрыта, но никаких следов взлома на ней нет.

23 Февраля и первый день весны

Другие запросы, оказавшиеся в топе самых популярных, — «23 Февраля» и «первый день весны». Если второй больше отсылает к поздравительным открыткам, то первый связан с Днем защитника Отечества. С 1922 года в этот день отмечался День Красной армии, с 1946-го — День Советской армии, с 1949-го по 1992-й — День Советской армии и Военно-морского флота.

Праздник связан с созданием Рабоче-крестьянской Красной армии, декрет о которой был издан Советом народных комиссаров 28 января 1918 года (по новому стилю). В 1919 году решили отпраздновать годовщину со дня образования Красной армии и совместили ее с Днем красного подарка 17 февраля. Поскольку в 1919-м дата выпадала на понедельник, празднование перенесли на ближайшее воскресенье, то есть 23 февраля. Впоследствии с 1938 года распространилась версия, что в этот день в 1918 году отряды Красной армии разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков, хотя исторических подтверждений этому нет.

Трамп и Зеленский на YouTube

На YouTube самым популярным запросом среди жителей Татарстана оказалась проваленная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Примечательно, что среди других крупнейших городов России и всей страны в общем этот запрос находится только на 2—4 местах. С небольшим отрывом же лидирует «Шрек 5» — продолжение «последнего фильма» в серии «Шрек навсегда».

Топ самых популярных запросов на YouTube выглядит следующим образом:

Регион Топ-1 Топ-2 Топ-3 Россия Шрек 5 Трамп Зеленский Трамп Зеленский встреча Москва Шрек 5 Трамп Зеленский Трамп Зеленский встреча Санкт-Петербург Шрек 5 Трамп Зеленский Трамп Зеленский встреча Казань Трамп Зеленский встреча Shrek 5 Шрек 5 Новосибирск Шрек 5 Shrek 5 Трамп Зеленский встреча Екатеринбург Шрек 5 Shrek 5 Зеленский Трамп

Закончившаяся скандалом встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоялась 28 февраля. Изначально на ней планировалось подписать соглашение по минеральным ресурсам. Закончилось же все перепалкой между Зеленским с одной стороны и Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом с другой стороны.