Смерть Мишель Трахтенберг стала самой популярной темой поисковых запросов жителей трех российских столиц
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы татарстанцев и жителей других крупнейших городов России за минувшие 7 дней
Смерть актрисы Мишель Трахтенберг стала самым популярным поисковым запросом жителей трех российских столиц. Тело 39-летней женщины 26 февраля обнаружила ее мать. В тот же день мертвыми обнаружили актера Джина Хэкмена и его супругу. В топ самых популярных поисковых запросов также попали 23 Февраля и провальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Чем еще интересовались жители крупнейших городов России — в материале «Реального времени».
Мишель Трахтенберг
Актриса Мишель Трахтенберг стала безоговорочным лидером поисковых запросов жителей пяти крупнейших городов России за последние семь дней. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге она лидирует с многократным отрывом. Связано это с загадочной гибелью 39-летней актрисы. 26 февраля тело Трахтенберг в апартаментах в элитном ЖК обнаружила ее мать.
Официальная причина смерти актрисы не известна до сих пор. В Сети есть предположение, что Трахтенберг могла скончаться после пересадки печени, которую актриса перенесла в 2024 году. По предположениям, орган мог не прижиться или дать осложнения. Со слов фанатов, на последних фотографиях артистка выглядела истощенной и слабой.
Топ самых популярных запросов жителей крупнейших городов России можно посмотреть в таблице ниже:
|Регион
|Топ-1
|Топ-2
|Топ-3
|Россия
|Мишель Трахтенберг
|Барселона — Атлетико Мадрид
|С первым днем весны
|Москва
|Мишель Трахтенберг
|Барселона — Атлетико Мадрид
|Джин Хэкмен
|Санкт-Петербург
|Мишель Трахтенберг
|Джин Хэкмен
|Зенит — ЦСКА Москва
|Казань
|Мишель Трахтенберг
|Барселона — Атлетико Мадрид
|Реал Мадрид — Жерона
|Новосибирск
|Мишель Трахтенберг
|С первым днем весны
|Картинки с 23 Февраля
|Екатеринбург
|Мишель Трахтенберг
|С первым днем весны
|Реал Мадрид — Жерона
По данным «Яндекс. Вордстат», за последний месяц запрос «Мишель Трахтенберг» писали почти 202 тысячи раз. С учетом аналогичных запросов количество повышается до полутора миллионов. Из них 67 тысяч относятся к Москве и области, 22,7 тысячи к Санкт-Петербургу. В Поволжье Мишель Трахтенберг искали 30 тысяч раз, из которых 3 тысячи в Казани.
Смерть Джина Хэкмена и его жены
Другим актером в топе самых популярных запросов оказался Джин Хэкмен. Причина та же — смерть. Тело 95-летнего актера и его 63-летней супруги тоже обнаружили 26 февраля в их доме в Санта-Фе. Предварительно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.
Журналисты таблоида The Mirror сообщают, что актер и его жена погибли задолго до обнаружения тел. Супруга Бетси Аракава лежала на полу в ванной комнате, рядом с ней лежали прописанные врачом таблетки. Тело Хэкмена обнаружили в подсобке рядом с кухней. Входная дверь в дом была приоткрыта. Две из трех собак пары выжили: одна бродила по дому, а вторая — возле него. Тело третьей собаки обнаружили рядом с Бетси. Никаких предсмертных записок не было.
Основная причина смерти, которая сейчас рассматривается, — отравление угарным газом. Причины возможной утечки неизвестны. Особняк, в котором жила пара, был относительно новым. Его построили в 2000 году. Первые результаты вскрытия супругов показали, что никаких внешних травм на их теле нет. При этом полиция продолжает рассматривать их смерть как «подозрительную» из-за того, что дверь в дом была приоткрыта, но никаких следов взлома на ней нет.
23 Февраля и первый день весны
Другие запросы, оказавшиеся в топе самых популярных, — «23 Февраля» и «первый день весны». Если второй больше отсылает к поздравительным открыткам, то первый связан с Днем защитника Отечества. С 1922 года в этот день отмечался День Красной армии, с 1946-го — День Советской армии, с 1949-го по 1992-й — День Советской армии и Военно-морского флота.
Праздник связан с созданием Рабоче-крестьянской Красной армии, декрет о которой был издан Советом народных комиссаров 28 января 1918 года (по новому стилю). В 1919 году решили отпраздновать годовщину со дня образования Красной армии и совместили ее с Днем красного подарка 17 февраля. Поскольку в 1919-м дата выпадала на понедельник, празднование перенесли на ближайшее воскресенье, то есть 23 февраля. Впоследствии с 1938 года распространилась версия, что в этот день в 1918 году отряды Красной армии разбили под Псковом и Нарвой войска немецких захватчиков, хотя исторических подтверждений этому нет.
Трамп и Зеленский на YouTube
На YouTube самым популярным запросом среди жителей Татарстана оказалась проваленная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Примечательно, что среди других крупнейших городов России и всей страны в общем этот запрос находится только на 2—4 местах. С небольшим отрывом же лидирует «Шрек 5» — продолжение «последнего фильма» в серии «Шрек навсегда».
Топ самых популярных запросов на YouTube выглядит следующим образом:
|Регион
|Топ-1
|Топ-2
|Топ-3
|Россия
|Шрек 5
|Трамп Зеленский
|Трамп Зеленский встреча
|Москва
|Шрек 5
|Трамп Зеленский
|Трамп Зеленский встреча
|Санкт-Петербург
|Шрек 5
|Трамп Зеленский
|Трамп Зеленский встреча
|Казань
|Трамп Зеленский встреча
|Shrek 5
|Шрек 5
|Новосибирск
|Шрек 5
|Shrek 5
|Трамп Зеленский встреча
|Екатеринбург
|Шрек 5
|Shrek 5
|Зеленский Трамп
Закончившаяся скандалом встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоялась 28 февраля. Изначально на ней планировалось подписать соглашение по минеральным ресурсам. Закончилось же все перепалкой между Зеленским с одной стороны и Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом с другой стороны.
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