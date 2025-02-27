Татарстан предложил использовать отечественную технику при реализации госконтрактов

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С предложением задействовать при реализации госконтрактов, на крупных стройках и при добыче полезных ископаемых отечественную технику выступил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

— Считаем, что во всех государственных контрактах, на крупных стройках и при добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника. Уважаемый Антон Андреевич, прошу вас рассмотреть на федеральном уровне данное предложение, — сказал Коробченко, обращаясь к главе Минпромторга РФ Антону Алиханову.

Ранее пресс-служба КАМАЗа сообщала, что в общей сложности в 2024 году произведено более 54,6 тыс. единиц коммерческой автотехники, что на 3% больше, чем в 2023 году. В частности, было выпущено 1 596 автобусов и 688 электробусов, 4 368 прицепов и полуприцепов, 554 автобетоносмесителя. Что касается тяжелой грузовой автотехники, то производство составило 41 677 единиц, в том числе 6 506 грузовиков КАМАЗ поколения К5.

Дарья Беззубова