Как конструктивизм изменил советские города

Историк Анатасия Федотова рассказала об урбанистической революции 1920-х: новые формы, новые идеи, новая жизнь

Фото: Михаил Захаров

После Октябрьской революции архитекторы СССР получили задачу, с которой до этого не сталкивалась ни одна страна в мире: построить принципиально новый, социалистический город. Время требовало простых, функциональных и дешевых решений. Украшательства прошлого оказались ненужным пережитком, а в авангарде архитектурных идей оказались два течения — рационалисты и конструктивисты. Одни искали гармонию формы и восприятия, другие подчиняли все практическому удобству. Их борьба и поиск нового стиля определили облик советских городов на десятилетия вперед. О том, как развивалась урбанистическая революция в СССР, рассказала кандидат исторических наук Анастасия Федотова на лекции в Центре современной культуры «Смена».

Новая эпоха — новые города

По словам Анастасии Федотовой, отправной точкой не только для политики и общества, но и для архитектуры стал 1917 год. Революция смела старый уклад, и перед зодчими встала задача создать принципиально иной мир. Нужно было строить быстро, дешево и массово: города наполнялись рабочими, которые переезжали в поисках работы, промышленность стремительно развивалась, а экономика страны только начинала восстанавливаться после войн и разрухи.

Государство требовало от архитекторов конкретных решений: новые кварталы должны были сочетать жилье с образовательными и досуговыми пространствами, а здания — отражать дух времени, подчеркивать идеалы социализма. Однако сами архитекторы видели задачу шире. Они не просто выполняли госзаказ, а создавали визуальный язык новой эпохи. Так появились два главных течения — рационализм и конструктивизм. Если рационалисты полагали, что архитектура должна учитывать психологию человека, то конструктивисты были категоричны: форма должна подчиняться функции. Отказ от декора, строгие линии, продуманная геометрия — так выглядел стиль, который станет символом эпохи.

Анастасия Федотова, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и архивоведения КФУ. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Федотова отметила, что конструктивизм в архитектуре получил мощный импульс в 1920-х годах. Он стал не просто стилем, а выражением новой жизни, нового человека, нового общества. Все лишнее, декоративное отвергалось — здания должны были быть практичными, удобными и отвечать задачам советского государства. Ключевым объединением конструктивистов стала организация ОСА (Объединение современных архитекторов), созданная в 1925 году. В нее вошли самые яркие представители нового направления: Моисей Гинзбург, братья Веснины (Леонид, Виктор и Александр), Иван Леонидов, Александр Никольский. Они разрабатывали проекты, которые в будущем определят облик советских городов.

Как выглядел конструктивизм на практике? Это были лаконичные здания с четкими геометрическими формами, в которых каждый элемент подчинялся своей функции. Вместо пышных фасадов и колонн — прямоугольные объемы, крупные окна, свободные пространства. Главные ориентиры — удобство, простота и экономичность. Именно конструктивисты предложили новые форматы общественных зданий: рабочие клубы, дома-коммуны, жилые комплексы, совмещенные с социальными и культурными учреждениями. Город должен был стать удобной средой, где каждый элемент логически вписывается в систему нового общества.

Архитектура как зеркало эпохи

Параллельно с конструктивистами в архитектурной среде развивалось другое течение — рационализм. Его приверженцы, которые собрались в группу «Аснова» (Ассоциация новых архитекторов), по словам Анастасии Федотовой, рассуждали иначе: форма зданий должна учитывать не только функциональность, но и психологию человека. Основателем движения был Николай Ладовский, среди его сторонников — Лазарь Лисицкий и Константин Мельников. Если конструктивисты стремились к утилитарной простоте, то рационалисты искали баланс между эмоцией и функцией. Они считали, что пространство должно воздействовать на человека, вызывать у него определенные ощущения. Это направление также оставило яркий след в архитектуре 1920-х, хотя в массовом сознании именно конструктивизм стал символом урбанистической революции.

АСНОВА. Известия Ассоциации новых архитекторов. — Москва, 1926. Скриншот с сайта Techne

Идеи конструктивизма распространились не только в Москве и Ленинграде, но и в регионах. Федотова сказала, что в Казани в 1927 году сформировалась группа молодых архитекторов, продолжавших работать в этом направлении. Они разрабатывали проекты, которые отражали основные принципы стиля: четкость форм, функциональность, отказ от излишеств. Архитектура в этот момент находится в точке поиска. Поэтому 1920-е годы стали временем экспериментов, смелых идей и поисков. Конструктивисты и рационалисты предложили свои версии будущего, но именно конструктивизм оказался наиболее востребованным. В нем сочетались скорость строительства, дешевизна и удобство эксплуатации — то, что требовала эпоха.

Однако за геометрическими формами и отсутствием декора скрывалось больше, чем просто стремление к экономии. Это было выражение нового мышления, нового общества, новой страны. Так рождался облик советских городов, которые на десятилетия вперед останутся свидетелями той самой урбанистической революции 1920-х.

Гипсовые герои и бетонные мечты

Когда в 1918 году Владимир Ленин предложил план монументальной пропаганды, он видел в нем не просто украшение улиц, а инструмент борьбы за сознание. Смысл был прост: старые памятники царям, генералам и дворянам исчезают, на их месте появляются символы революции и ее герои. Идею быстро подхватил Анатолий Луначарский, нарком просвещения. Уже к июлю 1918 года Совет народных комиссаров утвердил список из 66 персон: революционеры, философы, писатели, художники, композиторы. Среди них Карл Маркс, Александр Радищев, Тиберий Гракх, Спартак, Вера Комиссаржевская, Модест Мусоргский. В этом списке были не только российские деятели, но и те, кто, по мнению советской власти, символизировал борьбу с несправедливостью.

Первые памятники стали появляться уже в том же году. В Петрограде установили бюсты Радищева и Маркса. В Москве — рельеф «Рабочий» на здании ВСНХ (1921). Но эти монументы были временными, сделанными из гипса. Тогда главное было не качество, а скорость — важно было наполнить города новым смыслом. В 1927 году в Москве появился один из самых известных памятников эпохи — «Булыжник — оружие пролетариата» скульптора Ивана Шадра. Сначала он тоже был гипсовым, но позже его отлили в бронзе. В отличие от предыдущих скульптур, этот памятник не просто изображал конкретного героя, а передавал идею: революция — это борьба, и у рабочих всегда есть оружие, даже если это обычный булыжник.

Памятник «Освобожденный труд» в Казани, 1920 год. Реальное время / realnoevremya.ru

В Казани также начали заполнять город новыми символами революции. Ключевой точкой стала Первомайская площадь, расположенная напротив Спасской башни Кремля. Раньше здесь стоял памятник Александру II, но после революции постамент остался пустым. 1 мая 1920 года его занял новый герой — «Освобожденный труд». Скульптура изображала мускулистого рабочего в фартуке, с кувалдой в руке. Он опирался на постамент, рядом с которым лежало колесо от телеги — символ индустриализации и отказа от старого мира. Памятник был гипсовым, и как многие другие, просуществовал недолго. Но его установка стала знаковым событием: Казань получила своего первого героя революции в камне (точнее, в гипсе).

Памятник Муллануру Вахитову, 1922 год. Скриншот с сайта Википедия

В 1922 году появился еще один памятник — Муллануру Вахитову, национальному герою и революционеру. Он был установлен в Старо-Татарской слободе. Вахитов сыграл важную роль в Гражданской войне, и его увековечили так же быстро, как других революционеров.

Федотова рассказала, что в 1924 году в Казани решили создать новое мемориальное пространство, посвященное Ленину. Николаевский сад переименовали в Ленинский садик и расширили его, соединив с университетским садом. Появилась знаменитая лестница, которая вела к библиотеке — студенты Казанского университета до сих пор помнят ее. В этом саду поставили бюст Ленина — значительный, массивный. Однако уже в 1925 году его заменили на памятник в полный рост. Интересно, что дальнейшая судьба этой скульптуры неизвестна. В разные годы ходили слухи, что она была перенесена или уничтожена, но точной информации нет.

Еще один загадочный памятник — «Содружество народов». Его проект разработал Федор Гаврилов, и он должен был стать главным мемориалом в Казани. Планировали установить его на месте памятника «Павшим воинам», который находится на небольшом островке на реке Казанке. Проект был грандиозным, но в последний момент пришло распоряжение из Наркомпроса: сносить существующий памятник нецелесообразно. В итоге монумент так и не появился — остались только чертежи и воспоминания.

Памятник «Содружество народов» по проекту Федора Гаврилова. скриншот с сайта Аргументы и Факты

Урбанистическая революция в 1920-х — это не только новые здания и улицы. Это попытка переписать городскую среду, сделать ее частью новой идеологии. Памятники, площади, даже названия улиц превращались в политический текст, который должны были читать все жители. Некоторые из этих монументов не дожили до наших дней, другие успели несколько раз сменить облик. Но главное, что осталось от той эпохи — идея, что город должен говорить с людьми, передавать смыслы, формировать общество. Именно это понимание пространства и привело к тем урбанистическим изменениям, которые сделали советские города такими, какими мы их знаем сегодня.

Как соцгорода меняли СССР

Идея соцгородов, по словам Анастасии Федотовой, родилась не в кабинетах московских чиновников, а прямо на стройках индустриализации. Новые заводы требовали рабочих, рабочие — жилья, жилье — инфраструктуры. Но строить хаотично, как в дореволюционные времена, никто не собирался. Надо было сразу создавать среду, удобную для социалистического быта.

Проблема расселения обсуждалась еще с середины 1920-х. Дискуссия шла между урбанистами и дезурбанистами. Первые предлагали компактные города, вторые — рассредоточенные поселения. В итоге победили урбанисты, и началось строительство жилых комбинатов. В них объединялись компактные квартиры и общественные зоны: столовые, спортзалы, детские сады, библиотеки. Это были своего рода мини-государства, в которых рабочие должны были жить в коллективе и формироваться как новые советские люди.

Соцгород — это не просто район, а целый комплекс с продуманной планировкой. В нем должны были быть:

жилые кварталы с удобной транспортной системой,

заводы и фабрики — основа экономики,

школы, больницы, детские сады,

клубы, библиотеки, стадионы — культурная жизнь,

магазины, столовые, прачечные — быт.

Один из самых известных примеров — казанский соцгород, который начали проектировать в конце 1920-х. Его строили для рабочих авиационного завода и завода авиамоторов. Район задумывался как полноценный индустриальный центр, и принцип его застройки соответствовал стандартам соцгородов СССР. Но соцгорода были не только в Казани. Они появлялись по всей стране — в Москве, Челябинске, Магнитогорске, Нижнем Тагиле.

Архитектурно соцгорода начинались с конструктивизма. Например, Дом Наркомфина в Москве, построенный в 1930 году, — классический пример конструктивистского жилья-коммуны. Здесь были и индивидуальные комнаты, и коллективные пространства: столовые, клубы, детские сады. Но в 1930-е конструктивизм уступает место сталинскому ампиру. Дома соцгородов начинают выглядеть массивнее, появляются арки, колонны, лепнина. Казанский соцгород тому подтверждение: его застройка уже не в стиле конструктивизма, а в духе парадного сталинского классицизма.

Помимо жилых кварталов, соцгорода включали в себя рабочие клубы. Один из самых известных — клуб имени Русакова в Москве (1927—1929), построенный по проекту архитектора Константина Мельникова. Его здание напоминало шестеренку, символизируя индустриальный характер эпохи. Были и необычные промышленные объекты. Например, хлебозавод №5 в Москве (1931), построенный по проекту Александра Никольского. Он имел форму цилиндра, потому что внутри впервые использовали кольцевой конвейер — для автоматизации выпечки хлеба.

Мергасовский дом. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казани тоже строили в конструктивистском стиле. Одно из первых таких зданий — Мергасовский дом (1928). Хотя в нем смешаны элементы конструктивизма и классицизма, он остается знаковым примером новой советской архитектуры.

Общежитие завода обозных изделий. Скриншот с сайта Инде

В 1933 году в Адмиралтейской слободе появились общежитие и пожарное депо, связанные с заводом обозных изделий. Общежитие имело четкое функциональное зонирование: на одном этаже жилая зона, на другом — столовая, выше — административные помещения. Пожарное депо дополняло ансамбль, его каланча с круглыми окнами придавала ему характерный конструктивистский вид. Другой символ соцгорода — баня №3 в Казани. Построенная в начале 1930-х, она до сих пор функционирует, сохраняя дух эпохи.

Соцгорода — это была новая система жизни, созданная под нужды индустриального социализма. Здесь не было спонтанности, как в старых рабочих кварталах, не было хаоса частной застройки. Каждый дом, улица, площадь — часть единой структуры. Сегодня соцгорода воспринимаются как историческое наследие. Многие здания 1920—1930-х годов либо утрачены, либо находятся в запустении. Но тот факт, что рабочие поселки строились не просто для жилья, а для формирования нового человека, делает их важной частью истории советской урбанистики.

Фантастика на чертежах

В 1920-е годы советские архитекторы не отказывались от мечты создать настоящий город будущего. Футуристические идеи витали в воздухе. И для их воплощения устраивались конкурсы, в которых участвовали лучшие умы советского градостроительства. Анастасия Федотова считает, что первым шагом к архитектуре будущего стала идея о том, что городу необходим новый центр — грандиозное общественное здание, которое станет символом социалистической эпохи. Ирония в том, что архитекторы, отвергая буржуазное прошлое, снова приходили к идее дворца. Только теперь он должен был не восхищать богатством, а подчиняться идеологии.

Одним из первых таких проектов стал конкурс, посвященный двадцатилетию первой русской революции. Архитекторы предлагали железобетонные конструкции, стеклянные стены, огромные открытые пространства. В числе конкурсантов были братья Веснины — звезды советского конструктивизма. Они создали проект, который так и не был реализован, но оказал влияние на все советское градостроительство. Веснины проектировали еще одно знаковое здание — Московское отделение «Ленинградской правды». Его тоже не построили, но сам подход к архитектуре стал примером для многих других проектов: дом как машина для жизни, в котором важна не роскошь, а функциональность.

Проект московского отделения «Ленинградской правды». Скриншот с сайта cih.ru

Если Веснины стремились к лаконичности, то архитектор Лазарь Лисицкий предложил совершенно новый способ организации города. В 1925 году он разработал проект горизонтальных небоскребов. В традиционной архитектуре высотные здания всегда стремились вверх, но Лисицкий предложил совершенно иной принцип: небоскребы, которые словно зависают над улицами, создавая новые уровни городской среды. Эти гигантские конструкции должны были опираться на массивные опоры, а сам город оказался бы разделен на две параллельные плоскости: пространство под небоскребами и над ними. Проект выглядел невероятно футуристично, но, как и многие другие смелые идеи той эпохи, остался на бумаге.

Если Лисицкий предлагал изменить привычную вертикаль города, то архитектор Георгий Крутиков пошел еще дальше. В 1928 году он представил концепцию парящих городов. Это был его дипломный проект, в котором он предлагал отказаться от привычной урбанистики и перенести жилье в воздух. По задумке Крутикова, люди должны были жить в зданиях, висящих над землей. Перемещение между этими воздушными районами осуществлялось бы с помощью специальных кабин, способных передвигаться не только по воздуху, но и по воде и земле. Этот проект вызвал восторг у одних и скепсис у других. Кто-то увидел в нем прорыв в градостроительстве, кто-то — чистую фантастику. Практического воплощения он не получил, но остался в истории как один из самых смелых проектов советской архитектуры.

Проекты, созданные в 1920-е годы, казались невероятно прогрессивными. Они отражали идею о том, что советский человек может не просто изменить мир, а построить его заново. Но большинство этих идей так и не было реализовано. Причин несколько.

Технические ограничения. Конструкции, предложенные Лисицким и Крутиковым, были слишком сложными для своего времени. Даже если бы удалось построить горизонтальные небоскребы, было неясно, как они выдержат нагрузки. Парящие города оставались утопией — технологии того времени не позволяли поднять в воздух жилые здания.

Конструкции, предложенные Лисицким и Крутиковым, были слишком сложными для своего времени. Даже если бы удалось построить горизонтальные небоскребы, было неясно, как они выдержат нагрузки. Парящие города оставались утопией — технологии того времени не позволяли поднять в воздух жилые здания. Смена архитектурного курса. В конце 1920-х в СССР начали отходить от конструктивизма в сторону более монументального стиля, который позже стал известен как сталинский ампир. Простые и функциональные формы вытеснились пышной декоративностью.

В конце 1920-х в СССР начали отходить от конструктивизма в сторону более монументального стиля, который позже стал известен как сталинский ампир. Простые и функциональные формы вытеснились пышной декоративностью. Изменение политического контекста. В 1930-е архитектура стала больше служить государственной пропаганде, а не поиску новых форм. Страна готовилась к индустриализации, и приоритет сместился в сторону массового строительства, а не архитектурных экспериментов.

Но несмотря на то что советские города так и не взлетели в небо, идеи архитекторов 1920-х не пропали бесследно. Они оказали влияние на развитие мирового модернизма и продолжают вдохновлять архитекторов XXI века.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».