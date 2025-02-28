Дуют на молоко и лоббируют агропромпарк: Азнакаево ищет ответственных инвесторов

Район ищет покупателя на маслодельный завод и деньги на строительство агропромпарка за 300—400 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«В первую очередь нам необходимо запустить молочное производство. Орловские владельцы готовы продать Азнакаевский маслодельный завод за 80 млн рублей, хотя раньше просили 100 млн», — завлекал «красной ценой» глава Азнакаевского района Татарстана Марсель Шайдуллин во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития. Заинтересовавшиеся инвесторы из Удмуртии и екатеринбургский «Сыробогатов» ведут переговоры на понижение, поэтому собственники готовы расширить круг интересантов. Промпарки в Азнакаево частично заполнены, есть свободные земли. Поэтому в мечтах главы — строительство агропромпарка, кирпичного завода и гостиницы на 50 мест для туристов, приезжающих отдохнуть на один день. Подробнее — в материале «Реального времени».

Под контролем нефтяников

Уфа к Азнакаево ближе, чем Казань, братья-башкиры приезжают сюда преимущественно в гости, отдохнуть в выходные. Ведь «главную скрипку» в развитии экономики района играют татарстанские нефтяники. Почти каждый второй житель работает в НГДУ «Татнефти» или в дочернем «Транснефть-Прикамье», и вся социальная инфраструктура обновляется благодаря инвестициям «Татнефти», следовало из презентации главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина.

предоставлено пресс-службой АИР

Сегодня ему представилась возможность выступить на проекте «Муниципальный час» с главой АИР Татарстана Талией Минуллиной. И показать, куда пойти инвестору в нефтяном районе. А нужен ли ему вообще частный капитал? Объем ВТП составил 100 млрд рублей, а численность населения — всего 60 тысяч человек. Может, здесь и так живут богато?

Инвестиции в экономику в прошлом году составили более 12 млрд рублей, большая часть обеспечена вливаниями «Татнефти», сообщил Шайдуллин. Но «рука нефтяников» не дотягивается до сельхозпроизводства, и тут нельзя сказать, что все идет «как по маслу».

Меньше чем за 80 млн рублей не отдадут

Главная боль — Азнакаевский маслодельный завод. Как рассказал Марсель Шайдуллин, его нынешние владельцы из крупного орловского агрохолдинга сначала открыли кредитную линию на 100 млн рублей, но не смогли рассчитаться с банком. Позже в рамках банкротства они выкупили актив у залогового кредитора и теперь сами занимаются его продажей новому собственнику. В результате завод в течение двух лет находится на консервации.

— Они его огородили [забором] и выставили охрану. И хотя завод давно не работает, масло под маркой «Азнакаевское» продается и в Октябрьском (город в Башкирии, — прим. ред.), и других регионах, — усмехнулся Шайдуллин.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Орловские владельцы сейчас готовы продать Азнакаевский маслодельный завод за 80 млн рублей, хотя раньше просили 100 млн, — сообщил глава Азнакаевского района.

По его словам, активом заинтересовались инвесторы из Удмуртии и екатеринбургский производитель сыра «Сыробогатов». Но те ведут переговоры на понижение цены, поэтому собственники готовы расширить круг интересантов.

По некоторым данным, цену пытаются сбить до 50 млн рублей, что не устраивает нынешних владельцев — те выкупили завод из залога за 62 млн рублей. Глава района опасается, что переговоры снова могут зайти в тупик. «Все переживают — 140 бывших работников вынуждены вахтой ездить на работу в Альметьевск и Бугульму», — отметил Марсель Шайдуллин.

До банкротства завод перерабатывал 220—240 тонн молока в сутки, считаясь одним из крупных в Татарстане. «Оборудование есть, но нужно будет немного вложиться», — уточнил спикер. Конъюнктура для переработчиков, правда, не самая радужная — закупочная цена на сырое молоко выросла до 45 рублей без НДС.

Агропромпарк и новостройки

Другая боль — строительство агропромпарка для переработки сельхозпродукции. По словам главы, в районе достаточно мяса, молока, зерна, но не хватает мощностей для хранения и переработки.

— Еще 3—4 года назад просил, поднимал [вопрос] перед раисом. Раньше была специальная программа Минсельхоза РТ. Тогда построили первый агропарк в Заинске. Мы предлагаем возобновить программу и построить у нас, — сообщил Шайдуллин.

Необходимые инвестиции — 300—400 млн рублей.

Третьим по значимости приоритетом является проект строительства кирпичного завода. «Есть карьер, песок хороший. Приезжали предприниматели из Турции, наши тоже. Но потом переговоры приостановили», — рассказал глава. Зато успешно идет строительство жилья. Властям удалось привлечь казанского девелопера для возведения нескольких многоэтажных домов.

предоставлено пресс-службой АИР

— Район интересный, очень развита нефтяная промышленность, есть крупные сельхозпредприятия. Но есть и любопытные исторические факты: мусульманские погреба XIV века, есть история, связанная с Емельяном Пугачевым, есть Хрущевский лес, — отметила Талия Минуллина.

Но главная достопримечательность — государственный природный комплексный заказник «Чатыр-Тау», здесь находится самая высокая точка в Татарстане. Именно заказник собирает значительную часть туристов из соседних республик. Ежегодно Азнакаево посещают до 100 тысяч гостей.

— Это пятый по площади район Татарстана, который граничит с пятью районами республики и двумя — Башкортостана, — объяснил причину туристического потока Марсель Шайдуллин.

И ради этого необходимо построить новую гостиницу, которая бы вмещала минимум 50 человек.