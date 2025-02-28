Мечты о карьере: о чем задумываются казанские выпускники?

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Выбор профессии — один из важнейших шагов в жизни, и в последние годы профориентация школьников стала особенно актуальной. Современный рынок труда предъявляет высокие требования к специалистам, поэтому крупные компании все чаще берут подготовку кадров в свои руки. Они создают образовательные программы, позволяя ученикам не просто изучать предметы, но и получать практический опыт в будущей профессии. Один из таких примеров — профильные классы. В казанском лицее КНИТУ в 2023 году начал работу СИБУР-класс для одаренных школьников с углубленным изучением химии. В этом году его выпускники впервые готовятся к экзаменам и строят планы на будущее. Многие мечтают связать свою жизнь с нефтехимией. Какие цели они ставят перед собой и что их вдохновляет? Разбираемся в этом материале.

Практика, путешествия и уверенность в будущем

Обучение в профильном классе дало ребятам не только знания, но и ценный опыт. За два года они посетили ведущие предприятия нефтехимии в Казани и Тобольске, побывали в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга, прошли обучение в Институте полимеров и Корпоративном университете холдинга.

Но самое главное — их взаимодействие с компанией не заканчивается после школы. Студенты смогут участвовать в образовательных программах СИБУРа, проходить оплачиваемые стажировки и получать реальный опыт работы еще до окончания вуза.

Ралина Хуснутдинова, выпускница СИБУР-класса, делится впечатлениями:

— Эти два года дали мне невероятные возможности! Я посетила Тобольск, Москву, Санкт-Петербург, участвовала в каникулярных сменах с насыщенной программой, где были и экскурсии, и выставки. Благодаря этому я окончательно определилась с профессией — мечтаю работать в СИБУРе.

Ее одноклассник Евгений Лобачев полностью согласен:

— Учеба в СИБУР-классе помогла мне лучше подготовиться к ЕГЭ и определиться с карьерой. Мы не просто изучали предметы, но и узнали, как они применяются на практике. Это огромный плюс.

Встреча, которая вдохновляет

Недавно школьники встретились с генеральным директором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным. Разговор получился живым и вдохновляющим: ребята спрашивали о его любимых книгах, мотивации, карьере и секретах успеха.

Недавно школьники встретились с генеральным директором «Казаньоргсинтеза» Айратом Сафиным. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

— Главное — это усердие. Ставьте перед собой небольшие цели, достигайте их и двигайтесь дальше. Я в школе не мечтал стать генеральным директором, но постепенно двигался вперед — и передо мной открывались новые возможности, — отметил Сафин.

Он рассказал о карьерных перспективах в компании и продемонстрировал ребятам карьерную лестницу в СИБУРе. По его словам, обучение в профильных классах помогает школьникам еще до поступления в вуз понять, подходит ли им выбранная профессия.

Школьники спросили Айрата Сафина о карьерных возможностях в СИБУРе. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Школьники спросили Айрата Сафина о карьерных возможностях в СИБУРе.

— Основная наша цель при сотрудничестве со школами — это познакомить детей с компанией. Мы вкладываем значительные ресурсы, чтобы со школьной скамьи воспитать замотивированных на работу в компании молодых ребят, которые разделяют наши ценности. Это очень большой плюс и для учеников. Бывает такое, что люди, пять лет обучившись, придя на работу, разочаровываются в профессии. А дети в СИБУР-классе уже до вуза знают, что такое работа в нефтехимической компании, какие возможности она дает. Мы таким образом формируем у школьников уверенность в будущем. А что будет завтра? А завтра будет профессия и карьера, — сказал Айрат Сафин.

Он призвал ребят и дальше пользоваться возможностями, которые дает компания для молодежи. Особенно рекомендовал оплачиваемые стажировки на предприятиях компании.

— К нам на «Казаньоргсинтез» приходят молодые ребята на стажировку, я с ними общаюсь. И вижу, насколько это важно — давать студентам такую возможность, — подчеркнул он.

Обучение в профильном классе дало ребятам не только знания, но и ценный опыт. За два года они посетили ведущие предприятия нефтехимии в Казани и Тобольске, побывали в лучших вузах страны. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Будущее начинается сегодня

Ученики продемонстрировали Айрату Сафину и свои проекты. Он с большим удовольствием посидел за школьной партой, слушая выступления будущих нефтехимиков. Директор лицея Камила Ковалева отметила, что дети заинтересованы в научной деятельности, и предложила проводить ежегодные конференции СИБУР-классов.

— Вижу, что у ребят есть понимание и желание, как двигаться дальше, хоть и немного волнуются, но то, что много контактируют с компанией, дает им уверенность, с какой компанией можно сотрудничать. Я думаю, у ребят есть хорошее осознание и большое будущее, — поделился впечатлениями от встречи Айрат Сафин.

Баскетбольная команда лицея получила в подарок от руководителя предприятия спортивную форму и экомячи. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Баскетбольная команда лицея получила в подарок от руководителя предприятия спортивную форму и экомячи, для создания которых используется композит — волокна переработанного пластика. «Практически 90% полимеров могут быть переработаны, а значит, нужно сортировать пластиковые отходы, таким образом давая вторую жизнь. Все, что усваивается в детстве, остается с нами на всю жизнь, надеюсь, вы сможете воспитать в себе заботу об окружающей среде. Хотелось бы надеяться, что сейчас мы передаем не только мячи, но и нашу планету в надежные руки, — отметил гость.

После торжественного момента школьники вместе с Айратом Сафиным испытали мячи в деле, забрасывая их в корзину. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

После торжественного момента школьники вместе с Айратом Сафиным испытали мячи в деле, забрасывая их в корзину.

— Когда я увидела эти мячи в Тобольске, мне так захотелось, чтобы они появились у нас! Сегодня моя мечта сбылась! — с радостью поделилась Ралина Хуснутдинова, выпускница СИБУР-класса и член баскетбольной сборной лицея.