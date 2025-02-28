Культурные и спортивные мероприятия марта: куда сходить в Казани

Подборка событий, которые пройдут в марте 2025 года

Фото: Реальное время

С первыми лучами весеннего солнца Казань просыпается от зимней спячки и наполняется предвкушением новых впечатлений. Март приносит с собой не только долгожданное ощущение весны, но и множество событий: от захватывающих концертов и театральных постановок до интерактивных выставок, спортивных матчей и экскурсий. «Реальное время» и «Яндекс Афиша» составили список культурных и спортивных событий Казани, которые сделают ваш март ярким и запоминающимся.

Концерты

Сергей Лазарев

2 марта, «Татнефть Арена», 16+

Известный российский певец Сергей Лазарев представит свою программу «Я не боюсь». На сцене прозвучат как полюбившиеся хиты, так и новые композиции.

Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets

1 марта. Korston, 16+



«Гламур, блонды, брюнетки» и не только — Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets взорвали музыкальные чарты, а теперь готовы удивить Казань своим шоу.

Гала-концерт Шаляпинского фестиваля

1, 2 марта. Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля, 18+

Двумя гала-концертами в начале марта закроется XLIII Международный Шаляпинский фестиваль. Среди исполнителей — Антонина Весенина и Михаил Колелишвили (Мариинский театр), Игорь Головатенко (Большой театр) и другие.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Оркестр CAGMO: саундтреки Ханса Циммера при свечах

22 марта. ГБКЗ им. Салиха Сайдашева, 6+



Концерт посвящен творчеству одного из главных композиторов Голливуда — Хансу Циммеру. Знакомые каждому саундтреки из культовых фильмов, таких как «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Король Лев» и многих других, прозвучат в исполнении струнного оркестра при свечах.

VI Международный органный фестиваль

12, 15, 19 марта. ГБКЗ им. С. Сайдашева, 6+

Вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана на одной сцене выступят такие известные органисты, как Питер Силаги, Даниэль Шомодьи-Тот, Хироко Иноуэ и Владимир Хомяков. В программе произведения Иоганна Себастьяна Баха, Ференца Листа, Камиля Сен-Санса, Рихарда Штрауса и других. Также впервые в России исполняют Фантазию-диалог для органа с оркестром Леона Боэльмана.

Постановки

Мәхәббәт FM// Мэхэббэт FM

15 марта. Театр им. Камала, 12+



Ильгиз Зайниев снова в Театре им. Камала — на этот раз с новой пьесой, действие которой разворачивается на радиостанции. Современная история о любви рассказана с тонким юмором и национальным колоритом. Между главными героями — диджеем и звукорежиссером — зарождается влюбленность, но путь к осознанию своих чувств окажется для пары непростым. В пьесе много музыки, юмора и пародий, а разговоры персонажей будто подслушаны у молодых людей в казанских кафе и барах.

Ночной трамвай

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта. Остановка «Станция метро Проспект Победы», 18+



Спектакль Зои Рутер по пьесе Евгении Карпаниной «Трамвай» — это путешествие по ночной Казани по маршруту трамвая №5а. Главный герой, молодой мотоциклист Александр Белов, оказавшийся запертым в трамвае, вспоминает свою жизнь и размышляет о семье, прощении и выборе. Зрители следят за его внутренним поиском через наушники, наблюдая за видами ночного города. Спектакль не просто рассказывает историю метаний героя, но и открывает зрителям улицы Казани с необычной стороны.

Реальное время / realnoevremya.ru

Филумена Мартурано. Брак по-итальянски

22 марта. Театр им. Качалова, 12+



Пьеса Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано», взятая за основу культового фильма с Софи Лорен, рассказывает о женщине, которая двадцать пять лет терпеливо ждала от своего возлюбленного, Доменико Сориано, предложения руки и сердца. Но когда он выбирает жениться на другой, Филумена решает взять судьбу в собственные руки. Тайна, которую скрывает героиня, становится ее главным козырем в борьбе за счастье.

Выставки

Фрида. Viva la Vida! / Космос. Любовь

1–15 марта. Artplay Media, 6+

Выставка, ставшая мультимедийным спектаклем, позволит посетителям услышать рассказ о жизни Фриды Кало словно из уст самой художницы: она заговорит голосом Марианны Шульц, которая озвучила Сальму Хайек в фильме «Фрида». Также погружать в историю будут и картины известной мексиканки — оживая, они дополнят биографию Кало, показав ее важные детали и знаковые образы, через которые великая женщина проживала и боль, и радость.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

По следам художника

6 марта. Галерея современного искусства, 16+

Мастер-класс по созданию пейзажа с посещением выставки «Александр Федотов» позволит не только на вечер погрузиться в мир искусства советского и российского художника, но и попробовать себя в роли творца. В ходе занятия участники изучат особенности его техники, работу со светом и тенью и научатся использовать в собственном творчестве художественные приемы, характерные для картин Федотова.

Стендап

Что у вас случилось?

29 марта. КРК «Пирамида», 18+



«Что у вас случилось?» — это популярное юмористическое интернет-шоу, где комики становятся личными психотерапевтами. Трое ведущих вызывают гостей на сцену, чтобы обсудить их проблемы и запросы. Вместо традиционного стендапа — живые разговоры, в которых комики и зрители в непринужденной обстановке ищут выход из жизненных ситуаций.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Роман Косицын

20 марта. Сайдаш, 18+

Роман Косицын — резидент Stand Up на ТНТ, чей юмор основан на ироничном взгляде на жизнь в провинции и мегаполисе. В своей новой программе он затрагивает темы детства, семейных отношений и ностальгии.

Stand-up Show. Лучшее

1, 7, 8, 14,15, 21, 22, 28, 29 марта. Stand Up Club Kazan, 18+



Шоу «Лучшее» — это уникальная стендап-программа, созданная для знакомства зрителей с комедийными талантами Татарстана. Здесь вас ждут лучшие шутки от местных комиков, участников популярных телешоу на ТНТ и Paramount Comedy.

Детские

Трогательный спектакль

6, 7, 13, 20, 27 марта. Казанский цирк, 12+

«Трогательный спектакль» — проект Казанского государственного цирка, который поможет по-новому взглянуть на цирковое искусство. Впервые в Татарстане зрители увидят закулисье цирка и попробуют себя в роли артистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Екатерина Гусева. Сказки Пушкина

9 марта. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 0+

Музыкально-литературное представление по сказкам Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» — это волшебное путешествие в мир детских сказок, которые оживит своим голосом актриса Екатерина Гусева. На фоне музыки и танцев мастер песочной анимации Виктория Володина создаст необычные картины.

Композиторы — детям. От эпохи барокко до музыки кино

16 марта. Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 0+



Знакомить детей с классической музыкой можно интересно и оригинально. Вместе с Государственным оркестром народных инструментов РТ под руководством Анатолия Шутикова вы и ваши дети отправитесь в музыкальное путешествие по произведениям великих композиторов — от Баха и Чайковского до Шостаковича и Рыбникова.

Спорт и уличные гуляния

Серия «Ак Барса» в Казани

5, 8, 10, 12, 15 марта. «Татнефть Арена», 0+

После выездных матчей с «Трактором» 28 февраля и «Сибирью» 2 марта «Ак Барс» проведет пять матчей подряд на домашней арене. В гости к казанцам приедут «Автомобилист» (5 марта), «Авангард» (8 марта), «Спартак» (10 марта), «Трактор» (12 марта) и «Витязь» (15 марта).

Домашние матчи УНИКСа

4, 8, 22, 29 марта. «Баскет-холл», 0+

В марте поклонников УНИКСа ждут сразу четыре матча. Казанский баскетбольный клуб, занимающий третье место в Единой лиге ВТБ, 4 марта сыграет с МБА-МАИ, 8 марта — с «Пармой», 22 марта — с клубом «Локомотив-Кубань», 29 марта — с «Пари НН».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Матчи «Рубина» со «Спартаком» и «Пари НН»

9, 16 марта. «Ак Барс Арена», 0+

Футбольный «Рубин», как и хоккейный «Ак Барс», в марте сыграет с московским «Спартаком». Затем казанцев ожидает домашний матч с «Пари НН».

Свияжск и Храм Всех Религий

1–31 марта. Свияжск и Храм Всех Религий, 12+

Светская автобусная экскурсия по острову Свияжску познакомит с историко-культурными памятниками этого уникального места. Остров, основанный в XVI веке при Иване Грозном, был важным военным форпостом и с тех пор стал духовным центром Поволжья. Сегодня Свияжск — это музейный комплекс, включающий архитектурные памятники и исторические объекты, такие как Вселенский храм и Международный культурный центр духовного единства, символизирующий различные религии и культуры.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией

1—31 марта. По вечерней Казани, 0+

Если вам интересно узнать, как Казань освещалась до появления электричества, и вы хотите увидеть город в его ночной, сказочной версии, эта экскурсия точно придется вам по душе. Вы посетите главные достопримечательности Казани: Татарский театр кукол «Экият», Дворец бракосочетания «Чаша», медиафасад «Казань-Арена», Дворец земледельцев, а также увидите ночные фонтаны и продегустируете татарские деликатесы. Все это под аккомпанемент рассказов о традициях и культуре гостеприимства региона.