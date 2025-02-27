Казанцы вновь увидят Александра Большунова, но уже за плату

Превью чемпионата России по лыжным гонкам

Ждем ведущих лыжников страны. Фото: Егор Данилов

В эту субботу, 1 марта, на лыжно-биатлонном комплексе Казани стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Он проходит в параллель с чемпионатом мира по лыжным видам спорта в Норвегии, за год до олимпийских стартов, куда наша страна планирует вернуться. «Реальное время» рассказывает о главном спортивном событии в зимней Казани, стартующем в первый день весны.



Мы за такое «импортозамещение»

Чемпионат России по лыжным гонкам оставался в числе предпоследних в линейке олимпийских видов спорта, на котором сильнейшие спортсмены страны участвовали по остаточному принципу. В девяностые годы таких чемпионатов было едва ли не половина, когда международное спортивное право было выше национального и составы сборных страны формировались по итогам международных стартов. Затем, взяв на вооружение два действенных принципа — формирование состава сборной и выдачу спортивных стипендий, читай, зарплат спортсменам по итогам чемпионата страны, удалось привлечь к участию в первенствах страны сильнейших шахматистов, легкоатлетов, пловцов и так далее.

В зимних олимпийских дисциплинах сложнее всего было с лыжниками, когда на чемпионаты страны спортсмены приезжали, измотанные Олимпиадой или чемпионатом мира, на крайний случай — этапами Кубка мира. В эти выходные в Казани ожидают всех звезд лыжных гонок, и в этом плане только чемпионат России по теннису выглядит сиротливо, поскольку участие в международных стартах не даст возможность приехать в наш город никому, и главной звездой опять будет президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев.

Любопытно, что отсутствие международного календаря заставило Федерацию лыжных гонок страны сместить время старта национального чемпионата. Для сравнения чемпионаты России во времена международного календаря проходили с конца марта до середины апреля. Без международного календаря время проведения чемпионата перенесли с середины марта до середины апреля. Сейчас же старт чемпионата назначен на начало марта, практически в одни дни с мировым. 26 февраля в норвежском Тронхейме стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта (помимо самих лыж сюда вошли еще двоеборье и прыжки с трамплина).

В Казани ждут приезда Александра Большунова и Елены Вяльбе. Ранее лучшие лыжники России соревновались за границей, того же Большунова можно было увидеть только по телевизору, а местного Андрея Ларькова — лишь по праздникам. Сейчас чемпионат страны будет праздником, доступным всем, правда, за деньги, поскольку принято решение сделать вход на трассы платным. Заодно можно оценить уровень популярности этого вида спорта.

Красная армия лыжников всех быстрей. Егор Данилов / realnoevremya.ru

Какими бы ни были возможности провести лучший чемпионат России до сего времени, ими можно было бы не воспользоваться, если бы в Казань не приехали главные акторы — спортсмены во главе с Еленой Вяльбе. Ее тоже можно считать главной звездой нынешних российских лыж, даже при наличии Большунова. В конце концов, в дни стартов лыжниц Большунов на трассу не выйдет, а Вяльбе на трассе будет ежедневно. Вяльбе — это человек, который может позволить себе идти против течения, если оно не совпадает с ее личным мнением и принципами.



Безоговорочное лидерство сборной республики

Сами итоги чемпионата страны не таят в себе серьезной интриги. Татарстан собрал под свои ряды такой блестящий состав, что даже минимальное количество побед главной звезды — Александра Большунова не влияет на безоговорочное лидерство сборной республики по итогам комплексного Кубка России. Та же Елена Вяльбе отмечала «стремительное развитие лыжных гонок в республике», единственное, с чем можно не согласиться. Старожилы вспомнят, например, как итоговая коллегия Минспорта Татарстана 2006 года проходила на фоне Олимпиады в Турине, соперничества Юлии Чепаловой со Стефанией Бельмондо, Юстиной Ковальчик, Катариной Нойманновой. Тогда можно было только мечтать о том, что когда-нибудь звезды лыж массово окажутся в Казани.

Но стартовало сотрудничество Вяльбе с ее нынешним заместителем в федеральной федерации лыжных гонок Ильшатом Фардиевым, начались частые приезды в Татарстан, который Елена Валерьевна активно навещала, больше по представительским делам в Казани и по спортивным — в Заинске. Как промежуточный итог, когда она в эти дни чувствовала себя в Татарстане не просто неким свадебным генералом, а находилась в своей стихии, став главной гостьей пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Административный талант и ресурсы Фардиева привели к тому, что поначалу его лучшие спортсмены вошли в элиту сборной России, потом его лыжные дружины начали выигрывать командные чемпионаты и Кубки России столь же часто, что готовы приблизиться по числу побед вначале к волейбольному «Зениту-Казань», а потом и к травяным хоккеистам из «Динамо-Ак Барс», а сейчас собрали под Казанью практически всех сильнейших лыжников страны, включая Александра Большунова и Наталью Непряеву.

Да, это сборная, собранная из звезд, выращенных в других регионах. Но сама ситуация куда более радостная, чем та, что была в прошлом, когда звезд, выращенных в Татарстане, неудержимо тянуло в Москву и Питер, Московскую и Владимирскую области.

Богатырское трио лыжников: Елена Вяльбе, Ильшат Фардиев, Халил Шайхутдинов. Егор Данилов / realnoevremya.ru

Соберемся ли еще раз такой компанией?

Вспоминая зимнюю Олимпиаду 2006 года в итальянском Турине, некоторые прогнозируют возврат российского спорта на международные старты 2026-го уже в итальянском Милане. Это предполагает возврат к прежнему календарю проведения чемпионата России и отношению к нему у наших звездных лыжников по остаточному принципу. Поэтому потенциальным болельщикам рекомендуют идти и смотреть соревнования сейчас!

Хотя истово верить, что западные страны ждут не дождутся возвращения россиян на международную арену, пока сложно. Особенно на фоне новостей о том, что Канада вводит санкции против той же Елены Вяльбе. Притом что Канада в последний раз проводила серьезные лыжные старты в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере, а до этого в 1995 году на чемпионате мира в Тандер-Бее и в 1988-м в Калгари.

Перед стартом чемпионата России свой очередной день рождения справил первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов. Его трогательный рассказ о том, как приходилось ранее заниматься лыжными гонками, должен мотивировать земляков на то, чтобы в скором будущем костяк сборной республики составляли местные воспитанники.

Когда отданы все силы. Егор Данилов / realnoevremya.ru

— Пришел в сельскую школу перед районными соревнованиями. Был буран, и учитель физкультуры отпустил учеников по домам. А я заявился в этот день на соревнования в райцентре, Богатых Сабах, куда отправился напрямик, в общей сложности 13 километров. Когда пришел на старт, оказалось, что жеребьевка уже прошла, в итоге мне номер не достался. Прямо на тренировочных штанах мне вывели цифру «ноль» и пустили стартовать первым, когда даже лыжни не было, но я как стартовал, так и финишировал первым, сам себе прокладывая лыжню, — вспоминал он.

Только так становятся чемпионами, а не записывая сториз в соцсетях. Это можно отнести к тем, кто готов будет пройтись по Казани, дебютирующей в роли хозяйки чемпионата страны. Тем не менее Ильшат Фардиев подчеркнул: «Мы все силы свои и организаторские, и материальные, и финансовые ресурсы бросили туда, чтобы абсолютно все было удобно с учетом тех предложений и замечаний со стороны главных судей, а также тренеров, спортсменов и зрителей, которые были на пятом этапе Кубка России».