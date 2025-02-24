Апанаевское медресе стало выставочным пространством

Здесь открыли экспозицию, посвященную жизни Гаяза Исхаки

Выставка разместилась в библиотеке в нескольких шкафах. Фото: Радиф Кашапов

В Апанаевском медресе открылась выставка, приуроченная к 120-летию издания книги Гаяза Исхаки «Исчезновение через 200 лет». Доступ к экспозиции открыт по вторникам и пятницам с 13.00 до 17.00. Это единственное масштабное событие в дни празднования 147-летия классика татарской литературы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Медресе, где учился Гаяз

Выставку организовал культурно-просветительский центр «Иман», которым руководит имам-хатыйб Апанаевской мечети, кандидат исторических наук Нияз хазрат Сабиров.

Основой стала коллекция Лены Гайнановой, исследовательницы творчества Исхаки и составителя его 15-томника. В 1991 году она начала участвовать в создании музея писателя в его родном селе Яуширма (Кутлушкино) Чистопольского района. В это время единственное историческое здание в деревне, в котором можно было его открыть, магазин свояка Исхаки Сайфутдина, находилось в плачевном состоянии. После указа Минтимера Шаймиева музей был построен. Одна из фотографий напоминает, что он был открыт 30 июля 1999 года при участии президента Татарстана.

В Казани Исхаки жил недолго. Известно, к примеру, что 14 декабря 1905 года его арестовали в одной из ночлежек Марусовки (ныне это Пушкина, 26). В подворье на улице Московской, 60 он какое-то время держал чайную. В Апанаевском медресе, где открылась выставка, Исхаки учился после Чистополя. Здесь он написал в 1897 году первый рассказ «Тәгаллемдә — сәгадәт»/«Счастье — в знании».



После поступил в Казанскую учительскую школу (ул. Габдуллы Тукая, 73), где стал членом нелегального общества «Тәрәккый»/«Прогресс» и начал борьбу против самодержавия и национального угнетения. Как указывает Гайнанова, с 1903 года до самой смерти в Анкаре 1954 года писатель вел непростую жизнь: жил — где удавалось, ел — что получалось. Но везде старался наладить выпуск газет и журналов, писал новые литературные произведения.

Журналистские удостоверения Исхаки. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Прошло 120 лет?

На выставке можно увидеть копии множества газет и журналов, которые выпускал Исхаки с начала XX века. Фотографии не только его самого из различных стран, но и родственников, включая изображения дочери Сагадат, после смерти отца основавшей фонд Исхаки. Прижизненные издания книг и удостоверения. Копии дел Казанского губернского правления и жандармского управления.

В 2023 году личный архив Исхаки был передан Академии наук Татарстана и переведен в цифровой формат. После публикации первого тома дневников стало понятно, что родился автор 23 февраля по новому стилю (ранее в источниках приводилась дата 22 февраля).

Исхаки исполнилось 147 лет. предоставлено Нацмузеем РТ

Выставку приурочили к юбилею, вероятно, самого известного произведения Исхаки, которое он написал совсем молодым, в учительской школе, — «Ике йөз елдан соң инкыйраз»/«Исчезновение через 200 лет» (до формального открытия экспозиция работала уже в 2024-м).

В нем молодой писатель критиковал консервативное татарское духовенство, малое количество школ и медресе и уровень образования в них, погруженность интеллигенции в удовлетворение материальных потребностей, хвалил желание молодежи учиться в русских школах. А также рассуждал о вреде отсутствия целеполагания. Интересно, что революция, которую Исхаки не приветствовал, серьезно изменила национальную политику, а писатель до самой смерти оставался рьяным критиком большевизма.

Библиотека Апанаевского медресе. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Музей на родине писателя: нет ремонта, дороги разбиты

Лена Гайнанова посетовала: притом что многое из наследия Исхаки доступно исследователям, письма, адресованные ему, в свое время были проданы в частный фонд. Кроме того, она рассказала, что Исхаки на первом этапе эмиграции, оказавшись в Париже, публиковался в местных газетах — переводить на французский помогал преподаватель Сорбонны Садри Максуди.

«До этих документов у нас руки еще не дошли», — отметила ученый, выказав досаду, что в Казани музея Исхаки нет. Экспозиция в селе Яуширма в 2018-м чуть было не пострадала от пожара — сгорели надворные постройки. Косметический ремонт здесь не проводили с 1999 года, экспозиция не обновлялась, дороги разбиты. Министерство культуры выступает против переноса музея в Чистополь. Личных вещей писателя здесь немного: зеркало Гаяза Исхаки, кусачки для сахара, кулон… Но в район туристические группы не спешат.

Выставку в Апанаевском медресе можно посетить по вторникам и пятницам, с 13.00 до 17.00. Это еще и возможность оценить отреставрированное здание с просторной библиотекой и учебными кабинетами, которые названы именами великих ученых прошлого. В 2022-м крыша медресе находилась в аварийном состоянии, ее ремонт выполняли за счет благотворителей.