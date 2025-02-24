Апанаевское медресе стало выставочным пространством
Здесь открыли экспозицию, посвященную жизни Гаяза Исхаки
В Апанаевском медресе открылась выставка, приуроченная к 120-летию издания книги Гаяза Исхаки «Исчезновение через 200 лет». Доступ к экспозиции открыт по вторникам и пятницам с 13.00 до 17.00. Это единственное масштабное событие в дни празднования 147-летия классика татарской литературы. Подробнее — в материале «Реального времени».
Медресе, где учился Гаяз
Выставку организовал культурно-просветительский центр «Иман», которым руководит имам-хатыйб Апанаевской мечети, кандидат исторических наук Нияз хазрат Сабиров.
Основой стала коллекция Лены Гайнановой, исследовательницы творчества Исхаки и составителя его 15-томника. В 1991 году она начала участвовать в создании музея писателя в его родном селе Яуширма (Кутлушкино) Чистопольского района. В это время единственное историческое здание в деревне, в котором можно было его открыть, магазин свояка Исхаки Сайфутдина, находилось в плачевном состоянии. После указа Минтимера Шаймиева музей был построен. Одна из фотографий напоминает, что он был открыт 30 июля 1999 года при участии президента Татарстана.
В Казани Исхаки жил недолго. Известно, к примеру, что 14 декабря 1905 года его арестовали в одной из ночлежек Марусовки (ныне это Пушкина, 26). В подворье на улице Московской, 60 он какое-то время держал чайную. В Апанаевском медресе, где открылась выставка, Исхаки учился после Чистополя. Здесь он написал в 1897 году первый рассказ «Тәгаллемдә — сәгадәт»/«Счастье — в знании».
После поступил в Казанскую учительскую школу (ул. Габдуллы Тукая, 73), где стал членом нелегального общества «Тәрәккый»/«Прогресс» и начал борьбу против самодержавия и национального угнетения. Как указывает Гайнанова, с 1903 года до самой смерти в Анкаре 1954 года писатель вел непростую жизнь: жил — где удавалось, ел — что получалось. Но везде старался наладить выпуск газет и журналов, писал новые литературные произведения.
Прошло 120 лет?
На выставке можно увидеть копии множества газет и журналов, которые выпускал Исхаки с начала XX века. Фотографии не только его самого из различных стран, но и родственников, включая изображения дочери Сагадат, после смерти отца основавшей фонд Исхаки. Прижизненные издания книг и удостоверения. Копии дел Казанского губернского правления и жандармского управления.
В 2023 году личный архив Исхаки был передан Академии наук Татарстана и переведен в цифровой формат. После публикации первого тома дневников стало понятно, что родился автор 23 февраля по новому стилю (ранее в источниках приводилась дата 22 февраля).
Выставку приурочили к юбилею, вероятно, самого известного произведения Исхаки, которое он написал совсем молодым, в учительской школе, — «Ике йөз елдан соң инкыйраз»/«Исчезновение через 200 лет» (до формального открытия экспозиция работала уже в 2024-м).
В нем молодой писатель критиковал консервативное татарское духовенство, малое количество школ и медресе и уровень образования в них, погруженность интеллигенции в удовлетворение материальных потребностей, хвалил желание молодежи учиться в русских школах. А также рассуждал о вреде отсутствия целеполагания. Интересно, что революция, которую Исхаки не приветствовал, серьезно изменила национальную политику, а писатель до самой смерти оставался рьяным критиком большевизма.
Музей на родине писателя: нет ремонта, дороги разбиты
Лена Гайнанова посетовала: притом что многое из наследия Исхаки доступно исследователям, письма, адресованные ему, в свое время были проданы в частный фонд. Кроме того, она рассказала, что Исхаки на первом этапе эмиграции, оказавшись в Париже, публиковался в местных газетах — переводить на французский помогал преподаватель Сорбонны Садри Максуди.
«До этих документов у нас руки еще не дошли», — отметила ученый, выказав досаду, что в Казани музея Исхаки нет. Экспозиция в селе Яуширма в 2018-м чуть было не пострадала от пожара — сгорели надворные постройки. Косметический ремонт здесь не проводили с 1999 года, экспозиция не обновлялась, дороги разбиты. Министерство культуры выступает против переноса музея в Чистополь. Личных вещей писателя здесь немного: зеркало Гаяза Исхаки, кусачки для сахара, кулон… Но в район туристические группы не спешат.
Выставку в Апанаевском медресе можно посетить по вторникам и пятницам, с 13.00 до 17.00. Это еще и возможность оценить отреставрированное здание с просторной библиотекой и учебными кабинетами, которые названы именами великих ученых прошлого. В 2022-м крыша медресе находилась в аварийном состоянии, ее ремонт выполняли за счет благотворителей.
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