Плату за проезд по Вознесенскому тракту в Казани скоро вернут

Данные о трафике на платной части вылетной трассы сначала засветили, а потом засекретили

Фото: коллаж "Реального времени"

Как выяснило «Реальное время», проезд по платному участку Вознесенского тракта в Казани будет бесплатным не более двух недель, а после возвращения платы на этом участке дороги тариф не вырастет. Ожидается, что за это время опустевшая после введения платы 11 января трасса вновь станет магистралью с интенсивным движением. Подробнее о решении концессионера временно прекратить взимание платы, об изменениях трафика на первой платной городской дороге Казани и мнения экспертов о перспективах эксплуатации таких шоссе — в материале «Реального времени».



«Через неделю-две плата будет взиматься»

С вечера 17 февраля проезд по второму, платному, этапу Вознесенского тракта в Казани стал бесплатным, однако не навсегда. Как сообщили «Реальному времени» в компании-концессионере платной дороги ООО «Оптима-Технологии», скоро все вернется на круги своя:

— Через неделю-две плата будет взиматься. О точной дате мы заблаговременно уведомим водителей на сайте Вознесенского тракта и в СМИ.

«Реальное время» поинтересовалось причинами, по которым директор компании Рустем Рафиков отменил приказ от 11 января 2025 года, которым были утверждены тарифы, однако их не назвали. Правда, сообщили, что повышение тарифов после возвращения дороги в «платный режим» не планируется.

«Реальное время» поинтересовалось причинами, по которым директор компании Рустем Рафиков отменил приказ от 11 января 2025 года о тарифах, однако их не назвали. взято с сайта tatarstan.ru

«При таком потоке он явно не окупается»

«Превращение» первой платной казанской городской дороги в бесплатную уже несколько дней активно обсуждается горожанами.

— Я сегодня утром за 25 минут до проспекта доехала, — написала в телеграм-канале «Вознесенский тракт» жительница пригорода Казани. — Сначала обалдела, потом поняла, что большая часть по Вознесенскому уехали. Жаль, что [это] ненадолго.

При этом строятся предположения одно другого невероятнее — от потенциальной отмены платы за проезд навсегда до пересмотра ценовой политики.

— Сейчас при таком потоке он явно не окупается. Тестировали его в праздники, а сейчас подсчитают реальный поток и найдут «золотую» середину, — высказал мнение один из водителей.

Еще одна жительница города Гюзель Надыршина предположила, что проблемы с взиманием денег за проезд у оператора возникли из-за неудавшегося перехода на оплату с помощью транспондера, который планировалось осуществить как раз в феврале.

Но концессионер ни одно из этих предположений не подтвердил и не опроверг.

«При таком потоке Вознесенский тракт явно не окупается». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Секретные данные

Даже если не воспринимать всерьез версию о грядущем пересмотре тарифов на проезд по Вознесенскому тракту, само предположение о том, что его строительство и эксплуатация не окупаются при существующем пассажиропотоке, выглядит вполне убедительным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Реальное время» запросило у Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ сведения о количестве автомобилей, прошедших по тракту в «платный» период и объемах денежных поступлений от взимания платы за пользование дорогой. Однако там ответили, что не вправе их предоставить и подчеркнули, что обязанности министерства как концедента сводятся к принятию нормативного акта об объявлении дороги платной:

— Между Республикой Татарстан в лице Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ и ООО «Оптима — технологии» было заключено концессионное соглашение от 12 декабря 2024 года № КС — 01/9559 в отношении финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» в Советском районе города Казани и Пестречинском районе Республики Татарстан». На основании статьи 40 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ концессионер определяет сроки, размеры и порядок оплаты за проезд. Денежные средства поступают на расчетный счет концессионера.

Остался без ответа по существу и аналогичный запрос издания в адрес гендиректора московского ООО «Единый оператор» Марселя Нигметзянова. В ответ на него изданию сообщили:

— Компания «Единый оператор», в соответствии с долгосрочным операторским соглашением, обеспечивает технологический процесс взимания платы на Вознесенском тракте. Концессионер «Оптима-Технологии» направил письмо о смене тарифов на нулевой тариф для всех транспортных средств с 17.00 17 февраля 2025 г. За дополнительными разъяснениями просим общаться к концессионеру.

Но и в компании «Оптима-Технологии» данные о трафике на платном участке Вознесенского тракта не предоставили.

Где убыло, где прибыло

Однако оценить эффективность использования и доходность первой казанской платной городской дороги можно и по косвенным данным. Ранее в СМИ со ссылкой на республиканский Минтранс сообщалось:

в период с 11 по 16 января 2025 года по платной части дороги проехало 47,3 тысячи автомобилей;

в период с 11 по 21 января — 75,5 тысячи;

всего со дня открытия по 21 января проехало свыше 414,6 тысячи автомобилей.

Нетрудно подсчитать, что за те 10 дней, пока Вознесенский тракт был бесплатным, по нему проехало 339,1 тысячи машин, а за последующие «платные» 10 дней — в 4,5 раза меньше. В среднем за день по бесплатной дороге проезжало почти 34 тысячи автомобилей, а по платной — порядка 7,5 тысячи.

В среднем за день по бесплатной дороге проезжало почти 34 тысячи автомобилей, а по платной — порядка 7,5 тысячи при прогнозном плане 13,5 тысячи. "Реальное время"

При этом, как следует из информации, которую ранее в Казани публиковали со ссылкой на концессионера, суточный трафик на Вознесенском тракте на другой день после введения платы за проезд упал вдвое — с 12,6 тысячи автомобилей до 6 тысяч, а затем слегка увеличился и застыл на уровне 7,2—7,5 тысячи. Одновременно трафик на бесплатном Мамадышском тракте в это время заметно вырос — с 42,9 тысячи до 55,4 тысячи проездов. В часы пик, когда стоимость проезда достигала максимума, трафик на платной дороге падал до 3—3,5 тысячи, а на Мамадышском увеличивался до 18—18,9 тысячи.

В часы пик, когда стоимость проезда достигала максимума, трафик на платной дороге падал до 3—3,5 тыс, а на Мамадышском — увеличивался до 18—18,9 тыс. "Реальное время"

Получается, что жители пригорода предпочли постоять в пробках, но не платить лишнее, причем с течением времени эти умонастроения не менялись. Данные о трафике на протяжении первых 10 дней платной эксплуатации шоссе оставались стабильными.

При этом документы, свидетельствующие о концессионном соглашении с инвестором, до сих пор не обнародованы. Компания «Оптима-Технологии» до середины декабря принадлежала ООО «ПСК «Татэнергострой» Раиля Газетдинова, а в конце января 2025 года она полностью перешла под контроль АО «Связьинвестнефтехим», которое подконтрольно правительству Татарстана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Внезапная отмена платы за проезд по Вознесенскому тракту может быть связана как с неоправдавшимся расчетом на окупаемость дороги, так и со сменой ее собственника. А как косвенное подтверждение предположения, что она может быть связана с корректировкой экономических показателей, выглядит подписанное 17 февраля 2025 года премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным постановление о продлении срока использования участка Вознесенского тракта от проспекта Победы до съезда на трассу М-7 до 15 декабря 2048 года.

Ранее срок окупаемости платного отрезка Вознесенского тракта на основе прогнозного трафика в 13,5 тысячи автомобилей в сутки с ежегодным ростом до 3% в год с утвержденными на 2025 год тарифами оценивался в 14—20 лет. Однако после «обкатки» модели он, похоже, вырос до четверти века.

«Брать плату за пользование городскими дорогами несправедливо»

— Я сторонник гибридного подхода в плане платных и бесплатных дорог, — говорит казанский архитектор Тимур Нугаев. — Строительство платных вылетных магистралей целесообразно, когда есть бесплатная альтернатива и все подкреплено расчетами, реальными данными о трафике, доказывающими, что платная дорога действительно работает, разгружает бесплатную.

Спикер подчеркнул, что принятие решений о введении платы за проезд по дорогам должно базироваться на аналитических расчетах и приниматься в рамках транспортного планирования, согласно концепции развития Казанской агломерации.

Как прямое продолжение несправедливой политики в отношении автомобилистов в вопросе платных муниципальных парковок воспринимает взимание платы за проезд по городской дороге и председатель татарстанского отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин:

— Брать плату за пользование городскими дорогами несправедливо! Мы платим транспортный налог, и это достаточно дорогая плата. И за строительство дорог уже заплачено этим налогом. Кроме того, территории, по которым проходит эта дорога, активно застраиваются, там много девелоперов, и обеспечение этих территорий дорожной инфраструктурой — это в первую очередь их задача, поскольку стоимость квадратного метра зависит от близости к дороге.

Того же мнения придерживается юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем:

— Я считаю, что платных дорог внутри города вообще не должно быть, тем более что в случае с Вознесенским трактом отрезали от дороги часть поселков, убрали съезды то ли из экономии, то ли по другим соображениям, отсекли от него часть потенциальных пользователей. Да, в часы пик какие-то мажоры решат поехать по платной дороге, им время дороже. Но большинству автомобилистов сегодня дороже не время, а деньги.

Копвиллем считает, что платные дороги можно строить за чертой города, но только в случаях, когда им есть бесплатная и достаточно качественная альтернатива. Эксперт полагает, что если подход к этой дороге не изменится, то со временем часть водителей, скрепя сердце станут платить в тех случаях, когда, что называется, до зарезу надо доехать побыстрее, но эта часть будет незначительной и на плановые показатели вторую очередь Вознесенского тракта не выведет. Кроме того, платить, говорит он, начнут, вероятнее всего, тогда, когда в силу инфляции плата за проезд покажется уже не такой значительной, и отток автомобилей с дороги будет происходить всякий раз при ее повышении.