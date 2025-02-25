Инвестиции в венчур как любовь к искусству: чем живет венчурный рынок России

Искусственный интеллект, умные протезы и экономика шеринга: куда инвестировали российские бизнес-ангелы и частные фонды

Фото: Реальное время

Российский венчурный рынок в последние три года переживает непростые времена. Иностранные фонды ушли из страны, частные — стали более осторожными. Государство два года растило «единорогов» из студенческих стартапов, а бизнес-ангелы вкладывались, скорее, из любви к искусству и риску. Эксперты по традиции поделились на оптимистов и пессимистов. Для первых — рынок умеренно рос, по мнению вторых, продолжал стагнировать и сжиматься без доступа к западным деньгам. Стоит ли ждать оттепели и возвращения иностранных инвесторов в Россию или продолжать создавать закрытую мини-копию западного венчурного рынка своими силами — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Бизнес-ангелы нарастили долю

Венчурный рынок России в 3 квартале 2024 года увеличился в объеме на 85% до $24,9 млн (c $13,4 млн в 3 квартале 2023 года). Всего за 9 месяцев состоялось 105 сделок на $53 млн. Средний чек сделок — $0,59 млн. 70% по количеству сделок пришлось на Москву и 71% по объему сделок — на столицу, говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы.

В 2023 году российский венчурный рынок сильно просел: самый существенный рост по объему и количеству сделок пришелся на 4 квартал 2023 года. Затем в 1 квартале 2024 года также наблюдался спад (34 сделки на $6,8 млн) и последующий поступательный рост во втором и третьем кварталах.

Особенность 2024 года заключается еще и в том, что рост сделок на ранних стадиях остановился. По объему они составили 39% против 53% в аналогичный период прошлого года. С 2021 года сделки ранних стадий стабильно наращивали свою долю и по объему, и по количеству. В течение 9 месяцев 2024 года этого не произошло, хотя они продолжают доминировать на рынке.

Российский венчурный рынок сильно просел: самый существенный рост по объему и количеству сделок пришелся на 4 квартал 2023 года. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как и прогнозировалось, бизнес-ангелы продолжают наращивать свою долю в структуре сделок с 2021 года. Остальные инвесторы снизили активность, но темпы снижения замедлились. Среди государственных фондов активно вкладывался только Московский венчурный фонд. В течение 9 месяцев он закрыл 10 сделок на $3,2 млн. Падение активности объясняется отсутствием сделок среди других фондов, которые вкладывались в 2023 году — Инвестиционно-венчурным фондом РТ и RBF Ventures. Частные фонды немного увеличили долю в общем количестве сделок. Объем инвестиций продолжил сокращение, но не такое драматичное.

Иностранные инвесторы практически прекратили вкладывать в российские компании. В 3 квартале 2024 года была закрыта одна публичная сделка с участием иностранного инвестора. Международная компании Fornex вложила $ 112,2 тысячи в московского разработчика Bewise.ai, создающего нейро-сотрудников для отдела продаж с возможностью встраивания их в CRM.

Куда вкладываются инвесторы в России?

По объему сделок на первые места вышли здравоохранение, ассистивные технологии, медиа и развлечения. Инвестиции в медицину и здравоохранение лидируют по объему сделок. В этом году инвестиции привлекают в основном решения для людей с ОВЗ — роботизированные протезы и нейрокомпьютерные интерфейсы для взаимодействия «человек— компьютер». Также впервые в десятку лидеров попали медиа и развлечения. Инвесторы вкладывались в решения для кинотеатров и сервисы, создающие изображения с помощью генеративного ИИ. Также интересная ниша — потребительские товары: решения в сфере шеринг-экономики составляют ровно половину всех сделок в нише. Одна сделка была в сервис аренды пауэрбанков, другая — в сервис хранения багажа по модели Airbnb. Также были популярны решения для розничного бизнеса, например, в платформу для торговли без продавцов.

Топ 5 венчурных сделок в России за 9 месяцев 2024 года

Компания Описание Объем инвестиций Инвесторы 1 Моторика Разработчик роботизированных протезов конечностей $10,2 млн июнь 2024 Бизнес-ангелы 2 Городские зарядки Сервис аренды пауэрбанков $5,7 млн июль 2024 Бизнес-ангелы 3 Angie Разработчик коммерческого веб-сервера $3,9 млн август 2024 ГС-Инвест, Игорь Ведехин 4 Neiry Разработчик нейрокомпьютерных интерфейсов для взаимодействия «человек-машина» $3,4 млн июнь 2024 Фонд «Восход», бизнес-ангелы 5 Погнали Соцсеть в сфере туристических сервисов $2,7 млн сентябрь 2024 Александр Макаричев

Агентство Инноваций Москвы

Директор ФРИИ Кирилл Варламов в интервью «Коммерсанту» сказал, что за последние пару лет, на венчанном рынке России по сути ничего не меняется. В первом полугодии прошлого года была одна, в кавычках, «большая» сделка с киберспортивным клубом на $45 млн, она статистику как будто бы и улучшила. «Но на самом деле ничего не изменилось в положительную сторону, поэтому сказать, что рынок восстанавливается, невозможно. Он по-прежнему в стагнации, мягко скажем. Количество венчурных фондов на рынке сокращается», — признался он.

В первом полугодии прошлого года была одна, в кавычках, «большая» сделка с киберспортивным клубом на $45 млн, она статистику как будто бы и улучшила. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Число бизнес-ангелов остается неизменным, но это в силу того, что в принципе значительно больше людей стали инвестировать. «Но так как ключевая ставка подскочила, то даже те, кто вкладывал средства в стартапы, переложили деньги в более традиционные инструменты, — отметил Варламов. — И те, кто инвестируют в венчур, скорее делают это из «любви к искусству», в таком формате диверсифицируют свой портфель. У меня есть ощущение, что их действия обусловлены желанием не потерять какую-то настроенность на рынок, хватку, эти люди не сфокусированы на инвестициях в стартапы как на ключевом заработке».

Вместе с тем фокус на стартапах на ранних стадиях и отсутствие системных денег в венчуре не позволяют получить глубину рынка стартапов. То есть венчурный формат инвестиций сейчас не работает, хотя там и присутствует некоторое оживление. Но оно скорее нишевое, ситуативное, а вот системного — нет, считает Варламов.

Соответственно, из-за отсутствия системности никто стартапы не выращивает и глубина венчурного рынка очень мала: компания не в состоянии поднять несколько последовательных раундов на то, чтобы вырастить какую-то глубокую технологическую гипотезу. Любой стартап вынужден в течение максимум одного-двух раундов выходить на рентабельность — в третий раз совершенно точно денег не дадут. «Раньше можно было совершать четыре и пять раундов. Кроме того, очень мало попыток есть на то, чтобы нащупать свой product-market fit, можно сказать, что их полторы. Все это опять же приводит к движению в сторону упрощения бизнес-модели, технологий и так далее», — объясняет директор ФРИИ.

Кто рискует, тот не пьет шампанского

Александр Горный, основатель канала о стартапах и интернет-бизнесе Стартап дня и сооснователь AiAcademy отметил, что рынок резко сократился из-за высокой ставки ЦБ: «Нет смысла инвестировать в стартапы, когда есть депозиты». Сам он сейчас сконцентрировался на технологии искусственнного интеллекта.

ИТ-предприниматель и преподаватель Василь Закиев отмечает, что во всем мире тоже продолжается охлаждение венчура. «Инвесторы в России стали все осторожнее и осторожнее. Привлечение значимых денег в этом году в России на венчур можно считать чудом», — говорит Закиев.

— Адаптация к санкциям и СВО прошла. Контуры «за границей» и «в России» оформились и мало пересекаются. Государство снизило размер венчурных инвестиций, но не заморозило их, стало жестче спрашивать за результат. А «малыши» с грантами по 1-4 млн рублей, наоборот, почувствовали, что для них открыли все краны. Это дает надежду, что молодежь не останется за бортом, — комментирует Закиев.

Ожидаемо в связи с СВО выросли инвестиции в БПЛА, роботов и другие околовоенные темы, в импортозмещение самого разного толка, от Github до Loom, но эти инвестиции не проходят по классическим венчурным схемам и не попадают на радары.

Ангельские инвестиции росли до середины года, но с повышением ключевой ставки свои средства на депозиты не перевели только самые стойкие, говорит Закиев.

Инвестии в ИИ — это главный тренд, в России набирает обороты с небольшим отставанием от США, где с последнем наборе стартапов в крупнейший акселратор YCombinator доля ИИ-стартапов достигла 80%.

«С точки зрения будущего вообще ничего не понятно. Технологический скачок с ИИ создает дикую турбулентность, то есть понятно, что тема будет развиваться, но куда? Как быстро? — размышляет ИТ-предприниматель. — На политическом фронте тоже ничего не понятно. Предстоящие переговоры между Путиным и Трампом могут оказать влияние на восстановление интереса иностранных, отечественных и даже китайских венчурных фондов к российскому рынку. Если политическая ситуация стабилизируется и границы откроются, возможно оживление венчурного рынка и рост в ИТ».

Технологические компании привлекали инвестиции через IPO

«Прошедший 2024 год ознаменовался умеренным, но уверенным восстановлением российского венчурного рынка. Объем инвестиций увеличился более чем в два раза (на 108%), что говорит о возрождении интереса инвесторов к венчурному капиталу, — считает Алексей Таранов, руководитель Startup Hub и департамента технологического предпринимательства ИТ-парка. — Этому способствовало развитие инвестиционных платформ и синдикатов, упрощающих доступ стартапов к финансированию. На стадии pre-IPO активность выросла, а число IPO достигло рекорда — 14 размещений, включая восемь технологических компаний. Такая динамика может стимулировать создание новых фондов и реинвестирование доходов от IPO в венчурный рынок».

— В перспективе до 2025 года можно ожидать дальнейшего укрепления рынка, особенно на фоне возможной стабилизации геополитической ситуации и смягчения санкционного режима. Снижение глобальных рисков, завершение военных конфликтов и восстановление международных экономических связей могут стать катализатором для притока новых инвестиций и ускорения роста венчурной экосистемы, — прогнозирует он.

Резиденты Стартап-Хаба ИТ-парка в 2024 году привлекли 208 млн рублей частных инвестиций, и это инвестиции от частных ангелов и синдицированные сделки с участием венчурных фондов. Среди лидеров первый халяльный необанк в РФ «Халяль кард» (75 млн рублей), «Оригами» (40 млн рублей), разрабатывающий технологии для роботизированного производства, система безопасности «Пересвет» (30 млн рублей и маркетплейс для праздников «Цветов.ру» (30 млн рублей).

В 2024 количество AI-стартапов заметно увеличилось. Искусственный интеллект и информационная безопасность остаются ключевыми направлениями, а глобальные инвестиции в AI почти удвоились. Также растет интерес к облачным сервисам и аналитическим решениям. Нанотехнологии, биоэнергетика и квантовые разработки — перспективные ниши, пока небольшие, но быстро развивающиеся. Российские компании, хотя и находятся в догоняющей позиции, демонстрируют значительные успехи в информационной безопасности. К 2027 году рынок, по прогнозам, удвоится.

В 2025 году венчурный рынок в России ожидает рост благодаря активности бизнес-ангелов и корпораций, стремящихся к поглощению инновационных технологий. Однако для бурного развития необходимо смягчение санкций и возврат иностранного капитала. Возможные изменения в отношениях с администрацией Трампа, включая решение проблемы трансграничных платежей и возврат в систему SWIFT, могут дать импульс развитию. Основные перспективы связаны с расширением на азиатские рынки.

В 2025 году венчурный рынок в России ожидает рост благодаря активности бизнес-ангелов и корпораций, стремящихся к поглощению инновационных технологий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Западная мини-копия с российскими особенностями

«Я сейчас немного оторвался от венчурного рынка, но поделюсь своими наблюдениями. Весь прошлый год у меня было ощущение, что рынок все еще перестраивается с учетом того, что в России появился свой закрытый рынок, — говорит Александр Борисов, директор Высшей ИТ-школы. — С начала СВО у нас ушли зарубежные венчурные фонды и появились локальные сообщества бизнес-ангелов и локальные фонды. И первое время эти фонды тоже предъявляли международные требования, а потом поняли, что на рынке появились свои особенности: рынок стал закрытым, его объем уменьшился, и стали меньше требования к внутренней конкуренции на рынке».

— По моим ощущениям, в прошлом году меньше денег стало привлекаться в проекты, появились инвестиции в более странные решения, некие локальные сервисы, работающие только здесь и по каким –то своим внутренним правилам, ну и, конечно, появились решения, которые напрямую копируют все то, что есть на Западе, то есть такие копии уже отлаженных сервисов, которые покинули Россию, — отметил Борисов.

В то же время есть ощущение, что российский рынок структурировался и выстроился в уменьшенную копию западного венчурного рынка со своими собственными институтами и сообществами бизнес-ангелов, говорит он.

«Наверное, те, кто проинвестировал в локальные решения в надежде, что санкции будут вечными и российский рынок будет всегда закрытым, будут чувствовать себя не очень хорошо теперь, — полагает Борисов. — С другой стороны, за счет того, что у них были два года жизни без зарубежных компаний, было время поразвиваться в такой колыбельке и научиться работать на одном рынке с зарубежными компаниями. Раньше они бы даже выйти на него не смогли. Зато теперь они будут «бодаться» с уже приходящими заново иностранными компаниями». Для локального рынка все произошедшее, по его мнению, это большой плюс, «ибо какие-то сервисы, которые за последние два года взрастились в России, смогут выстоять в этой конкуренции, а потом и выйти дальше на мировой рынок». А, значит, они смогут и претендовать и на зарубежные инвестиции.

Инвестиционный рынок снова откроется с приходом Трампа. Соответственно, в Россию снова станет интересно инвестировать, полагает он.

«Если говорить о том, что делало государство в последние два-три года, то в России был сделан большой акцент на предпосевные инвестиции в университетские стартапы. Есть вероятность, что большое количество незрелых и юных стартапов преобразуется в некое качество, и появятся предприниматели, которые дальше что-то из себя будут представлять и смогут сделать что-то адекватное, — предполагает эксперт, — И кроме того, я думаю, даже те, кто уехали из России, теперь тоже могут выступать связующим звеном между нашими бизнесменами и Западом, помогая привлекать инвестиции в страну».