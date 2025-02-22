«Экскурсанты спрашивают: вот телега, сани, а где лошадь? Вот она — я»

Сотрудники литературных музеев Татарстана собрались за круглым столом обсудить проблемы и достижения

Гульназ Зигангирова – старший научный сотрудник музея Шарифа Камала. Фото: Радиф Кашапов

Некоторые музеи живут настолько долго, что сами превращаются в объект изучения. Так считают в руководстве Дома татарской книги, который открыл выставку, посвященную первым сотрудницам. В учреждении решили собрать за круглым столом представителей литературных музеев — не только государственных, но и частных. Что их всех объединяет? В них не ходят татарские писатели.

Пришел в музей, а там готовят еду

В самом названии — «Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала», как официально именуется Дом татарской книги, — кратко описывается его история.



После того как в третьей квартире на Островского, 15 в Казани умер писатель Шариф Камал, через полтора года, летом 1944-го, было решено открыть здесь литературный филиал Краеведческого музея ТАССР (ныне Национального музея РТ). Посетителей он принял 29 января 1950 года. В первые три года здесь побывало 30 тысяч человек. Их встречал вид темного коридора, тазиков, керосинок, готовящейся еды.

Ведь до 1980 года здесь жили люди — это была коммуналка на 17 человек с тонкими стенами, а музей-квартира располагалась в трех комнатах писателя. Научным сотрудником стала дочь литератора Зайнаб Байгильдеева, технолог по профессии.

В 1965 году музей закрыли, в 1979-м решили провести реэкспозицию, а потом вновь открыли — после расселения здесь находились также детская библиотека и другие учреждения. В начале нулевых было время, когда экспонаты размещались в Литературном музее Тукая. 1 июня 2019 года музей открыли после реставрации.



Поискав концепцию, которой подошла бы глобальная тема (татарской литературы) и небольшая квадратура, его начали позиционировать как Дом татарской книги и музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала.

Шариф Камал и дети из школы имени Шарифа Камала. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

История дома стала темой для выставки «Сохранить и передать» о первых сотрудницах музея — Зайнаб Байгильдеевой и Фатиме Вагазовой. Здесь есть личные вещи Зайнаб Шарифовны, а также составленное ею описание мемориальных предметов, которые до сих пор помогают в экскурсиях; материалы научных экспедиций; книги отзывов, своеобразные летописи, в которых студент и будущий писатель Нурихан Фаттахов пишет, что музей ему не понравился, а кто-то оставляет отзыв про услуги стоматолога, двоюродной сестры писателя. Эти журналы, возможно, опубликуют в интернете, ведь там есть и воспоминания о писателе.

— Когда начали собирать экспонаты, первым стала фотография Шарифа Камала с детьми в квартире, — рассказала старший научный сотрудник музея Гульназ Зигангирова. — Школьники ходили к нему из современной 80-й школы имени Каюма Насыри. Сначала она носила имя Мулланура Вахитова, а потом какое-то время — Шарифа Камала. Там учились его дочери, внуки, а теперь — правнуки.

Сейчас музей добавляет в фонд неизвестный блокнот писателя 1936 года, в котором он вносил записи о заседаниях Союза писателей ТАССР. В свое время родственники решили его не давать, сейчас вроде можно, каких-то резких мыслей нет, но «шифры надо распознать», отметил заведующий Дома татарской книги Айдар Шайхин.

Книга отзывов из атрибута превращается в исторический документ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Литературный музей мог быть в номерах «Болгар»

Выставку открыли перед круглым столом на тему «Литературные музеи Татарстана и татарская литература».

— Наша цель — укрепить связи и активизировать общие проекты, — объяснил инициатор — заведующий Дома татарской книги Айдар Шайхин.

После круглого стола можно смело утверждать, что про каждого музейного работника можно сделать выставку. К примеру, Индуся Мингазова, главный хранитель фондов Музейного комплекса города Казани, поведала историю, как однажды сотрудники пытались добыть книги Марджани у его родственников, те не пускали их в сарай до весны, после чего реликвии погибли от сырости. Ей возразила Рамзия Абзалина, старший научный сотрудник отдела изобразительных и документальных источников Национального музея, что эти книги, напротив, сохранились.

Долгое время литературой занимался музей национальной культуры в НКЦ «Казань», ныне — Национальная библиотека РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После пожара в Нацмузее обширная литературная экспозиция не демонстрировалась, напомнила Мингазова, потом она переехала в музей Горького.

— Вопрос о самостоятельном литературном музее нами поднимался, когда мы были в Госмузее, — говорила Мингазова, чье выступление давно вышло за рамки регламента, но и боль ее была понятна. — Мы рыскали по всему городу, нам предложили номера «Болгар», они были свободны. Но все попытки оказались безуспешными.

Позднее в НКЦ «Казань» появился музей национальной культуры, где разместилась и коллекция по литературе. После того как здание стало Национальной библиотекой РТ, вопрос с предыдущим «квартирантом» повис в воздухе.

Вообще, фонды татарских писателей рассеяны по городу. Некоторые хранятся в музее Горького и Шаляпина. Как напомнила его старший научный сотрудник Флора Мирзина, здесь, к примеру, проходила прошлогодняя выставка, посвященная Амирхану Еники (его архив передали в начале нулевых).



Мирзина указала, что, когда музей еще только открывался, сам Горький писал в Казань, что ждет расцвета татарской поэзии и прозы. И потому в фондах собирались материалы, связанные не только с главными героями, но и писателями Казани. Здесь также есть вещи Хади Такташа, письма Мусы Джалиля Хасану Туфану, здесь собирали материалы для тукаевского Кырлая.

— В каталог документы вносятся, описываются, но сложность в том, что некоторые написаны арабской графикой, которой я не владею, — сказала Мирзина, а Шайхин ответил, что такие специалисты есть у них.

В музее Горького и Шаляпина тоже есть татарские фонды. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также Мирзина посетовала, что к ним перестали ходить татарские писатели. Они перестали посещать и другие музеи, «успокоили» коллеги.

Еще одну проблему косвенно обозначила старший научный сотрудник отдела электронно-цифровых ресурсов Института энциклопедии и регионоведения АН РТ Лилия Давлет. Рассказывая о странице интернет-энциклопедии Tatarica, посвященной Фатиху Амирхану, она сообщила, что сама сканирует и превращает в PDF некоторые его старые книги. С Татарским книжным издательством по этой теме связи нет — просто так сверстанную книгу государственный институт взять не может.

— В Казани нет музея Фатиха Амирхана. Нужно написать обращение, сделать проект, давайте соберемся и начнем, — обратилась к коллегам Давлет. В следующем году, кстати, исполняется 140 лет не только Габдулле Тукаю, но и его «Вергилию в казанском мире» — Амирхану.

Вместо визиток организатор музея повести «Неотосланные письма» раздает конверты. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как открыть частный музей?

Завершала круглый стол Ильмира Губайдуллина, которая на свои средства и деньги родственников открыла в селе Ютаза литературно-краеведческий музей повести «Неотосланные письма» Аделя Кутуя. Идея возникла потому, что в 1934 году, после получения диплома врача, супруга писателя Алима работала в этом селе в амбулатории. Приехала она сюда с двумя дочками и нянечкой. Можно сказать, что Галия из знаменитой книги — это жена Кутуя. Мать Губайдуллиной трудилась с ней, была бухгалтером. Получив в наследство дом, Ильмира-ханум решила сделать музей.

— Сейчас у меня есть экспозиция, хотя дом требует ремонта. Я провожу экскурсии. Вообще, все идет на автопилоте. Я пустилась во все тяжкие. Глава района сказал: идея хорошая, делайте, помощи не ждите. Тогда я не понимала, во что я впрягаюсь. Экскурсанты спрашивают: вот телега, сани, а где лошадь? Вот она — я. Я решаю хозяйственные вопросы, вопросы экспонатов, логистики. У меня идет разведка боем. Я думала, что мне помогут друзья, школа. Но все думают, что я дурочка, — сказала Губайдуллина.

— Про музейщиков всегда думают, что они дурочки, — ответили из зала, а пока что решили, что неплохо бы сделать выставку 14 писем Гаяза Исхаки Горькому.