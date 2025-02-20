«Много пострадавших, ущерб — около 6 млрд»: что глава МВД РТ ответил за кибермошенников

В Госсовете Татарстана открылась весенняя сессия: МВД по РТ остановило вал кибермошенничеств, КФУ поднял зарплаты на 10% за счет партнерства с гигантами промышленности

Фото: Динар Фатыхов

«В Татарстане большое количество пострадавших от кибермошенников, с жалобами приходят к депутатам, информацией о хищениях пестрят СМИ и социальные сети. Какие меры нужно принять для сокращения IT-преступлений?» — обратился депутат Марат Бариев к главе МВД РТ после того, как тот отчитался в парламенте о борьбе с преступностью в 2024 году. И хотя Татарстан оказался на втором месте в стране по количеству раскрытых киберпреступлений, но лидерство меркнет на фоне 5,7 млрд рублей, похищенных у жителей республики. Дамир Сатретдинов рассчитывает сбить хакерскую волну за счет осмотрительности самих граждан: им дается 48 часов «охлаждения». Зато блистал успехами ректор КФУ Ленар Сафин, сумевший наладить технологическое партнерство с СИБУРом и КАМАЗом. И заодно успел поднять рождаемость, предоставляя «грант» в 100 тысяч рублей за новорожденного в вузе. Подробнее — в материале «Реального времени».

Преступность ушла в онлайн

Преступность в традиционном понимании — убийства, хищения, кражи — пошла на спад в Татарстане, опустившись на исторический минимум за последние 30 лет. С таким резонансным заявлением выступил сегодня глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов во время годового отчета в парламенте. Приводя динамику количества преступлений, он сообщил, что снижение происходит повально по всем видам правонарушений.

— На четверть снизилось количество убийств и тяжелых побоев. Меньше стало разбоев и грабежей, краж и угонов, — сообщил министр.

Безопаснее стало и в общественных местах — здесь зафиксирован минимум правонарушений за последние 20 лет, уточнил он.

Правоохранительным органам удалось раскрыть все громкие преступления 2024 года, отрапортовал Дамир Сатретдинов. Почему преступность разом «съежилась», он не стал уточнять. Скорее всего, на «мгновенное» улучшение криминогенной обстановки повлиял безналичный оборот — деньги у большинства граждан хранятся на банковских картах. Отнять кошелек в темном месте — все равно что откатиться на 20 лет назад.

Реальное время / realnoevremya.ru

Зато преступность обрела новые формы, сообщил глава МВД по РТ. Речь идет о дистанционных хищениях при помощи IT-технологий. По его словам, объем мошеннических операций в прошлом году удалось стабилизировать на уровне 2023 года, когда в республике отметился первый подъем преступлений в этой сфере. Но все равно у граждан республики похитили 5,7 млрд рублей. Силовики провели расследование свыше 2 тысяч преступлений, привлечено более 1 600 человек, 138 мошенников были задержаны в других регионах. Удалось ли что-то вернуть, осталось неизвестным.

Мигрантам дали время легализоваться до 1 мая

Выросло и количество экономических преступлений. «На 2/3 возросло выявление фактов взяточничества в крупном размере. Средний размер взятки в Татарстане составил 495 тысяч», — сообщил глава МВД по РТ.

Бизнес по-прежнему «балуется» незаконным обналичиванием. Всего выявлено 18 фактов легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. Громким событием стало задержание в декабре организованной преступной группы, которая проводила нелегальные банковские операции через процессинговую платформу. Не угасают экстремистские течения. В прошлом году было расследовано 135 уголовных дел, возбуждено три уголовных дела по фактам госизмены, пять — за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Привлечены пять сторонников движения «Колумбайн»*, которые готовили нападения на школы республики.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Оказывают ли иностранные граждане влияние на состояние криминогенной обстановки в республике? — поинтересовался депутат Госсовета Николай Атласов.

Оказалось, нет.

— Количество преступлений остается небольшим, заметного влияния на общую криминогенную ситуацию в республике не оказывает, — ответил Дамир Сатретдинов.

По его данным, в прошлом году иностранными гражданами было совершено 660 преступлений. Чаще всего совершают кражи, торгуют наркотиками или занимаются подделкой документов. Оздоровить миграционную среду удалось за счет проведения биометрической регистрации иностранных студентов.

Будут ли изменения в миграционном контроле? Глава МВД по РТ сообщил, что до 30 апреля иностранным гражданам дается право легализоваться. Они должны войти в реестр контролируемых лиц, который заработал с 5 февраля этого года. Но уже с 1 мая к нелегалам будут применяться строгие меры.

Кибермошенники не знают преград

— Дистанционные хищения с использованием IT-технологий по-прежнему остаются одним из наиболее проблемных вопросов, большое количество пострадавших, около 6 млрд рублей ущерба, с жалобами приходят к депутатам, этой информацией пестрят СМИ и соцсети. Какие меры планируется принимать? — спросил депутат Марат Бариев, вернув силовика к острой теме.

Глава МВД по РТ сообщил, что остановить атаки мошенников должен помочь федеральный закон о введении «периода охлаждения» при выдаче кредитов. Так, при сумме кредита в 200 тысяч заемщику предоставляется пауза в 48 часов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Жертвами атак становятся все чаще люди среднего возраста. Более половины пострадавших — граждане от 30 до 60 лет. Четверть приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, и все меньше граждан в возрасте 60+.

Основная часть киберпреступлений совершается мошенниками, представляющимися банковскими работниками, а также под видом оказания услуг в интернете. Остается распространенной практика выманивания кода для вхождения в аккаунт «Госуслуг», после чего мошенники оформляют кредиты на граждан, перечислил Дамир Сатретдинов.

КФУ нашел промышленных партнеров

Ректор КФУ Ленар Сафин обрисовал перспективы в свете предстоящей реформы высшей школы. 18 февраля в Москве под руководством Михаила Мишустина прошла стратегическая сессия по образованию и кадровому обеспечению, где принимал участие сам Сафин. Здесь обсуждалась стратегия высшего и среднего образования до 2040 года.

— Важнейшая задача — обеспечение инженерными кадрами для отраслей и научно-технологического развития. Это невозможно без фундаментального образования, и здесь ожидаются перемены, — сообщил он.

По его словам, стратегия предполагает эволюционный подход, в основе — лучшие научные практики высшей школы. Основной тезис — России необходима суверенная система образования, которая раскроет потенциал каждого человека и обеспечит технологическое лидерство. Обновленная модель высшего образования будет основана на принципах фундаментальности, практикоориентированности и гибкости, сказал Сафин.

КФУ сделал ставку на технологическое партнерство с крупными корпорациями — СИБУРом, КАМАЗом, «Газпромнефтью», «Татнефтью», «Изварино Фармой». По заказу СИБУРа были разработаны катализаторы для выпуска полимеров на «Казаньоргсинтезе». «Сейчас выпускаются десятки тонн катализаторов, схожую задачу предполагается реализовать в сфере нефтедобычи», — пообещал Сафин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вместе с «Изварино Фармой» подготовлено производство активных фармацевтических субстанций. Планируется выпустить пять препаратов для борьбы с наследственными заболеваниями. На чебоксарском предприятии им. Чапаева запущено производство инновационного септического препарата, другая линия будет открыта на брянском фармацевтическом заводе «Ростеха». В этом году планируется выпустить более 10 тысяч тонн. Вместе с Минским тракторным заводом и КАМАЗом КФУ входит в тему беспилотной техники. За счет технологического сотрудничества КФУ увеличил выручку на 5 млрд рублей. Это помогло повысить зарплаты на 10% — до 120 тысяч преподавателям университета и до 130 тысяч — научным работникам.

Грант в 100 тысяч за новорожденного

— Рустам Нургалиевич как-то сказал на совещании, что рабочий день руководителя должен начинаться с демографии и ею заканчиваться. В прошлом году мы приняли решение выплачивать сотрудникам и студентам по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. И это стало стимулом — в прошлом году в университете родилось 233 малыша, — похвалился ректор КФУ.

Вуз продолжит выдавать гранты и в этом году, заверил Сафин.

— Учитывая кадровый дефицит, как вы относитесь к распределению выпускников, обучающихся на бюджете? — спросил у него генеральный директор ТНВ, депутат Госсовета Ильшат Аминов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Отношусь положительно. Считаю, что правильная была система, мы могли бы вернуться к ней. Но будущим работодателям нужно создать условия для выпускников — достойную зарплату и, возможно, какие-то льготы, например ипотеку или земельные участки. Тогда я думаю, все «полетит», — уверенно заявил Сафин.

1 / 32 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Луиза Игнатьева