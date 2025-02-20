Сбер-«пионер», перестройка кадров и иски к Фемиде: кого хвалили и ругали на совещании судей в Казани

10 фактов о работе судебной системы Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Судьи в Казани и Зеленодольске провели первые заседания в формате веб-конференций, на улице Правосудия построят второй храм Фемиды, а количество споров за «невостребованные» сельхозземли в Татарстане выросло втрое всего за год. Об этом стало известно накануне на итоговом совещании судей республики. «Качество правосудия напрямую зависит от профессионализма, честности и ответственности каждого из нас», — напомнил коллегам глава Верховного суда республики. В числе проблемных зон судебной власти — кадровый голод, неравномерная нагрузка на сотрудников даже в одном суде, волокита при рассмотрении дел и недоступность для граждан по телефонной связи. Подробности — в материале «Реального времени».

1. «Перестройка» от Азата Гильмутдинова

1 млн 230 тысяч дел и материалов всех категорий рассмотрели за 2024 год судьи Татарстана. В лидерах — представители мировой юстиции, на которых пришлось три четверти общего объема. Непосредственно в Верховном суде РТ вынесли 33 тысячи решений. Эти цифры накануне в своем первом докладе об итогах года озвучил новый председатель республиканского суда Азат Гильмутдинов. К работе в этой должности по указу президента страны он приступил в августе. А вчера впервые публично прокомментировал одно из своих кадровых решений.

Под Новый год уголовную коллегию судей Верховного суда Татарстана сократили на два судебных состава, поскольку нескольких судей из числа бывших силовиков отправили для усиления работы коллегии гражданской. Экс-председатель одного ликвидированного состава ушел в отставку.

Азат Гильмутдинов сообщил о сокращении числа уголовных дел в судах Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нагрузка на судей Верховного суда республики отличалась по коллегиям и видам судопроизводства. В настоящее время принимаются меры по выравниванию нагрузки, на что следует ориентироваться и председателям районных судов, — сообщил Азат Гильмутдинов.

Он поделился цифрами за прошлый год: пока знатоки уголовного права разбирали 15 тысяч дел и 81 тысячу материалов их коллеги в судах республики перелопатили 845 тысяч дел и материалов гражданского судопроизводства. По сравнению с 2023-м количество дел первой категории сократилось на 9%, зато второй выросло на 7.

2. Фейковые страницы председателей и проблема «дозвона»

«Ситуация кардинально не меняется. Все также есть суды, в которые, судя по жалобам, невозможно дозвониться!» — сообщил участникам совещания начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов о результатах выборочной проверки девяти судов и судебных участков Татарстана. Он потребовал исключить подобные факты, обеспечив участникам процессов возможность получения информации по телефонной связи и непрерывную работу приемной суда в течении всего рабочего дня. «Необходимо помнить, что суд в первую очередь — для человека и во благо обществу», — подчеркнул начальник УСД в РТ.

Не порадовали Салихова и данные ежемесячного мониторинга открытости судов в Сети, что предусмотрено федеральным законодательством. Осенью 2024-го сайты судов России пережили масштабный сбой, растянувшиеся на целый месяц. Восстановление данных продолжается до сих пор, наравне с их текущим заполнением.

По словам Зявдата Салихова, с февраля в судах республики начали тестировать видеоконференцсвязь через разработанную в Татарстане платформу iZUM. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным на 15 декабря 2024 года, в судах республики обезличили и опубликовали на сайтах около 110 тысячи постановлений, определений, приговоров. При этом количество неопубликованных , опубликованных с нарушением срока или размещенных на сайте ошибочно судебных актов составляет по отношению к общему количеству: каждый второй — по уголовным делам, каждый шестой — по административным, каждый седьмой — по гражданским, сообщил руководитель.

Пользуясь случаем, Зявдат Салихов напомнил собравшимся о проблеме информационной безопасности в виртуальном пространстве: «В мессенджерах создаются фейковые страницы председателей судов, рассылаются сообщения различного характера. Необходимо проявлять бдительность, незамедлительно сообщать о них руководству и в управление».

3. Через «Госуслуги» — на заседание суда

В феврале в республике начали тестировать видеоконференцсвязь через разработанную в Татарстане платформу iZUM. Она интегрирована с порталом «Госуслуги», что позволяет сотрудникам суда идентифицировать личность участника процесса — если он имеет аккаунт на «Госуслугах». Прорабатывается возможность такой проверки и через единую биометрическую систему.

Как уточнили в управлении Судебного департамента в РТ, первые судебные процессы с подключением сторон через iZUM провели в Советском районном суде Казани и Зеленодольском горсуде — по гражданским делам. «Пионерами» стали сотрудники Сбербанка, которые, по данным источников «Реального времени», уже давно просили обеспечить возможность дистанционного участия в судебных процессах с учетом большого числа споров в разных районах и ограниченного числа специалистов.

На совещании объявили о подготовке к строительству нового здания районного суда Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Среди первых, кто выразил готовность пройти апробацию платформы iZUM стали Сбербанк, Татнефть и исполком Казани», — подтвердил на совещании судей Зявдат Салихов. Тесты могут занять несколько месяцев, после чего проект намерены запустить во всех районных и городских судах Татарстана. Причем, возможность дистанционного участия планируют обеспечить и гражданам — по ходатайству.

Татарстан стал единственным пилотным регионом страны по внедрению схожего сервиса, только в мировых судах, — напомнил участникам заседания Рустам Минниханов. Соответствующее соглашение подписали с руководством Минцифры РФ на форуме Kazan Digital Week. Тестирование планируют провести на 50 участках мировых судей республики. Сроки на совещании не прозвучали.

4. Новая крыша Вахитовского суда и курс на переезд Кировского

В 2024-м Татарстану в два раза сократили федеральное финансирование расходов на ремонт судебных зданий. Республика получила 22 млн на капитальный и 16 млн рублей на текущий ремонт. В результате в режиме жесткой экономии провели выборочный капремонт на 25 объектах. При этом в Рыбной Слободе и Алексеевском обновили фасады храмов Фемиды, а в Арском райсуде и Вахитовском суде Казани — капитально обновили кровлю.

В январе в республике побывал новый гендиректор Судебного департамента страны Владислав Иванов и в ходе его визита удалось выработать стратегию и план по строительству второй очереди Набережночелнинского горсуда и нового здания Кировского суда Казани. На первом объекте работы уже начались, а по второму завершается формирование земельного участка.

Нынешнему зданию Кировского суда Казани — 55 лет, большую часть этого срока здесь был детский сад. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», новый казанский храм Фемиды в 3-4 этажа планируют строить на улице Правосудия, рядом со зданием Московского райсуда. Ранее обсуждалась площадка в Кировском районе — близ парка Петрова. В данный момент Кировский суд Казани базируется на улице Шоссейной, на площадях бывшего детского сада, построенного 55 лет назад. Плановые сроки начала работ и финансирование на открытой для журналистов части заседания не обсуждали.

5. Зампред Шестого КСОЮ о достойном уровне работы в Татарстане

Подведение итогов проходило в зале-трансформере Советского суда Казани, где несколько лет назад при аншлаге СМИ избирали меру пресечения Ильназу Галявиеву, а не так давно отправляли под сражу хозяйку частного дома престарелых, клиентка которого перед смертью завещала активы на 100 млн рублей своей племяннице.

Гостем мероприятия стал бывший глава Советского суда Казани Радик Габдуллин, вот уже пять лет работающий на посту зампреда Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Он сообщил, что новый председатель КСОЮ Магомед Магомедов просил его довести информацию о работе судом Татарстана в контексте показателей кассационного судебного округа. Оказалось, республика входит в тройку регионов-лидеров по числу кассационных жалоб, представлений и протестов на судебные решение. Опережает по этому показателю Самарскую область, но уступает Башкирии.

Зампред КСОЮ попросил коллег обратить внимание на дела с сокращенными сроками рассмотрения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Хотел бы обратить внимание на улучшение качества судебных актов республики. Подавляющая часть судебных актов судов должным образом мотивированы, — сообщил Радик Габдуллин на открытой для СМИ части заседания. — Статистические показатели указывают на достойный уровень рассмотрения дел, замечания учитываются, судебная практика стабилизируется.

В то же время зампред КСОЮ попросил коллег обратить внимание на дела с сокращенными сроками рассмотрения, в число которых входят — споры с избиркомом, вопросы принудительной госпитализации в психиатрические стационары, депортация иностранцев и помещение несовершеннолетних в центры временной изоляции. По мнению Габдуллина, такие дела, тоже требуют детального анализа, полноты рассмотрения и мотивированности решений — возможно, даже в большей степени, чем обычные дела.

6. Откат по зарплатным искам и девятый вал ФНС

«Профилактическая» работа силовиков с работодателями-должниками по зарплате дает результаты. По данным председателя Верховного суда РТ в 2024-м число таких исков сократилось на 81%, в сравнении с предыдущим годом. На четверть меньше стало дел о самовольной застройке.

В то же время Азат Гильмутдинов обратил внимание на резкий, трехкратный рост гражданских споров весьма специфической категории — о признании права собственности на невостребованные земельные участки в составе земель сельхозназначения. Возможно, это связано с позицией республиканских властей — если на земле годами не сеют и не пашут, ее нужно изымать.

По Кодексу административного судопроизводства РФ за год судьи Татарстана рассмотрели 120 тысяч дел. В 2023-м их было на 91% меньше. Прирост произошел за счет судебных приказов о взыскании налогов и сборов по материалам ФНС.

По мнению Рустама Минниханова, снизить нагрузку на судей по делам этой категории поможет новый федеральный закон о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физлиц. Проект закона разработан правительством страны по поручению Владимира Путина и уже принят Госдумой в первом чтении.

Обращаясь к судьям, глава республики попросил уделить особое внимание судебным делам, затрагивающим права участников СВО и их близких. По его мнению, в работу по поддержке фронтовиков должны быть вовлечены все органы власти, и формализм здесь недопустим.

7. Экзамен на профпригодность

«В отчетном году из аппарата мировых судей уволились 305 человек, — констатировал председатель республиканского суда. — К сожалению, кадровый голод наблюдается не только среди аппарата, что, в основном, вызвано низким денежным содержанием и высочайшей нагрузкой, но и среди судей».

Назначение каждого нового судьи — процесс трудоемкий и длительный. И одним из его начальных этапов является профессиональный экзамен.

По данным Азата Гильмутдинова, с первой попытки экзамен на должность судьи в 2024 году сдали только 16 из 69 кандидатов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«От эффективности планирования и координации работы экзаменационной комиссии зависит и привлечение новых кадров в судебную систему. Однако анализ работы комиссии в 2024 году показал, что из 69 допущенных кандидатов экзамен с первого раза сдали только 16, а 25 — отказались от дальнейшей сдачи экзамена, даже не приступив к ответу. 9 заседаний были просто перенесены на другие даты», — сообщил Азат Гильмутдинов, добавив, что такие результате не могут не вызывать обеспокоенность. Невысокий уровень знаний кандидатов в судьи это одно, но нужно повышать и эффективность работы экзаменационной комиссии.

Председатель этой комиссии, ранее занимавший пост зампреда Верховного суда Татарстана на вчерашнем совещании не был. Находится в отпуске.

8. Иски за волокиту

Еще одним неприятным результатом работы за 2024-м стал кратный рост числа административных дел по компенсациям за нарушения разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных решений. Цифры главный докладчик называть не стал, заметив, что и сумма взысканных компенсаций значительно выросла, что «свидетельствует о серьезных сбоях в работе районных и городских судов, мировых судей, недостаточном контроле за сроками рассмотрения дел».

Предупреждения за волокиту в конце января получили двое судей республики. Такое дисциплинарное наказание им назначила Квалификационная коллегия судей РТ, рассмотрев результаты проверок Совета судей Татарстана.

Совет судей РТ указал на волокиту в работе двух судей районных судов республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поводом для проверки стали жалобы от участников процесса на затягивание процедуры выдачи судебных актов и исполнительных листов на длительный срок. Одна из судей, не дожидаясь решения ККС подала заявление об отставке.

9. Кассацию беспокоят серийные споры

Зампред Шестого КСОЮ просил судей информировать кассационную инстанцию о так называемых серийных делах с идентичными требованиями, и одними и теми же участниками. «Отмены по таким делам в ряде регионов кассационного округа значительно ухудшили статистические показатели работы судов», — рассказал Радик Габдуллин, считая, что оперативное и правильное формирование судебной практики по таким «сериалам» должно повлиять на качество судебных решений.

10. Глава Верховного суда РТ о персональной ответственности

«Качество правосудия напрямую зависит от профессионализма, честности и ответственности каждого из нас, — считает руководитель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов. — Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый гражданин, обращаясь в суд, чувствовал уверенность в том, что его дело будет рассмотрено объективно и справедливо».

В финале открытой части заседания Рустам Минниханов вручил республиканские награды. Медали ордена «За заслуги перед РТ» удостоен председатель Приволжского райсуда Казани Ринат Сафин. Медалями «За доблестный труд» награждены председатель Советского суда Казани Лилия Гиниятуллина и Ринат Тохватуллин, замначальника отдела по противодействию коррупции управления Судебного департамента в РТ. Благодарности от Раиса республики получили судьи Верховного суда РТ Сергей Куранов и Айрат Миннуллин.

1 / 30 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов