Стало известно место под строительство нового здания Кировского райсуда Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане началось строительство второй очереди Набережночелнинского горсуда, разработан план по проектированию и строительству нового здания под Кировский суд Казани. «Формирование участка на финальной стадии», — доложил сегодня на совещании судей республики начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов, пообещав, что медлить с началом строительства и его завершением никто не станет.

Вопрос финансирования проекта на заседании не поднимался.

По данным источников «Реального времени», новый храм Фемиды в Казани могут построить на улице Правосудия, рядом со зданием Московского районного суда. Предварительно планируется, что в нем будет 3-4 этажа и обязательные по нынешним требованиям изолированные пути конвоирования подследственных и подсудимых. Вопрос с площадкой решился в начале 2025 года, более того, во время визита в Казань гендиректора Судебного департамента Владислава Иванова ему демонстрировали эскизный проект будущего здания, который во многом схож с обликом нового Нижнекамского горсуда, но скромнее по масштабам.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ранее обсуждался вопрос о возведении Кировского суда в Кировском же районе — близ парка Петрова.

В данный момент Кировский суд Казани базируется на улице Шоссейной, на площадях бывшего детского сада, построенного 55 лет назад. Состояние здания — далеко от идеала и площадей для работы не хватает.

Также на сегодняшнем совещании глава Верховного суда Татарстана назвал одну из возможных причин кадрового голода среди судей.