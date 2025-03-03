Андрей Минаков: «Планирую приехать в Казань практически накануне старта»

Спортсмен «Синтеза» признался, что до дебюта на чемпионате мира не знал лучшего на тот момент пловца планеты

Андрей Минаков. Фото: предоставлено СК «Синтез»

По завершении студенческого чемпионата США казанский пловец Андрей Минаков планирует приехать на чемпионат России, который должен стать отбором к чемпионату мира в Сингапуре. Во второй части интервью «Реальному времени» спортсмен клуба «Синтез» рассказал о своем дебюте на ЧМ в 2019 году и о том, чем ему запомнился олимпийский год.



«С Сунь Яном у меня сложились уважительные отношения»

— Андрей, чемпионат мира 2019 года — ваш дебют с серебром на 100 баттерфляем. Чем запомнилось то выступление?

— На чемпионат мира я приехал 17-летним подростком, примерно так же, как двумя годами ранее на первенство России в Саранск. Воспринимал свой старт, как должное, даже заявочные протоколы не изучал. Вы не поверите, но даже не знал, кто такой Калеб Дрессел, а это на тот момент была главная мировая звезда в плавании. Вообще никого не знал, за исключением, наверное, Кристофа Милака из Венгрии, с которым ранее неоднократно пересекался.

Что касается меня, то сам дебют на взрослом чемпионате мира подарил мне ощущение кайфа, руководство сборной на меня не давило. Не давил груз ответственности. Уже на самом чемпионате мира я был несколько удивлен тем, что, еще будучи по возрасту юниором, у меня получались достаточно неплохие выходы из воды, хотя и не такие, как у Дрессела. Потом определенную уверенность придавало то, как я шел по чемпионату, каждый раз улучшая результат, и серебряная медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Я на ней проплыл в полуфинале, а вечером, сидя на трибунах, видел, как ребята завоевывают серебро. Кстати, это была первая эстафета, где я стал медалистом, не участвуя в финале.

— Кванджу запомнился скандалом, который против Сунь Яна затеяли австралиец Мак Хортон и англичанин Данкан Скотт, а затем была новость о дисквалификации Шайны Джек из Австралии.

— У меня момент напряженных отношений Сунь Яна с соперниками в памяти не отложился, просто потому, что я сам не был свидетелем всего происходящего. Но с удивлением хочу отметить, что с Сунь Яном у меня сложились уважительные отношения, причем это была его инициатива, поскольку, когда я вошел в мировое плавание, он уже был звездой. Тем не менее он всегда здоровался, не агрессировал, не отказывал в общении. Это сложилось еще с международных стартов в Китае, на которых наша сборная принимала участие.

Недовольство Сунь Яном со стороны перечисленных вами спортсменом я, наверное, могу объяснить одним случаем, который произошел в том же Китае. Там случилась очень долгая задержка с транспортом, после стартов, когда скопилась огромная очередь к автобусам, которых не было на стоянке. Причем никто из организаторов не мог дать какого-либо ответа, в том числе и потому, что с английским в Китае беда. В итоге элита мирового плавания скопилась на остановке, когда из бассейна стала выходить команда Сунь Яна, а она у него огромная с точки зрения плавания. Вышел сам Сунь Ян, увидел, что автобусов нет, и мгновенно, почти так же быстро, как плавает, вернулся в бассейн. И тут я смотрю, как у бассейна из ниоткуда появляются три автомобиля, которые мы тогда еще не знали, а сейчас это главные марки автомобильного экспорта в Россию. Кое-кто из перечисленных вами пловцов матюгнулся после увиденной картины, я же отнесся к ней достаточно просто, понимая, какого уровня звездности достиг Сунь Ян для Китая.

Первый успех к Минакову пришел на первенстве России в Саранске. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«В первый раз в Казани все сложилось для меня максимально отвратительно»

— 2020 год — это время, когда вместо подготовки к олимпийскому Токио все сидели по домам на самоизоляции. Вы где застали пандемию и не была ли она мотивацией для того, чтобы изучить тему, популярную для пловцов, под названием «суша решает»?

— Меня пандемия застала в родном Санкт-Петербурге, и, честно говоря, я бы еще разок повторил тот период. Просто для понимания, мне же тогда было 18 лет, мы уже настраивались на участие в олимпийском Токио, а Олимпиада перенеслась на год. Это было обидно, но когда мы уже смирились с этой мыслью, то нормально вошли в тренировочный этап на домашней территории. Спокойно просыпался к восьми утра, завтракал, затем тренировался по зуму, делая те же упражнения, которые мы привыкли делать в зале.

Что касается названной вами темы «суша решает», то это работа над мышцами в тренажерном зале, которой я впервые для себя всерьез занялся в 2018 году. Во время пандемии мы не делали упор на подобные тренировки. А возвратился я к тренировкам подобного рода после того, как травмировал плечо и на чемпионате Европы плыл с воспаленным сухожилием, отчего начал серьезнее относиться и к этой стороне тренировочного процесса, которая получила название «суша решает».

Хочу оговориться, что я в начале интервью сказал, что плавание — это не травмоопасный вид спорта, и это правда, пока дело касается любительских занятий. Но и в профессиональном спорте можно избежать травм и повреждений, в случае готовности мышц и хорошей разминки.

— Уже обсудили, что вас не было на чемпионате Европы 2021 года в Казани на короткой воде. А когда вы впервые побывали в столице Татарстана, которая проводит чемпионат страны уже с 2017 года?

— В том же 2017-м на чемпионате страны на короткой воде. Тогда все сложилось максимально отвратительно. Я был заявлен на 50 метров на спине, но меня сняли из-за того, что я на старте поставил ноги на щит. На сотне баттерфляем я ехал в надежде на попадание в тройку, а в итоге не попал даже в число участников полуфинала. Тогда на старте у меня руки разошлись, я коснулся дна, и на том же дне оказался по итогам заплыва. На 100 вольным стилем мы просидели порядка 40 минут, поскольку сломалось табло. Не скажу за остальных, но я за это время просто перегорел.



Первые медали на взрослом уровне Минаков завоевал на чемпионате мира 2019 года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Врачи сборной поставили меня на ноги, за что им огромное спасибо»

— Чем запомнился олимпийский год?

— Продолжаем вспоминать о проблемах, поскольку, опять же, после Казани, когда там прошел предолимпийский отборочный чемпионат России, я уже в Питере вышел на тренировку, и у меня сместился позвоночный диск. Причинами я считаю и переутомление от подготовительного этапа к чемпионату, все-таки он был предолимпийским, и я недостаточно хорошо разминался, и делал скрутку еще будучи холодным. Это не привело к сломанным позвонкам, ничем страшным не грозило, просто я полторы недели потом вообще не мог ходить из-за болевых ощущений. Врачи сборной поставили меня на ноги, за что им огромное спасибо, но в итоге я пропустил месяц и вернулся в воду за три недели до предолимпийского чемпионата Европы. Две недели поплавал и за неделю до Европы вернулся к отработке прыжка со стартовой тумбы и поворотов.

В итоге как-то так получилось, что 100 метров вольным у меня получились, я стал третьим, а на профильном баттерфляе ничего не мог с собой поделать, просто мощи не хватало, чтобы двигать себя в воде. Но обратите внимание, что и в эстафетах я плыл в золотой 4 по 100 метров вольным стилем, а в комбинированной баттерфляем плыл «вольник» Михаил Вековищев, а я завершал эстафету вольным стилем, когда мы стали вторыми.

— Олимпиада 2004 года в Афинах кардинально отличается от Олимпиады 2000-го в Сиднее тем, что между ними произошел теракт 8 сентября 2001 года в Америке. На зимних Играх в Солт-Лэйк-Сити еще не успели поменять требования к безопасности, зато уже с Афин ввели большинство требований, к которым мы со временем привыкли. В этом плане Токио тоже стоит особняком, как и зимняя Олимпиада в Пекине. Если смотреть на них через годы, это какие-то старты во времена апокалипсиса.

— Вы знаете, а вот на меня это не производило какого-то впечатления. То ли мы уже привыкли к этим маскам за время пандемии, к этим требованиям рассадки на аренах через одного зрителя. Хотя, признаюсь, в Токио правило рассадки не особо соблюдалось. Да, там трибуны не были переполненными, как это обычно бывает, но и правило рассадки через одно кресло там точно не соблюдалось. На трибунах был если не аншлаг, то практически полная заполняемость.

Для меня больная тема не в коронавирусе и его последствиях, а в том, что я впервые в своей жизни вернулся домой не солоно хлебавши. Та же самая эстафета, которой мы выиграли чемпионат Европы за два месяца до Олимпиады, в Токио распалась еще до старта. Я возлагал на эстафету большие надежды, как это было на чемпионате мира в Кванджу, где завоеванное серебро придало мне сил на личные старты, но нет. В итоге восьмое место (еще более неприятно, что в финале уступили Канаде, где плыл экс-москвич Газиев, украинец канадского происхождения Кисиль, но Канада никогда в мужском плавании не была конкурентной. С другой стороны, звездная Англия с Гаем, Литчфилдом и Ричардсом вообще не попала в финал, — прим. авт.) На стометровке баттерфляем я финишировал четвертым, и мы повторили этот результат на комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Было очень обидно и досадно (на самом деле, чтобы обогнать россиян, бронзовым призерам — итальянцам — пришлось устанавливать национальный рекорд, — прим. авт.).

На Олимпиаде в Токио Минаков дважды финишировал четвертым. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Я по большому счету так и оставался жить в привычном графике подготовки»

— Шестью годами ранее, после окончания чемпионата мира в Казани, президента федерации плавания Владимира Сальникова часть московских журналистов готова была сожрать либо скормить акулам, если бы они у нас водились. В Токио таким же нападкам от части прессы подвергся главный тренер сборной страны Сергей Чепик. А над вами веяли вихри враждебные?

— Нет, разве что в предвкушении совсем других результатов, поскольку от нас ожидали большего. Возвращаясь к вопросу о различии водного поло и плавания, как индивидуального вида спорта, где меньше зависимость от партнеров по команде, за исключением эстафет, все-таки свойства индивидуального вида спорта таковы, что ты концентрируешься на собственной подготовке и здоровье, на собственной спортивной форме, ее подводке к главным стартам.

— Каковы ваши впечатления от чемпионата мира на короткой воде 2024-го?

— Кирилл Пригода правильно заметил про короткую воду, что после Олимпиад туда приезжают мотивированными те, у кого что-то не сложилось на самой Олимпиаде. Понятно, что мы были в их числе. Я в сборную приезжал, уже из Америки, где учусь, но, спасибо тренерскому штабу, меня отобрали в сборную страны, основываясь на моих прежних секундах, без отбора на питерском чемпионате страны на короткой воде.

Главный тренер сборной Сергей Геннадьевич Чепик позвонил мне, поинтересовавшись — готов ли я присоединиться к сборной? Я не выходил на пик формы, был не совсем готов по здоровью, была проблема в том, что я переболел, и не после трехгодичного отсутствия международных стартов, когда последним стартом для нас был такой же чемпионат мира на короткой воде в Абу-Даби, я рвался в бой. И это того стоило, уже когда мы выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем, я сказал товарищам по чемпионской команде, что так оно и должно было быть.

— До 2021 года вы жили в одном подготовительном графике, упрощенно говоря, выходя на пики формы перед чемпионатом страны, как отбором на международные старты, второй пик формы — перед самими чемпионатами мира, Европы, Олимпиадами. Лишившись международных стартов, вы меняли графики подготовки и временные отрезки с пиками формы?

— Лично я по большому счету так и оставался жить в привычном графике подготовки, с теми же самыми выходами на пик формы, как бывало ранее. Организм уже привык к тому, что главные старты приходятся на лето, но для попадания на главные старты необходимо выходить на пик по весне. Иначе ты можешь выйти на пик формы, но, не попав на главные старты, просидеть со своей наилучшей формой у экрана телевизора.

Хотя для меня был бы оптимален вариант, как, например, у конкурента в баттерфляе Ноа Понте из Швейцарии, который отбирается на международные старты уже по факту своего существования. В стране он безусловный лидер, ему не надо никуда отбираться и можно сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде, чемпионатам мира, Европы. Таких пловцов в мире немного, которые в своих странах на голову выше всех, но они есть и зачастую оказывают конкуренцию представителям плавательных держав, которые вынуждены жить в обстановке постоянной конкуренции.



По возвращении плавания России в международный спорт Минаков сразу завоевал золото чемпионата мира. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Касаемо футбола, как у многих коренных питерцев, в сердце только один «Зенит»

— Плавание в Швейцарии не самый популярный вид спорта, в отличие от Америки, где вы учитесь, и ажиотаж вокруг университетских чемпионатов по плаванию, легкой атлетике, особенно, конечно же, баскетболу известен всем болельщикам спорта.

— В Америке интерес к университетскому спорту таков, что дух захватывает. Кстати, мы говорили о том, что плавание — индивидуальный вид спорта, но в Америке даже оно входит в некий пул видов спорта, где все одна команда. Ты плывешь свою индивидуальную дистанцию, но руководству университета важно, чтобы твои медали, очки складывались в общую копилку. Кстати, они проходят за две недели до старта чемпионата России, и тут очень удобно с выходом на пик формы, с которой потом едешь выступать на родине. В этом году, кстати, я планирую приехать практически накануне стартов, не проходя процесс акклиматизации.

— С недавнего времени старты в Казани стали для вас родными, поскольку вы вошли в число спортсменов спортклуба «Синтез».

— Хочу выразить огромную благодарность «Синтезу», потому что одной из причин моего перехода в сборную Татарстана и в этот клуб является любовь и поддержка спорта в республике. Тут создана система, с которой я зачастую сталкивался за границей, а каким-то даже очень продвинутым в плане развития плавания городам данная система функционирования спортклуба даже не снилась.

У нас отличные взаимоотношения с казанским наставником Алексеем Кузнецовым, уважительные, дружеские. Он постоянно на связи, особенно когда нужна его помощь, и это было дополнительным побудительным фактором при моем переходе в Татарстан и в синтезовскую команду. Я счастлив представлять Татарстан на всероссийской арене, более того, став членом сборной республики, я стал еще и болельщиком «Ак Барса», совмещая его с «болением» за питерский СКА. Правда, касаемо футбола, как у многих коренных питерцев, в сердце только один «Зенит». С детского возраста, когда еще только переходил из горных лыж в плавание, стал болельщиком «Зенита», когда он еще играл на старом стадионе «Петровский». Я даже знаком с бразильским россиянином Малкомом, олимпийским чемпионом, игравшим за Питер.

Казанский наставник Алексей Кузнецов стал дополнительным стимулом перейти в синтезовскую команду. предоставлено СК «Синтез»

Завершая тему интереса к плаванию в США, там, на предолимпийском чемпионате страны, который проходил на футбольном стадионе, точно так же, кстати, как было в Казани на Акватике-2015, так вот, в Америке на трибунах одновременно собралось 22 тысячи человек. Причем эти 22 тысячи человек создают такую шумовую реакцию, что это завораживает.