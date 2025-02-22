Андрей Минаков: «Мы в школе обсуждали, какой Климент Колесников крутой»

Лучший игрок казанского ватерпольного клуба «Синтез» — о начале спортивной карьеры и подготовке к первенству России

Андрей Минаков. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Андрей Минаков на данный момент — самый титулованный пловец в сборной Татарстана и лучший спортсмен в ватерпольном клубе «Синтез». На его счету две серебряные медали и бронза чемпионата мира, плюс три медали чемпионатов Европы в классическом плавании. Здесь же три золота и четыре медали чемпионатов мира на короткой воде — все это активы Минакова на пороге его 23-летия. В интервью «Реальному времени» пловец рассказал, как готовится к чемпионату России.

«В горных лыжах у нас были не только тренировки, но и сборы, мы часто выезжали во Францию»

— Андрей, как получилось, что вы родились в Финляндии?

— Родители часто бывали в Финляндии, к примеру, там училась моя старшая сестра, и на тот момент, когда мама была беременна мной, они находились в отпуске в тех местах. Уже собирались возвращаться в родной Питер, но тут я ворвался в этот мир чуть ранее намеченного срока, и родителям пришлось задержаться.

— Когда вернулись в Санкт-Петербург, родители отдали вас на горные лыжи. Питер и горнолыжный спорт до сих пор не укладываются в сознании как нечто взаимосвязанное.

— Дело в том, что рядом с Питером есть курорт «Охта Парк», который и позволяет заниматься горными лыжами на любительском уровне либо начинать кататься. Так как мои родители очень любили сами кататься, то очень рано, практически с момента, как я себя помню, меня отдали в секцию, и лет до восьми-девяти я занимался очень серьезно для того возраста. Это были не просто занятия с тренером, но и сборы, мы часто выезжали во Францию, в Альпы, куда родители меня сопровождали. И когда они сами катались, то мы тренировались, я специализировался на слаломе и слаломе-гиганте. Но со временем совокупность тех обстоятельств, что в Питере нет гор, на которых можно расти и совершенствоваться в мастерстве, а сборы становились все обременительнее для семейного бюджета, заставило родителей принять решение завершить с горными лыжами.

— Как произошел переход с горных лыж к плаванию?

— Помог случай, поскольку родители хотели, чтобы я продолжал заниматься спортом. И в какой-то из дней мама повстречалась с лучшей своей подругой по институтской молодости, которая сказала, что водит дочку на плавание. И в семье было принято решение: отдать меня в секцию, поскольку плавание это и гармоничное развитие, и не травмоопасный вид спорта, во всяком случае на любительском уровне. Я, правда, со временем столкнулся с травмами, но это уже издержки профессионального спорта.

К тому же занятия плаванием, как выяснилось, наименее затратны по времени, поскольку первая моя секция располагалась в бассейне, который не только находился рядом с домом, но и был по дороге родителям, уезжавшим на работу. Школа называется «Комета», но воду она арендовала в бассейне, который входит в структуру филиала «Газпрома». Я попал в набор, который осуществлял мой первый наставник Андрей Капралов.



Андрей Минаков родился в Финляндии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Капралов с самого начала обозначил для учеников нашей группы высокую дисциплину»

— Капралов — человек в плавании с именем, участник Олимпиад, победитель чемпионатов мира и Европы. А какой это тренер?

— Андрей Николаевич — это человек, вселивший в меня понимание того, как плавание из увлечения может стать профессиональным спортом, на какие жертвы необходимо идти, чтобы добиваться успехов в нем, в чем себя ограничивать. Мы же много бегали, закладывая функциональную подготовку, плавали много, как на технику, так и вырабатывая объем тренировочных занятий. Капралов с самого начала занятий обозначил для учеников нашей группы высокую дисциплину, как спортивную, так и в учебе, поскольку раз в полмесяца он проверял наши дневники, и в случае плохих оценок отстранял от занятий. А это уже было наказанием, поскольку нам нравилось у него заниматься.

— Из вашей тренировочной группы вышел еще кто-то известный в мире плавания?

— Нет, в группах я ни за кем особо не тянулся, плавал по своим графикам, ни на кого не обращая внимания и ни с кем не конкурируя. Но это не значит, что был сильнее остальных на голову, скорее наоборот. В самом начале карьеры я был во второй-третьей десятках среди наших ребят на матчевых встречах с воспитанниками знаменитой питерской спортшколы «Экран». Кстати, из ребят, с кем мы конкурировали по детям, я бы отметил Александра Щеголева, с которым наша обоюдная конкуренция началась еще на городских соревнованиях.

— Как вам удалось перейти с двадцатых-тридцатых мест на уровне детской секции на первые роли в мировом плавании?

— Я это связываю с рядом обстоятельств. Это и то, что Андрей Николаевич открыл во мне предрасположенность к плаванию, которая есть не у всех. Это и умение лежать на воде, и плывучесть — там много нюансов. У меня остались в памяти ребята, которые искренне хотели добиться успеха, были очень дисциплинированными в тренировочном процессе, но дальше не пошли, в том числе потому, что к занятиям плаванием необходимо иметь природную предрасположенность.

Далее, когда пришло понимание, что необходимо совершенствоваться, а условия в том бассейне просто не позволяют этого сделать, Андрей Николаевич посоветовал мне и маме перейти в другую школу, к семейному тандему Луговкиных, которые работали в спортшколе «Дельфин». Изначально занимался у Валерия Михайловича, затем перешел под начало его сына Никиты Валерьевича.

Кстати, в этом переходе необходимо отметить чутье моей мамы, которая всегда выбирала наставников, исходя из их человеческих качеств и взаимоотношений тренера и спортсмена. Если с Андреем Николаевичем нам повезло, что и бассейн был рядом, и наш приход совпал с набором его группы, то в переходе к Луговкиным большая заслуга моей мамы.



В спорт Минаков пришел, когда начал заниматься горными лыжами. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«За казанской Акватикой, когда меня было13 лет, я не особо следил»

— Плавание из всех циклических видов спорта, пожалуй, самый монотонный. Если сравнивать, даже гребцы и бегуны могут разнообразить тренировки на длинные и средние дистанции. В итоге в переходном возрасте зачастую либо совсем уходят из спорта, заскучав от того, что в нем всего четыре стиля, где стенки бассейна и один кувырок между ними. Те, кто имеет тягу к игровым видам спорта, могут уйти в водное поло. Как удалось вам удержать себя?

— Я чувствую себя игровиком по натуре, мне не хватает этого. С другой стороны, индивидуальный вид спорта предрасполагает к тому, что ты рассчитываешь только на самого себя, не опасаясь того, что твой партнер облажается.

— Ваша первая победа была одержана на «Веселом дельфине». Некоторые профессионалы относятся к этим соревнованиям скептично, считая не очень профессиональными. Что скажете вы?

— По факту они стали первыми для меня соревнованиями, после тех матчевых встреч, о которых упоминал. «Веселый дельфин» не был для меня стартом, перед которым тренеры накачивали бы, типа «ты должен выложиться, показать все что можешь», но зато они дали мне возможность окунуться в атмосферу больших, в масштабах детско-юношеского уровня, соревнований. С годами, кстати, я обратил внимание, что многие члены нашей сборной не так чтобы очень хорошо проплывали в свои годы на «Веселом дельфине», но со временем выбивались в лидеры российского плавания. Поэтому я обозначил бы эти соревнования так, что они важны с точки зрения участия в них, а не обязательной победы, без форсажа в подготовке. Надо понимать, что в детском спорте победы достаются зачастую за счет физических данных, но это совершенно не значит, что на остальных необходимо ставить крест.

— А вы с какого момента начали интересоваться плаванием не только как пловец, но и как зритель? К примеру, казанский чемпионат страны 2015 года отложился у вас в памяти?

— Нет, дело в том, что мне как-то всегда нравилось самому плавать, соревноваться и тренироваться, чем следить за другими. Поэтому и за казанской Акватикой, когда мне было 13 лет, я не особо следил, и за Олимпиадой в Рио. Только попав в ближайший резерв сборной в 2017 году, я начал узнавать имена звездных пловцов. Как сейчас помню, я очень успешно выступил на юношеском первенстве России, которое проходило в мае 2017 года в Саранске, отобрался на летние международные старты. Для меня тогда само понятие участия в соревнованиях летом было внове, более того, были уже составлены определенные планы, которые пришлось менять из-за участия в европейском юношеском олимпийском фестивале в венгерском городе Дьёр.

Помню, что тогда я слышал разве что о Клименте Колесникове, который уже в юношах плыл по каким-то невероятным секундам. Мы еще в школе, помнится, обсуждали, какой он крутой, прочитав, что вышел приказ о присуждении ему звания мастера спорта международного класса. И узнав, что он отобрался в сборную и будет участвовать в чемпионате в Венгрии, я нашел его в соцсетях и написал, что тоже буду на стартах. Климент на два года старше меня, он не только ответил, но и обрадовался, что мы будем вместе стартовать в Будапеште. Я тогда подумал: стоп, какой Будапешт, когда мы едем в Дьёр. А потом выяснилось, что Колесников уже во взрослой сборной страны, которая будет участвовать на чемпионате мира, а я еду на европейский юношеский фестиваль, что в общем не одно и тоже.

Перейдя в плавание, Минаков начал заниматься у Андрея Капралова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Помнится, у меня не было такого, что вау, я на юниорском чемпионате мира»

— С одной стороны, там дебютировали и перешли в лидеры Гирев, Малютин, вы. С другой — наши татарстанские звезды Егор Куимов и Глеб Карасев выступили успешно, но достаточно быстро ушли из спорта.

— Когда я попал в состав той сборной, то не был знаком ни с кем из перечисленных вами ребят. По ощущениям, помнится, у меня не было такого, что вау, я на юниорском чемпионате мира, среди лучших юниоров. Кроме чувства легкого азарта, юношеской дерзости, желания показать себя, мной больше ничего не двигало. Из разряда: ты должен, ты обязан. Тем более что желание побеждать было заложено еще в детской группе у Андрея Николаевича Капралова.

Я же, что еще смешнее, даже не знал, что у нас еще есть взрослый чемпионат России, на котором и проходил этот отбор на чемпионаты мира по взрослым. Постфактум выяснилось, кто куда поедет, это был повод для шуток. Правда, после моего участия в юношеском фестивале, я еще отобрался на юниорский чемпионат мира в американский Индианаполис.

— Казанская пловчиха Яна Мартынова признавалась, что для нее нет ничего сложнее, чем 200 метров баттерфляем, поскольку это тяжелый стиль, и самая длинная дистанция в нем. Почему изначально вы выбрали баттерфляй, и, может, скажете за коллег по сборной — почему тот же Колесников или Евгений Рылов изначально концентрировались на плавании на спине, и только затем, как и вы, начали отнимать хлеб у представителей вольного стиля?



— Мы опять возвращаемся к предрасположенности того или иного человека к плаванию и более узкой предрасположенности к тому или иному стилю. Баттерфляй это выбор Андрея Николаевича Капралова, который увидел мои перспективы в этом виде плавания. А что касается ребят, то мне самому стало интересно, почему изначально они специализировались на спине, и только потом Колесников начал осваивать 50 и 100 метров вольным стилем, а Рылов плывет 200 метров.

— 2018 год выглядит у вас каким-то сиротливым из-за отсутствия медалей на международных стартах.

— Почему же, у меня были юношеские олимпийские игры, где завоевал шесть золотых медалей. Кстати, в эстафетах я зачастую плыл с Александром Щеголевым, соперничество с которым запомнилось еще по детским матчевым встречам. Помимо того, я установил свой первый рекорд России, побив рекорд казанца Егора Куимова, который, в свою очередь, побил рекорд Евгения Коротышкина, ныне вице-президента федерации водных видов спорта России. Я вышел на старт, после двух подряд поражений от венгра Кристофа Милака, и в итоге опередил его.

Тот самый крутой — Климент Колесников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Короткая вода — это такое настоящее мужское плавание»

— В продолжение вопроса хотел поинтересоваться о стартах на короткой воде, забегая вперед и вспоминая 2021 год, когда вас не было на чемпионате Европы в Казани.

— Все просто, мне короткая вода не давалась буквально до переезда в Америку и изменения тренировочного процесса. Вообще, мне кажется, что короткая вода это такое настоящее мужское плавание, свойственное какому-нибудь Бену Прауду из Англии или Лука Дотто из Италии, который швыряет в воду свои 192 сантиметра, практически полностью состоящие из мышц, и сметает все на своем пути, благодаря поворотам и выходам из воды.

— Раз уж о нем зашла речь, а это сейчас главная звезда в мировом баттерфляе, Милак — это про плавание или аналог Дотты и Прауда?

— Нет, Милак — это как раз про плавание, технику и так далее. Возвращаясь к победе на юношеской Олимпиаде, помню, мне тогда надо было работать на второй половине стометровки баттерфляем, и это было очень сложно. Я тогда начал легко и быстро, а на второй половине постоянно хотелось согнуть руки от навалившейся усталости. То есть не просто плыть классическим баттерфляем, а загребать воду эдакой мельницей, чуть ли не по собачьи. Метров за 15 я видел, что Милак меня не догоняет, и это еще дало взрыв адреналина, а когда увидел результат на табло, то... Даже сейчас на душе теплеет. Мы тогда еще с Колесниковым в автобусе обсуждали этот момент: «Ты же рекорд России побил!», «Да, это было жестко».

— Мне Александр Красных характеризовал два разных стиля — про повороты и про плавание.

— Соглашусь с ним, поскольку для меня плавание в обычном бассейне это больше искусство лежать на воде, чувствовать ее, а короткая вода это постоянный взрыв, поворот, мощное отталкивание от бортика. У меня ни тело еще не было сформировано, ни духа не хватало на короткую воду. И только к 19 годам, а именно к старту чемпионата мира 2021 года в Абу-Даби, где было завоевано шесть медалей, из которых две золотые, я был готов к победам в этой дисциплине.

(Окончание следует)

