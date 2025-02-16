Будет ли в Казани памятник Каюму Насыри?

В Татарстане отмечают 200-летие просветителя, опередившего свое время

Музей Каюма Насыри проводит юбилей и ждет реставрации. Фото: Мария Зверева

На этой неделе, 14 февраля, исполнилось 200 лет со дня рождения Каюма Насыри. Насколько разнообразным было творчество педагога, литератора, языковеда, ботаника, издателя, настолько же по разным организациям распределены задачи проведения мероприятий к юбилею. Складываются ли отдельные «ручьи» в один мощный поток?

Многообразный и непризнанный гений

Для музея Каюма Насыри в Казани (филиал Национального музея) день начался с посещения могилы Каюма Насыри на Ново-Татарском кладбище. Далее он должен был почти без паузы продолжиться в самом здании на Парижской Коммуны, 35, но в результате важности гостей эта часть перенеслась на послеобеденное время. В результате небольшой зал на втором этаже был забит до отказа, так что журналистам каждые несколько минут приходилось находить себе место для работы.



Уроженец Свияжского уезда, Насыри был одним из тех мусульман того времени, кто не просто изучал русский язык — он еще и преподавал татарский в Казанском духовном училище и Казанской духовной семинарии. За это, а также другие проявления светскости его не любили некоторые представители татарских слобод. Еще до всплеска джадидизма он пытался открыть свою русско-татарскую школу.



Насыри оставил после себя огромное творческое наследие. В первую очередь вспоминаются его ежегодные календари 1871—1897 годы, по которым можно узнать, как жили наши предки в то время. Он сочинил учебники по фонетике, грамматике, арифметике, географии, ботанике, собирал материалы для словарей, создал энциклопедию «Плоды для собеседников по литературе». Избранные произведения Каюма Насыри вышли в четырех томах в 2003—2004 году, их можно бесплатно скачать в электронном виде.

В планах «Татгиза» прописано издание двухтомника. В музее демонстрировали новый выпуск «Китаб ат-тарбия»/«Книги о воспитании» от Татарского детского издательства.



Банк России выпустил серебряную монету. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Краеведы и кулинары

Основным событием вечера в музее стало награждение победителей I Республиканского конкурса краеведческих работ имени Каюма Насыри. На него пришло 112 работ, после того, как жюри сформировало из них шорт-лист, начался этап голосования в интернете. Работы победителей опубликованы на сайте Минкульта.



В частности, в номинации «История родного села, городских слобод и поселков» победила Разина Гатиятуллина с работой «Географические названия села «Большие Ачасыры». В локальных мифах оценили труд Миляуши Актаевой «Алгай — мой чудесный край». А, к примеру, в «Краеведческих маршрутах и путеводителях» — аудигиод по маршруту «Казань — Алексеевское» Вероники Беловой.



Кроме писательства и преподавания, Насыри искусно занимался каллиграфией, столярным делом, кулинарией. И, собственно, еще одним из юбилейных событий в музее стало открытие выставки «Наставление повару: рецепты Каюма Насыри». Имя Юнуса Ахметзянова и его книги о татарской кухне теперь широко известны, а как насчет линейки блюд от Каюма?

В музее награждали краеведов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Почти нет новых спектаклей, но достаточно много новых фильмов

Если собрать все события, приуроченные к юбилею, выглядит, в принципе, солидно. По инициативе раиса РТ Банк России еще 15 января выпустил серебряную монету номиналом 2 рубля «Ученый-просветитель Каюм Насыри, к 200-летию со дня рождения» в серии «Выдающиеся личности России». Также появился юбилейный конверт.



В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ открылась международная научно-практическая конференция при участии более 200 исследователей.



Студия «Апуш» обновила спектакль «Абугалисина» по пьесе Айгуль Ахметгалиевой. Самую известную сказку Насыри также поставили в Кариевском (правда, их «Асылкош җыры»/«Песня дивной птицы» серьезно ушла от оригинала). Автор Рузаль Мухамметшин также сделал инсценировку для Тинчуринского театра, просто «Асылкош»/«Дивная птица». Но единственной специальной постановкой от гостеатра к юбилею станет «Абугалисина» от Ильгиза Зайниева в театре «Экият» 27 февраля.

Кроме того, историки Энже Дусаева и Дина Хабибуллина по своей инициативе запускают 16 февраля спектакль-прогулку «Каюм Насыри: мехом наружу» (в нем главного героя играет Ильгизар Хасанов, актер Тинчуринского театра).



Про Насыри покажут несколько фильмов. Вчера на канале «Культура» в эфир вышла картина «Соединяющий миры». Казанский режиссер Андрей Лысяков обнаружил, кстати, что в архивах духовной семинарии нет его имени, только вакансия: «Практика татарского языка, для чего следует употребить какого-либо природного татарина, с окладом». Роль Насыри исполнил камаловец, народный артист РТ Фанис Зиганшин.

Фанис Зиганшин в роли Каюма Насыри. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

25 февраля в свет выйдет еще один фильм, «Место притяжения» режиссера Светланы Серовой о родине писателя, Малых Ширданах. Занятно, что неподалеку, в Свияжске, с конца января проходит масштабная выставка «На перекрестке культур. Наследие Каюма Насыри» — это упомянутые многочисленные издания его трудов. Видимо, ее включат в культурно-туристический маршрут «По следам ученого-энциклопедиста».



— В родном селе у нас запланированы восстановительные работы, займемся дорогами, построим дом культуры, — пообещал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, добавив: — Нам нужно провести как можно больше мероприятий, возвеличивающих этого человека, открывающего духовный мир нашего народа.

Кроме того, Минкульт предоставил грант в 2 млн рублей, а Марсель Махмутов снимет на эти средства (с софинансированием) полнометражный музыкальный фильм «Байдек» по мотивам сказок, сценарий написал Альберт Шакиров.



Что касается Министерства образования РТ, то оно проводит Межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения, а вместе с КФУ организует серию онлайн— и оффлайн-лекций. Во второй половине года объявят конкурс на соискание премии имени Каюма Насыри.

Директор музея Кадрия Халимова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Экспозиция съедет, ремонт начнется

После основных торжеств в Казани ожидается выставка «Мудрость через века» в общественных пространствах города. В самом музее Насыри ждут реставрацию. Находясь внутри, можно ощутить, что дом уже слегка покосился.

— В ближайшее время реконструкция начнется, документы пока на экспертизе, — говорит директор Кадрия Халимова, немало вложившая в подготовку этих материалов. — Мы пока на это время закроемся, экспозиция переедет вместе с сотрудниками, возможно, в основное здание Национального музея.

Также музей на улице Парижской Коммуны планировал провести фестиваль и представить спектакль с рабочим названием «Одинокий Каюм», но пока, говорят в кулуарах, с этим не сложилось.



Так что на юбилейный год музей, как здание, закроется. Также будут заниматься архитектурно-этнографическим комплексом в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района, куда в 1997-м перевезли дом, где Насыри родился. В приказе премьер-министра РТ Алексея Песошина указано, что комплекс в районе должен был заново открыться в феврале, но работы в нем все еще идут.

Марат Ахметов: памятник Насыри нужен. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Каюм Насыри — человек, сопротивляющийся стандартным способам увековечивания. У него нет ни одной прижизненной фотографии, известный нам портрет рисовали в XX веке с человека, похожего на героя. И, конечно, можно считать, что событий к юбилею Насыри много. Но явно не хватает большого мероприятия, к примеру, открытия памятника.

У родившегося чуть раньше Шигабутдина Марджани он есть и стоит на улице его имени. А на главной пешеходной улице Старо-Татарской слободы явно не хватает наглядного материала о человеке, благодаря трудам которого у многих экскурсоводов есть ценная информация.

— Памятник нужен, — согласен Марат Ахметов. — В нужном месте, посоветовавшись со специалистами, мы должны его поставить.

1 / 37 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева