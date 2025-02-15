Гид по Казани Ильхама Шакирова

Сегодня татарскому певцу исполнилось бы 90 лет

Шакиров — это не только голос, но и стиль. Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Сегодня татарскому певцу Ильхаму Шакирову исполнилось бы 90 лет. Родившийся в селе Яна-Буляк, недалеко от Набережных Челнов, он стал популярным исполнителем, который объездил весь Советский Союз. «Реальное время» изучило места, связанные с жизнью «татарского соловья» в Казани: где он жил, учился, творил и закончил свой путь.

Музыкальное училище (Жуковского, 4)

Окончив Тлянче-Тамакскую среднюю школу, что в 12 км от его родного Яна-Буляка, Ильхам Шакиров поступил в Казанское музыкальное училище. Сейчас оно носит имя Ильяса Аухадеева. Именно он в 1954-м прослушивал 19-летнего певца. Экзамены к тому времени уже закончились, но Шакиров решился наудачу зайти к директору, тот собрал комиссию — и Ильхама приняли.

скриншот с сайта Гугл.карты

Консерватория (Пушкина, 31)

В училище Шакиров учится год. Вскоре его за успехи переводят в Казанскую консерваторию имени Жиганова, к Елене Амбросимовой и Зюгре Байрашевой. Здесь же он начинает дружить с композитором Мансуром Музафаровым, впоследствии исполняет многие его песни — «Башка берни дə кирəкми», «Менəргə иде Урал тауларына».

Есть воспоминания, как другие студенты специально ходили на экзамены (в здании, где сейчас находится фортепианный факультет). Певец блистательно исполнил татарскую народную песню, а вот в классическую арию добавил мелизмов. Опешившему главе экзаменационной комиссии шепнули: не беспокойтесь, в оперный театр студент не собирается.

Консерватория. скриншот документации с сайта Комитета РТ по охране культурного наследия

Театр имени Тинчурина (Горького, 13)

В консерватории у Шакирова была разнообразная работа. К примеру, он приходил в татарский театр имени Камала (который тогда находился на улице Горького) и пел во второй части «Голубой шали» песню «Кара урман»/«Дремучий лес». Иногда публике это так нравилось, что она требовала еще. И напев исполняли второй раз.

Театр имени Тинчурина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дом Свешникова (Кави Наджми, 10)

Учась на последнем курсе, Шакиров выступает на 75-летии первого профессионального татарского певца Фаттаха Латыпова (сам он в это время находится в Ташкенте и не может приехать из-за болезни). Равиль Фахретдинов в книге «Певец» (единственной внятной биографии исполнителя, правда, вышедшей еще в начале 1970-х) пишет, что вечер проходил на ул. Кави Наджми. Певца особенно отмечает первая профессиональная татарская актриса Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская: «Сынок, очень душевный у тебя голос. А в том, как ты держишь себя на сцене, чувствуется какая-то детскость. Не теряй ее, ладно?»

Это здание — дом Свешникова, он же «Гранд-отель», где жили работники театров и находился поначалу Дом актера. К началу 2025 года отреставрировали фасады здания и установили оконные заполнения по историческим образцам.

Долгое время дом Свешникова выглядел так. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Радио (Горького, 15)

Казанские радийщики сначала сидели в здании современного Тинчуринского театра на ул. Горького, потом переехали на Карла Маркса, 36, к библиотеке. А с 1939 года радио располагалось в одном из домов Кекина, в советское время здесь было общежитие. Отсюда оно переехало в 2007 году. Сейчас в этом здании — «Болгар радиосы» и «ШАЯН ТВ». Собственно, студия телевидения — это место, где татарские артисты записывали материал для фонда. Регулярно здесь бывал и Шакиров, записывая песни под аккомпанемент фортепиано и баяна, оркестра и ансамбля.

Ильхам Шакиров и ансамбль «Идель». предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Дом на Галактионова, 3а

Совместными усилиями друзей Шакирова удалось выяснить, что также он обитал в доме 3а на улице Галактионова. На здании сейчас можно обнаружить табличку, что в 1961—1973 годах здесь жил писатель Наби Даули. Известно, что квартиры в доме получили многие творческие работники, к примеру актриса Гаухар Камалова.

Дом обычный, зато рядом с консерваторией. скриншот с сайта Гугл.карты

Старая филармония (Островского, 21)

После консерватории в том же 1960-м Шакиров устраивается на работу в филармонию, которая располагалась тогда на Островского (сейчас здесь работает Государственный ансамбль песни и танца РТ). Изначально это дом, сменивший за сто с лишним лет немало владельцев, так что впору называть его домом Варгина — Соловьева — Арианова — Тельпугова, к тому же каждый владелец что-нибудь да менял в нем. Филармония сюда переехала после того, как находилась прямо в здании Сеннобазарной мечети.

А теперь здесь — Государственный ансамбль песни и танца. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Николаева, 5

Вообще, у Шакирова в Казани домашних адресов несколько. Известно, что в студенческие годы он жил у композитора Рената Еникеева. Также исследователи указывают, что Шакиров снимал жилье в районе Колхозного рынка.

Но самый известный дом — позади сквера Тукая, куда певец заселился в 1974 году, а выехал только в 2005-м.

Квартира его находилась в крайнем подъезде, так что, если хотите, найдите окно с балконом справа — здесь он и обитал. На видео его постоянного аккомпаниатора Рустема Валеева видно, что это был обычный неухоженный двор, за которым долгое время находился злачный район Дегтярка.

Балкон на Николаева, 5. скриншот с сайта Гугл.карты

Новая филармония (Павлюхина, 73)

В 1992—2011 годах Шакиров был уже художественным руководителем Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В этом здании она оказалась после многолетней работы на Гоголя, 4 (ныне это штаб Симфонического оркестра РТ). А в 2000-м здание ДК имени Кирова передали филармонии — и, исполнив давнюю мечту, открыли здесь концертный зал.

Бывший ДК имени Кирова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанская студия телевидения (Шамиля Усманова, 9)

Свое телевещание в Казани заработало в 1955-м, а студия появилась в 1959-м, и с тех пор съемки и прямые эфиры проходят в здании на улице Усманова. Впрочем, у Шакирова есть не только телевизионные записи в закрытых помещениях — также ему делали «клипы» в зеленых рощах Мирного и других живописных местах республики.

Ныне на Усманова работает ТНВ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Последний дом (Каюма Насыри, 44)

Переехав с улицы Николаева, Шакиров жил в доме на Щапова, квартиру ему на четвертом этаже подарил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Позднее, для удобства, певец сменил ее на первый этаж в центре Старо-Татарской слободы. Через три дня после похорон за нее начали судиться родственники и близкие певца.

Последний дом Шакирова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Ильхам Шакиров умер 16 января 2019 года в 16.00 в Республиканской клинической больнице, он похоронен на Ново-Татарском кладбище. Найти его могилу можно на Главной аллее (левая сторона, 37-й участок).