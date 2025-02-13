Эксперты усомнились в эффективности закона о борьбе с мошенничеством

Период охлаждения по кредитам, на их взгляд, не решит проблему хищения, но ограничит всех заемщиков

Фото: коллаж "Реального времени"

Совет Федерации одобрил закон о вводе так называемого «периода охлаждения» перед выдачей потребительских кредитов в целях борьбы с мошенничеством. Заемщикам придется выжидать решения заявки от нескольких часов до нескольких дней. Эксперты усомнились в эффективности меры: «Люди просто не выйдут из этого периода охлаждения охлажденными, они также будут разгоряченными иллюзиями», но в целом одобрили инициативу. Подробности — в материале «Реального времени».

«Важно обезопасить наших граждан»

По новому закону потребительские кредиты от 50 до 200 тысяч рублей в России можно будет получить не раньше, чем через четыре часа, а более крупные суммы — через два дня. Этот временной «период охлаждения» позволит защитить граждан от мошенников, «которые вынуждают россиян взять в кредит внушительную сумму денег», убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. Дума на этой неделе приняла закон в третьем чтении, затем его одобрил Совет Федерации.

Это только первые системные шаги в защите граждан от мошенничества, пояснил депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. В ближайшее время ожидается большой пакет законов по этой теме, а в Думе начала работать соответствующая рабочая группа.

— Кибермошенничество сегодня приняло просто колоссальные масштабы, поэтому ни один, ни два и даже не десяток законов придется принять. С изменением условий, появлением новых технологий и дальше будем принимать эти законы. Президент поставил вектор на то, чтобы мы активно занялись этой темой. Силовики получили задание. Очень много звонков идут из-за границы, в том числе с Украины. Это уже не только мошенничество, а еще и терроризм, очень важно обезопасить наших граждан, — сообщил депутат «Реальному времени».

«Мы заставим банки смотреть, куда гражданин планирует перевести деньги»

Закон призван защитить граждан от финансового мошенничества. Кроме того, что заемщикам придется выждать определенное количество времени перед тем, как получить деньги, банки и микрофинансовые организации обязаны проверить транзакции и получателя средств.

— Человек, обработанный мошенниками, брал кредиты и тут же переводил им деньги. Теперь мы заставим банки тщательно смотреть, куда гражданин планирует перевести деньги и кому — что это за человек. И даже если там три прокладки компаний, заемщик должен получить эту информацию, чтобы он прошел период так называемого охлаждения. Чтобы человек, одурманенный каким-то разговором, реально сам принял решение, то есть в этой ситуации появляется второй ключ, — пояснил Фаррахов.

Дума на этой неделе приняла закон в третьем чтении, затем его одобрил Совет Федерации. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Кроме того, банки обяжут ограничить внесение денег на счет через токенизированную (цифровую) платежную карту на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска карты, поскольку именно к этому способу чаще всего обращаются аферисты. Требование касается всех кредитных организаций, включая МФО. При этом кредитор — владелец банкомата или иного устройства, через которые вносятся наличные, обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах отказа.

— Банки и микрофинансовые организации должны будут принять участие в этом процессе. Мы ждем от правительства большой пакет документов, и в целом это огромный запрос. Я сам много раз сталкивался с такими людьми, стараюсь им помогать, но наша задача, как законодателей, не допускать этой ситуации. Люди у нас очень доверчивые, сострадательные, и мошенники пользуются этой ситуацией, к большому сожалению. Будем постоянно работать над этой темой, — подчеркнул парламентарий.

«Возможно, закон не сработает должным образом»

Интересно, что Центробанк сможет менять требование по периоду охлаждения или вовсе не применять его для добросовестных кредиторов, которые уже реализуют меры по борьбе с мошенничеством. Регулятор установит критерии для оценки таких мероприятий.

Вплотную заняться проблемой мошенничества Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в октябре 2024 года. Президент поставил задачу создать механизм охлаждения кредитов для предотвращения хищения средств граждан. В тот же период Банк России направил Минфину предложение о введении «периода охлаждения» по потребительским займам.

Президент поставил задачу создать механизм охлаждения кредитов для предотвращения хищения средств граждан. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Позднее, в ходе прямой линии, о своей ситуации главе государстве рассказала казанская пенсионерка, ставшая жертвой мошенников. Путин вновь указал на необходимость градировать сроки выдачи кредитов. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

— Хотелось бы, чтобы закон о периоде охлаждения по кредитам в отношении мошенников сработал, но, мне кажется, он столкнется со сложностями. Если проанализировать, что происходит с людьми, которые попадают под внимание мошенников, мы увидим, что они не выходят из этой иллюзии не то, что несколько часов, а гораздо дольше. Пенсионерка из Самары несколько дней отдавала полмиллиарда рублей жуликам. Так что, возможно, закон все-таки не сработает должным образом, — выразил сомнение управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин.

При этом эксперт напомнил, что процедура получения наличных денег в банке и без того усложнена. Для того, чтобы получить более 1 млн рублей, клиент должен эту сумму заранее заказать, как правило, за несколько дней. «Это уже определенная последовательность действий, человек отдает себе отчет, что он делает, а именно — забирает свои деньги. То есть там и так достаточно долгая процедура получения средств», — уточнил он.

«Мы не можем всех защитить, можно дойти до абсурда»

— Скорее всего, мы переоцениваем положительное влияние этого законопроекта. Люди просто не выйдут из этого периода охлаждения охлажденными, они также будут разгоряченными иллюзиями, то есть сумасшествие не уйдет. Во-вторых, удлиняется процедура получения денег — это отразится на всех случаях, когда граждане берут кредиты. Покупаете вы квартиру, машину или вам срочно понадобились деньги, будете вынуждены ждать. Не уйдут ли те квартиры или машины за это время? То есть возможно и отрицательное влияние закона, когда он будет принят, — отметил эксперт.

— Конечно, спорный момент, и та роль патерналистического государства, которую депутаты взяли на себя, в основном избыточна. Я понимаю, что периодически происходит обман людей, всякие неприятные случаи. Людям говорят: не нарушайте скоростной режим, но они разгоняются, совершают ДТП, некоторые погибают. Однако это не значит, что сейчас нужно все машины взять и перевести на ограничение в 60 км/час. И «период охлаждения» — вещь интересная, но бывают ситуации, когда человеку нужен кредит здесь и сейчас, — согласен с ним казанский юрист, глава компании «Татюринформ» Марат Камалов.

«Условно говоря, отменили рейс, надо купить билет, денег нет и нужен срочный кредит. Или тебе нужно срочно перекредитоваться с точки зрения какой-то сверхвыгодной покупки, внести задаток», привел он примеры, в которых могут оказаться многие граждане. При этом они будут лишены возможности быстро решить свою финансовую проблему в банке, даже будучи добросовестными заемщиками и не имея дел с мошенниками.

— Сам принцип — мы за тебя все продумаем, мы тебя защитим — вообще ничего не гарантирует. Это очень удобно с точки зрения: мы же вас защищаем, а вот здесь нам нужен другой закон, который, может быть, вам не очень нравится, но в общем-то мы о вас заботимся. Поэтому у меня есть сомнения, мы не можем всех оградить и защитить, можно дойти до абсурда, — заключил Камалов.