Сила единства: работники «ТАИФ-НК» присоединились к забегу «Лыжня России»

Фото: Альберт Муклоков

В Нижнекамске, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр», прошли массовые соревнования «Лыжня России — 2025». Эти гонки стали не просто состязанием на скорость, а настоящим праздником для любителей активных видов спорта. По традиции в забеге участвовали представители АО «ТАИФ-НК», для которых спорт и работа неразрывно связаны.

«Спорт объединяет людей независимо от профессии»

Каждый год в начале февраля в стране проходит одно из самых масштабных и популярных спортивных мероприятий — «Лыжня России». Это фестиваль здоровья, спорта и дружбы. На лыжи встают люди всех возрастов, среди участников — медики, учителя, полицейские и представители других профессий.

В городских спортивных мероприятиях традиционно активно участвует команда АО «ТАИФ-НК». «Лыжня России» — не исключение.

В городских спортивных мероприятиях активно участвует команда АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Спорт объединяет людей независимо от их профессии, и «ТАИФ-НК» ярко это иллюстрирует. Лыжи укрепляют здоровье, развивают командный дух. Особенно приятно видеть, как коллектив объединяется и поддерживает друг друга, — с улыбкой сказала Гульнара Спиридонова, специалист по SAP Департамента информационных технологий АО «ТАИФ-НК».

«Спорт — важная часть нашей жизни»

В этом году на старт вместе с коллегами вышел генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. По его словам, каждый год на предприятии проходит под лозунгами спорта и семьи — это традиция, которую работники с удовольствием поддерживают.



— Спорт — важная часть нашей жизни. Поэтому мы активно участвуем в таких мероприятиях. В этом году на «ТАИФ-НК» запланирована своя масштабная «Гонка героев», и «Лыжня России» это как часть соревнований, в тренировочном формате. Поэтому сегодня мы намерены не просто пробежать стандартный маршрут, а добраться до «Алмаша», увеличив дистанцию, — рассказал до начала забега Максим Новиков.

В этом году на старт вместе с коллегами вышел генеральный директор АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Он уверен, что разнообразные соревнования, будь то марафоны, турниры по мини-футболу или волейболу, плаванию, настольному теннису и шахматам, создают уникальную атмосферу единства и сотрудничества.



— Необходимо начать с осознания важности физической активности, даже если речь идет о любительском уровне. Вместо того чтобы после рабочего дня расслабляться с банкой пива перед телевизором и наблюдать за успехами других, лучше самому начать двигаться к своим мечтам. Спорт — это жизненный дух и возможность реализовать свои желания. В конечном счете здоровый человек — это оптимист, и его светлые мысли всегда идут на пользу производству. Именно поэтому спорт важен для нашей компании, — подчеркнул Максим Новиков.

По словам Максима Новикова, спорт — это жизненный дух и возможность реализовать свои желания. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Участие — уже победа



Перед забегом участники марафона хорошо размялись. Спортсменам предстояло пробежать полтора километра. 66 летний электромонтер НПЗ «ТАИФ-НК» Василий Камзолов, несмотря на пенсионный возраст, старается не пропускать ни одно спортивное мероприятие.



— Мой мастер позвонил и поинтересовался, приму ли я участие в забеге. Я ответил, что, конечно, буду участвовать! Спорт мне очень нравится — будь то веломарафон летом или лыжная эстафета, — это способствует хорошему здоровью, — рассказал он, добавив, что на предприятии работает с 1997 года. Хотя он мог давно выйти на пенсию, но ему трудно представить свою жизнь без любимого дела и коллектива.

Пообщаться с коллегами, зарядиться положительными эмоциями пришла и экономист АО «ТАИФ-НК» Алсу Галимулина. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Пообщаться с коллегами, зарядиться положительными эмоциями пришла и экономист АО «ТАИФ-НК» Алсу Галимулина. «Погода замечательная, как раз стимул для того, чтобы выйти покататься. Чистый воздух и красивая природа помогают забыть о повседневных заботах и зарядиться положительной энергией», — отметила она.



Специалист по SAP Департамента информационных технологий Ильдар Загидулин искренне увлечен спортом и особенно ценит командные игры. На «Лыжню России» приехал за порцией адреналина и, конечно, за победой.



— Я занимаюсь хоккеем и регулярно выделяю время на спорт в свободные часы. Что касается лыж, то катание проходит довольно успешно. Участие в этом забеге стало личной инициативой — я хочу проверить свои способности и посоревноваться с коллегами, — поделился Ильдар Загидулин.

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Пробежав дистанцию, работники финишировали в прекрасном настроении и еще долго общались друг с другом в неформальной обстановке. На этом спортивные праздники не заканчиваются. 22 февраля на учебно-тренировочной базе «Алмаш» нефтепереработчиков ждут лыжные соревнования среди команд предприятия, которые станут частью мероприятий «Гонка героев», а уже 1 марта — лыжная эстафета за кубок АО «ТАИФ-НК».