«Рубин» рискует провалить зиму: ноль трансферов, травма Даку и сбитый режим

Рахимов ждет двух новичков и открыто говорит о проблемах

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» закончил второй тренировочный сбор в Турции. В заключительный день в Белеке команда проиграла узбекистанскому «Нефтчи» со счетом 0:1. Поражение стало первым в 2025 году для казанцев, но проблем у тренерского штаба Рашида Рахимова хватает. Что не так с подготовкой «Рубина» к рестарту сезона — в материале «Реального времени».

«Нужно было понять, где у нас проблемы»



«Рубин» завершил второй тренировочный сбор в турецком Белеке поражением от узбекистанского «Нефтчи» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит на 43-й минуте встречи после розыгрыша углового удара. Вратарь казанцев Евгений Ставер ошибся при игре на выходе, а форвард соперника Тома Табатадзе вовремя подсуетился у ворот.

При этом «Рубин» вышел играть с первых минут основным составом. Помимо лучшего вратаря команды, на поле появились бомбардир Мирлинд Даку и главный распасовщик Дмитрий Кабутов. Также в составе оказались другие лидеры, в том числе капитан Игор Вуячич, Угочукву Иву, Илья Рожков и Никола Чумич.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на такой набор игроков, «Нефтчи» не давал создавать казанцам моментов у своих ворот. «Рубин» неплохо комбинировал на подступах к штрафной соперника, но не более того. Главный тренер казанцев Рашид Рахимов после игры намекнул, что у «Нефтчи» было чуть больше мотивации победить, как и у предыдущего противника по сборам узбекского «Сурхана» (2:2). При этом рулевой увидел у своих подопечных пару неплохих возможностей забить.

— Я говорил, что соперники должны быть более сильные, качественные, не умаляя достоинство «Сурхана» и «Нефтчи». Для них это как последний матч, и они выходят на него подготовленными. Мы к ним не можем готовиться, так как у нас есть тренировочная программа, и мы не можем делать акцент на матче. Нам нужно было понять, где у нас есть проблемы в целом. Если говорить по игре, то у нас было достаточно хорошее преимущество, в первые три минуты мы могли забить три гола. Но получили один стандарт, с которого пропустили, — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Ранее «Рубин» провел в Белеке три контрольных матча: победил македонскую «Стругу» (1:0) и московское «Торпедо» (2:0), а также сыграл вничью с «Сурханом» (2:2). Причем с последними из этого списка казанцы отыгрались со счета 0:2.

Сбитый режим

Свой первый официальный матч «Рубин» проведет уже 1 марта в Грозном против местного «Ахмата». К тому времени казанцам осталось пройти еще один тренировочный сбор в Турции, где команда сыграет два контрольных поединка. 18 февраля «рубиновых» ожидает один из лидеров Первой лиги «Сочи», а 22-го им будет противостоять аутсайдер РПЛ «Оренбург».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем Рашид Рахимов озвучил проблему с подготовкой команды к рестарту сезона. В тренировочном процессе «Рубина» произошел сбой из-за отмены контрольной игры с сербской «Войводиной». Глава местного отеля, на поле которого должен был пройти матч, заставил отменить встречу в связи с дождями и возможной порчей газона. В итоге футболисты остались без игровой практики, а тренерскому штабу пришлось перекроить всю схему подготовки.

В результате за двадцать дней до первого официального матча «Рубин» до сих пор имеет сложности со свежестью игроков и уровнем игры, что признал и Рахимов.

— Конечно, есть моменты, над которыми нужно работать, и на этом сборе нам не удалось выполнить запланированную работу, пришлось менять и тренировки. Те пропуски работы, которые у нас были, к сожалению, пришлось форсировать. На шестом микроцикле мы заметили, что одну нагрузку команде нужно убрать. Мы постарались сделать работу на максимуме, но пока у нас нет ни свежести, ни того уровня, которого хватает на 90 минут, — сказал Рахимов.

«Нужно укрепить две позиции»

Проблемы есть и с составом команды. В некоторых контрольных матчах в Турции «Рубин» периодически переходил на схему игры в четыре защитника. В свое время Рахимов признавался, что рассчитывает уйти от привычной тактики с пятью игроками обороны. Однако сейчас такой переход выглядит рискованным. Во-первых, команда с новой схемой выглядела растерянной в защите. Во-вторых, тренерский штаб не располагает достаточным количеством защитников, способных играть в «четверке».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй момент — трансферный. «Рубин» до сих пор не подписал ни одного новичка в зимнее окно. При этом клуб расстался уже с четырьмя игроками. В аренду ушли полузащитники Александр Ломовицкий (в «Факел»), Умарали Рахмоналиев (в «Сабах») и Даниил Кузнецов (в «Урал»). Окончательно команду покинул нападающий Джоэль Фамейе, перебравшийся зимой в Венгрию.

Рашид Рахимов полагает, что «Рубину» до конца зимнего трансферного окна необходимо приобрести как минимум двух новичков.

— Новички нам нужны, но пока конкретики нет. Нужно укрепить как минимум две позиции. Уход игроков? Потерять можно всегда, но главное — найти кого-то взамен, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

Очевидно, что новый игрок нужен в центр защиты, а также немного провисает линия атаки. До сих пор набирает форму Марвин Чуни, в аренду рассчитывают отправить Касру Тахери. Зато есть некоторая определенность с будущим Даку в команде. В руководстве «Рубина» заявили, что албанский форвард останется до лета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, сам Даку получил неприятную травму голеностопа. В последнем матче с «Нефтчи» нападающий покинул поле досрочно. Повреждение голеностопа входит в число наиболее распространенных травм футболистов. При самых неблагоприятных прогнозах спортсмен возвращается в строй за 1—2 месяца. Если «Рубин» потеряет Даку, то за команду Рахимова становится совсем страшно.