«Полный отход от кредитования»: хаб на Каме, роддом на юго-востоке и «Мясной стандарт»

Инвестиционный совет Татарстана удержал планку в 100 млрд, но большую часть обеспечит проект «Северные ворота»

«Проекты 2025 года имеют одну особенность: инвесторы привлекают заемное финансирование от материнских компаний либо собственный капитал. Из семи утвержденных проектов лишь один имеет банковское финансирование», — выделила Талия Минуллина тренд нового времени. Инвестиционный запал поддерживается местным капиталом. Челнинский холдинг ТЭМПО направит 17 млрд рублей на строительство логопарка под экспорт российского металлопроката, «Татнефть» выделит 6,2 млрд рублей на перинатальный центр в Альметьевске, «Агротехнологии» дают 1 млрд рублей на вторую очередь трубного производства. Подробнее — в материале «Реального времени».

На отметке от 100 млрд рублей

На первом в этом году заседании Инвестиционного совета Татарстана под председательством Рустама Минниханова утвердили семь разноплановых проектов общей стоимостью 112 млрд рублей. Судя по количеству заявленных проектов и сумме капитальных вложений, активность среди инвесторов не спадает. Инвестиционный совет, как показывает практика, «созывается», если собран пул заявок в пределах 100 млрд рублей. И на этот раз АИР даже перешагнуло этот рубеж.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Другая тенденция — заявки подают местные инвесторы и вовлекают собственный капитал.

— Все проекты имеют одну особенность. Произошел полный отход от кредитования в текущих условиях. Понятно, что выплачивать проценты по ним будет невозможно. Инвесторы привлекают заемное финансирование от материнских компаний либо собственный капитал. Из семи проектов только один имеет банковское финансирование, — отметила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, в результате реализации проектов планируется открыть 1 770 рабочих мест, «что не так много».

«Северные ворота» готовы к реализации

Самым крупным из февральского потока 2025 года стал проект строительства индустриального парка «Северные ворота» с планируемой стоимостью в 88 млрд рублей. Площадка по переработке полимеров займет площадь в 202 га и, скорее всего, расположится вблизи «Казаньоргсинтеза» в Авиастроительном районе Казани. Ожидается, что в результате будет создана 1 тыс. рабочих мест. Приступить к строительству планируют в 2026 году, сообщила Талия Минуллина.

По большому счету этот мегапроект из задела прошлых лет. Его инициаторами выступают ОЭЗ «Алабуга» и «Казаньоргсинтез»: год назад между ними было подписано соглашение. Ключевым в проекте должен стать центр научных исследований и масштабирования технологий нового поколения СИБУРа. В качестве перспективных направлений рассматривалось производства пленок и волокон, уплотнителей для машиностроения и изделий из термопластов. Застройщиком проекта определено АО «Северные ворота».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Изначально временем запуска назывался 2025 год. Но проект затормозился из-за регулирования земельных вопросов.

— Мы определяли, во-первых, участок, во-вторых, финансовую схему, в-третьих, правовое структурирование. Это все занимает определенное время. Сейчас, когда все земельные участки привели в соответствие и они в порядке, есть понимание места локализации и полной модели, мы рассмотрели этот проект, — пояснила журналистам Талия Минуллина. — Да, проекты рождаются не всегда быстро, некоторые инвесторы работают по 2 года, чтобы модель сложилась полностью, отношения с партнерами. А инвестсовет — это только вершина айсберга, — заметила она.

ТЭМПО не смог принять китайцев

Челнинский холдинг ТЭМПО Фаила Шарифуллина защитил проект строительства портового логистического хаба стоимостью 17 млрд рублей. Он будет построен на берегу Камы в Нижнекамском районе. Через хаб будет проходить перевалка металлопроката на экспорт. Площадь складского комплекса составит 100 тыс. кв. м. Он рассчитан на прием до 120 тысяч тонн металлопродукции. Контракты заключены с Магнитогорским металлургическим комбинатом, «Северсталью», «Мечелом» и т. д. Сам ТЭМПО собирается перерабатывать около 1 млн тонн металла.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Это будет самый большой хаб по хранению металла в России. Через него будет проходить продукция с Урала на юг через Черное море, Каспий в Иран, Азербайджан, Турцию, — рассказал Шарифуллин.

Арендовать площади хотел китайский подрядчик строительства комплекса «Этилен-600», но ему не смогли предоставить бронь.

— Места нет. 54 га земли заняты, — рассказал он.

Приемка-отправка металлопроката начнется в этом году. Склады построят в будущем году. Второй частью проекта станет производство подшипников.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Татнефть» выделила 6,2 млрд рублей на строительство перинатального центра в Альметьевске.

— Вы знаете, что обстановка по перинатальным центрам не такая радужная. Мы долго согласовывали, потому что сложился дисбаланс на рынке труда. Врачей не хватает, долго спорили, какие услуги должны быть, а какие нет. Совещания проходят с Минздравом РТ, — рассказала глава АИР. — В итоге решили построить 8-этажный корпус для обслуживания рожениц всего юго-востока Татарстана. Он рассчитан на 164 койко-места.

Владелец челнинского «Пищевого комбината №1» Андрей Ефремов получил без торгов 1 га земли под строительство мясного цеха. Резидент ТОСЭР инвестирует 56 млн рублей, и это собственные средства. Он собирается выпускать мясные полуфабрикаты, колбасы под маркой «Мясной стандарт». Проектная мощность — 100 тонн в месяц. Сбыт — через сеть «Победа».

— Демпинговать не получится, потому что мясо с каждым днем дорожает. В линейке свинина, курица, говядина — не все халяль. Сырье будут закупать у крупнейших производителей России, — рассказал он.

Что интересно, проекты продолжают поступать в АИР.

— У нас готов следующий инвестсовет. В этом году есть желание сохранить прошлогодние рекорды, но сделать будет непросто, — сказала в завершение Талия Минуллина.

