«Весь урожай приходится продавать»: Буинский район жалуется на нехватку перерабатывающих предприятий

Рекордсмен Татарстана по урожаям ищет инвесторов для запуска производств подсолнечного масла, рыбы и комбикормов

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Буинский район лидирует в Татарстане по объему производства валовой продукции сельского хозяйства. В частности, в 2024 году на его территории удалось собрать 185 тыс. тонн зерна, рассказал сегодня на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) республики глава района Ранис Камартдинов. Этот урожай приходится продавать из-за отсутствия перерабатывающих заводов, посетовал он. Заинтересованность в производстве комбикормов из зерновых выразил Китай, но дальше обсуждений дело пока не идет. Подробнее о том, какие еще производства надеются открыть в районе при поддержке инвесторов, — в материале «Реального времени».

«Нам нужна переработка, чтобы мы не искали себе рынок сбыта»

Буинскому району Татарстана есть что предложить инвесторам, рассказал глава Ранис Камартдинов. Здесь ждут инвесторов для сотрудничества сразу по нескольким направлениям, в первую очередь это сельское хозяйство. По предварительным итогам 2024 года, прирост валовой продукции составит порядка 9%: показатель превысит 7,8 млрд рублей.

Как сообщил Камартдинов, район лидирует в Татарстане по объему производства валовой продукции сельского хозяйства, является одним из значимых в республике производителей мяса, молока, зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. В частности, местные фермеры собрали порядка 7 тыс. тонн подсолнечника — средняя урожайность составила 32 центнера с га. При этом есть хозяйства, где этот показатель достигает более 60 центнеров.

Неудивительно, что одним из проектов, который предложил реализовать глава района, стало производство подсолнечного масла. Производительность планируемого объекта составит около 150 тонн в сутки. Для реализации необходимо порядка 1 млрд рублей инвестиций.

предоставлено пресс-службой АИР

— Нам нужна переработка, чтобы мы не искали себе рынок сбыта. Фермерам некогда об этом заботиться, они занимаются только выращиванием культур. Было бы прекрасно, если бы в нашей зоне мы производили подсолнечное масло. Ближайшие [варианты] для нас — это Димитровград и Казань,130 км в радиусе. Недавно проходил муниципальный форум, со мной были коллеги из Воронежа. У них в одном городе пять перерабатывающих заводов. У нас во всей Приволжской зоне таких нет, — заявил Камартдинов.

Китай может построить в районе завод по переработке зерновых

Кроме того, сейчас идет поиск инвесторов, заинтересованных в переработке зерна для создания комбикормов. Муниципалитет готов подобрать подходящий земельный участок, взять на себя взаимодействие с профильными министерствами. Интерес проявляли китайские предприниматели, но после начала СВО движение приостановилось, сообщил глава района: «Сейчас мы с ними планируем возобновить нашу работу. Они заинтересованы в том, чтобы построить буинский завод по переработке зерновых, производить комбикорма и направлять их в Китай. Но пока это идет на уровне разговоров, реального движения нет».

В районе сосредоточены большие резервы переработки сельхозпродукции, уверен Камартдинов. В 2020 году здесь поставили рекорд, собрав 225 тыс. тонн зерна, в 2024 году удалось собрать 185 тыс. тонн. «И весь этот урожай приходится продавать», — посетовал он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов похвалил Буинский район за богатые урожаи. Он напомнил, что на его территории есть бесхозные объекты — они могут стать подспорьем для субъектов МСП, чтобы им не пришлось начинать бизнес «с голого поля».



«Не в Самару, а в Буинск ездили бы за рыбой»

Активное обсуждение и даже споры вызвал еще один проект — предприятие по переработке рыбы. Инвестор, построивший соответствующий завод, приостановил свою деятельность с началом СВО. Уже налажены контакты с поставщиками рыбы из Мурманска и Владивостока, сформирована команда, подчеркнул глава. Для запуска производства необходимо около 250 млн рублей. Продукция под этой маркой уже продается в Казани — правда, изготавливают ее в другом месте. «Марка уже работает, а производство еще нет», — констатировал Камартдинов.

Задался вопросом, выгодно ли везти рыбу с Камчатки на переработку в Татарстан, президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса республики Ильяс Нуриев. Затраты на заморозку рыбы не могут не сказаться на себестоимости, уверен он: «Вопрос соотношения замороженной и выловленной [в Татарстане] рыбы. Можно реально прогореть».

Изначально планировалось перерабатывать 60% привозной морской рыбы, ответил Камартдинов. Транспортировать ее можно свежезамороженной в специальных контейнерах: подобные технологии в России уже реализуются. Еще 40% сырья должно было поступать из местных водоемов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В Татарстане на сегодняшний день нет оптового рыбного рынка, продукцию закупают в Самаре. «Не в Самару, а в Буинск ездили бы за рыбой», — так видит перспективы развития проекта глава района.

Зато уже найдены инвесторы для развития в Буинске популярных сегодня глэмпингов. В районе одновременно ведут стройку три игрока рынка, поделился успехами Камартдинов.

Район может заинтересовать туристов из Китая

Прирост валового территориального продукта, по предварительной оценке, составит почти 20,8 млрд рублей. Точкой роста для экономики Буинского района является развитие промышленного парка «Буинск», заверил Камартдинов. Участок площадью 27 га рядом с федеральной трассой Казань — Ульяновск был выделен благодаря поддержке раиса Татарстана. Заполняемость парка на сегодняшний день составляет 35,7%, резидентов насчитывается семь. Стоимость аренды — около 300 рублей за кв. метр, сообщил глава промпарка. Для сравнения, в Казани она начинается от 1,5 тыс. рублей. У резидентов есть возможность выкупить участок: 300 тыс. рублей за гектар. В столице Татарстана среднерыночная стоимость — от 60 млн рублей.



— На итоговой коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов озвучил необходимость обеспечения бесперебойного движения грузов ж/д транспортом. Одним из решений является создание хабов по перевалке строительных инертных материалов, жидких и твердых удобрений, продукции сельского хозяйства. <…> Мы готовы к реализации данного проекта, — заявил Камартдинов.

Он добавил: уже сформирована команда, которая сможет заняться этим проектом. Требуемый объем инвестиций — порядка 1 миллиарда рублей.



предоставлено пресс-службой АИР

Традиционно несколько идей для инвестиционного развития предложила сама Талия Минуллина. Она призвала задуматься о переработке не только зерна, но и плодовых культур, которыми богат Буинск.



— Даже наличие яблок в таком масштабе тоже резерв для переработки. Можно делать яблочное пюре, детское питание... Много видов бизнеса можно сделать, продолжая цепочку добавленной стоимости. С учетом того, что в районе есть сахарный завод и спиртзавод, можно какую-то настойку [создать], — предложила она.



Кроме того, глава АИР напомнила о том, что Буинский район может заняться привлечением туристов. Например, сосредоточиться на турпотоке из Китая.

— Мы всегда говорим про исторических личностей, которые вышли из района. В селе Аксу в татарской семье с уйгурскими предками родился Бурхан Шахиди — китайский политический деятель татарского происхождения. Он работал в Синьцзяне долгие годы, был консулом Китая в СССР. Это создает ту самую близость к китайцам, которую многие районы, может быть, хотели бы иметь, но у них нет этого преимущества. Мы же можем в этом направлении поработать, — подчеркнула Минуллина.

