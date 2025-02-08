Trademark «Татарстан»: ВИА «Свет и тени», дизайнерская мебель, решения для крупного бизнеса

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана

Фото: Реальное время

Половина участников еженедельной подборки «Реального времени» — производители мебели и предметов интерьера. Они занимаются производством столов, штор и скатертей, обслуживают государственные органы и крупные компании Татарстана. Среди них как условные «старички», так и совершенно новые компании на рынке республики. Уникальным участником подборки стал ансамбль «Свет и тени», отсчитывающий свою историю с 1974 года. Права на какие товарные знаки зарегистрировали предприниматели из Татарстана в Роспатенте за минувшую неделю — в обзоре «Реального времени».

Мебель и интерьер

«Мебельная фабрика Юдиных» открывает еженедельную подборку «Реального времени». 30 января Роспатент зарегистрировал название организации в качестве товарного знака. В каталоге компании на сайте представлены исключительно письменные и кухонные столы в различном исполнении. Цены стартуют от восьми тысяч рублей, без учета скидок. Самый дорогой стол, представленный компанией, обойдется в 25 тысяч.

Кроме столов, фабрика занимается производством обеденных кресел, детских шкафов и стеллажей. Появилась «Мебельная фабрика Юдиных» в 2021 году. Юридический адрес компании — в Столбищах. Юрлицо компании зарегистрировано только в мае 2022 года. Единственный владелец фирмы — ее же директор Рената Юдина.

С самого момента появления «Мебельная фабрика Юдиных» показывает положительную прибыль. Так, в 2022 году при выручке в 5,65 миллиона чистая прибыль составила 383 тысячи рублей. В следующем году доходы выросли до 24 миллионов, а прибыль — до 2,24 миллиона. Среднесписочная численность фабрики при этом — всего один человек.

Помимо «Мебельной фабрики», в активах Юдиной другое ООО с аналогичным видом деятельности — «Ю-Мебель», существующее также с 2022 года. Однако, судя по нулевым отчетам, финансовую деятельность организация не ведет. Сайта у этой компании также нет.

Другой представитель «мебельной» подборки — бренд Dif Home предпринимательницы из Набережных Челнов Диляры Мирсаяновой. Специализируется она на шторах и скатертях, а продукцию этого бренда можно найти на маркетплейсах. Цены тоже демократичные: уличные шторы стартуют от 1,2 тысячи рублей. Также в ассортименте Dif Home можно найти вышитые салфетки и чехлы для шампуров и решеток гриль.

Группа Dif Home во «ВКонтакте» существует с марта 2022 года и насчитывает 34 подписчика. Публикации там выходят регулярно, но с большими паузами. Так, последний пост на момент написания этой статьи был 3 февраля.

Третья компания из этой группы — ООО «АВ Интеграция». Занимается она офисной техникой и оборудованием. Сайт компании же представляет собой только набор фотографий без описания и прочих деталей. По ним можно предположить, что «АВ Интеграция» продает экраны, используемые на выступлениях, столы и стулья для совещаний, различные тумбы и прочее. По этим же фотографиям видно, что среди клиентов организации — различные госорганы Татарстана, казанские университеты, кафе и рестораны, а также спортивные площадки.

«АВ Интеграция» оказалась самой «старой» компанией в подборке. Ее юрлицо зарегистрировано в 2018 году. Основал компанию и возглавляет ее Олег Тихонов. Выручка организации последние три года варьируется в пределах от 88 до 122 миллионов рублей. Компания, что видно и по ее клиентам, активно участвует в госзакупках. Так, в 2022 году сумма контрактов превысила 4 миллиона рублей, хотя за год до этого была более 9 миллионов.

Единственным контрактом в 2022 году оказались услуги для Минтранспорта Татарстана. В перечень услуг входило техническое оснащение конференц-зала. Среди установленного оборудования различные пульты, камеры, коммутаторы и прочая техника.



IT-системы и татарстанский «Атом»

T3data — организация, которая тоже появилась совсем недавно. Ее юрлицо зарегистрировано в 2021 году. Специализируется организация на разработке и внедрении IT-решений для крупного бизнеса. Основные направления — SAP-системы для управления бизнес-процессами. Располагается компания в самом центре Казани, на улице Дзержинского.

Несмотря на молодой возраст юрлица, на сайте T3data указано, что на рынке она уже более 10 лет. Ее представительства есть в Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде и Ташкенте. Учредитель компании — Ярослав Дорошенко, у которого также есть доля в 48% ООО «Стримлайн консалтинг». Эта компания также занимается разработкой.

С июня 2024 года руководит T3data Рузанна Амирхаян, она же возглавляет «Стримлайн консалтинг» с сентября 2023-го. Во второй компании в должности директора она сменила самого Дорошенко, а в T3data — Гузель Плотникову. По итогам 2022 года ООО «T3data» показало выручку в 16,4 миллиона рублей при чистой прибыли в 513 тысяч. В 2023-м доходы организации выросли до 66 миллионов, а прибыль — до 6 миллионов. Количество сотрудников за это время выросло с трех до 13 человек.

Следующим участником нашей подборки стала производственно-торговая компания «АТМ» из Набережных Челнов. Несмотря на логотип, отсылающий к атомной промышленности, деятельность компании органично вписывается в тематику автограда. Производит «АТМ» карданные валы под брендом «Атом». Через них вращение передается от коробки передач на колеса. Среди автомобильных брендов на сайте компании указаны MAN, DAF, Mercedes, Volvo, Iveco и Scania.

Несмотря на регистрацию юрлица в 2021 году, на сайте компании также упоминается опыт в 10 лет. Основал ПТК АТМ и возглавляет ее Альберт Альмухаметов. Других организаций в его активах нет. Выручка АТМ в 2022 году составила 27,5 миллиона рублей, прибыль за тот год оказалась на уровне в 1,5 миллиона. В 2023-м организации удалось увеличить доходы практически вдвое — до 54,7 миллиона, но прибыль выросла только на 200 тысяч. Зато количество сотрудников возросло с одного до пяти человек.

Ансамбль с долгой историей

Замыкает нашу подборку вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Свет и тени» из Набережных Челнов. Его название в качестве товарного знака Роспатент зарегистрировал 3 февраля. Владельцем знака стало ООО «Набережночелнинская рекламная компания». Сам же ансамбль свою историю отсчитывает с 1974 года с творческого коллектива школы №20. Но поначалу названия у группы не было.

Со временем участники коллектива взрослели и покидали ансамбль, им на смену приходили другие ученики челнинской школы. Как указано на сайте ВИА, именно после дебюта в ансамбле игрой на гитаре увлекся нынешний председатель Машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров. Произошло это в 1979—1980 годах. Другие выходцы из «Света и тени» позже собрали известную в Набережных Челнах группу «Веретено». Но в 80-х ансамбль «Свет и тени» прекратил свое существование.

Идея воссоздать коллектив уже в наше время принадлежит владельцу и директору челнинского завода «Металл-М» Сергею Бычкову.

— Однажды, в 2020 году, во время начавшейся пандемии коронавируса, Сергей Бычков то ли в штуку, то ли всерьез сказал Сергею Майорову: «Сергей, я же помню, ты в школе всегда играл. А у меня своя музыкальная студия есть. У тебя сейчас меньше командировок — соберитесь школьным ансамблем в студии, поиграйте!» — говорится на сайте ВИА.