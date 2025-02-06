Регистрировать сделки с недвижимостью стало быстрее, но дороже

В Казани рассказали предпринимателям о переходе на электронный «формат общения» с Росреестром

Фото: Михаил Захаров

Менее чем через месяц юридические лица больше не смогут подавать документы в Росреестр через МФЦ. С 1 марта 2025 года они будут обязаны направлять их исключительно в электронном виде. Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошел семинар, участники которого рассказали предпринимателям о новшествах в законодательстве и сервисах, которые помогают упростить регистрацию прав, выпуск электронной подписи и обеспечивают электронное взаимодействие профессиональных участников рынка с Росреестром. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Доля электронных обращений растет»

В 2024 году количество регистрационных действий в Татарстане уменьшилось почти на треть, констатировала замначальника отдела Управления Росреестра по РТ государственной регистрации недвижимости в электронном виде Гулюся Шагиева, объяснив это повышением процентной ставки Центробанка и отменой ряда льгот по ипотеке.

В 2024 году количество регистрационных действий в Татарстане уменьшилось почти на треть, констатировала замначальника отдела Управления Росреестра по РТ государственной регистрации недвижимости в электронном виде Гулюся Шагиева. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

При этом, подчеркнула она, мониторинг ситуации показывает, что доля электронных обращений в Росреестр с целью регистрации прав растет и на сегодня составляет:

100% обращений от органов государственной власти и местного самоуправления;

90% обращений от кредитных организаций;

94% обращений от застройщиков;

90% обращений от нотариусов;

75% обращений от юридических лиц.

В целом же электронные заявления составляют 58,7% от общего количества поданных в Росреестр документов.

Кому дали отсрочку

— С 1 марта вступает в силу закон, который мы очень ждали, — сообщила Шагиева. — Юридические лица должны будут подавать заявления о государственном учете и регистрации прав в электронном виде. Исключение составляют случаи, если стороной сделки, подлежащей государственной регистрации, или сделки, на основании которой подлежит государственной регистрации право, ограничение права или обременение объекта недвижимости, является физическое лицо.

Она также подчеркнула, что все договоры участия в долевом строительстве будут представляться только в электронной форме и что в законе закреплена обязанность застройщика направлять заявление о государственной регистрации права после передачи им объекта долевого строительства в течение 30 рабочих дней в электронной форме.

Возможность подачи документов в регистрирующий орган не в электронной, а бумажной форме сохранится до 1 января 2026 года для ряда юридических лиц, а именно для:

крестьянских фермерских хозяйств;

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

товариществ собственников жилья;

гаражных, жилищных и жилищно-строительных кооперативов.

Законодатель также расширил список установленных законодательством оснований для возврата документов заявителям Росреестром без рассмотрения. Теперь, сказала Шагиева, вводится еще одно основание: если при наличии ранее поданного заявления, рассмотрение которого приостановлено, будет подано новое по тому же поводу, его вернут, что называется, не глядя.

Чем быстрее, тем дороже

Гулюся Шагиева также напомнила об изменениях в Налоговом кодексе:

— С начала 2025 года размер госпошлины за действия с недвижимостью зависит от кадастровой стоимости объекта. Она составляет 4 тыс. рублей для физических лиц и 44 тыс. рублей для юридических, если кадастровая стоимость не превышает 20 млн рублей. Изменились и другие виды пошлин.

С начала 2025 года размер госпошлины за действия с недвижимостью зависит от кадастровой стоимости объекта. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Она указала, что размер госпошлины легко выяснить при помощи калькулятора на сайте Росреестра. И добавила, что появилась «платная» возможность ускорить регистрацию прав: сжать сроки до 1 дня можно, уплатив госпошлину в двойном размере.

Ускорить таким образом можно три вида действий:

госрегистрацию ипотеки, возникающей на основании договора об ипотеке (для физлиц и юрлиц);

госрегистрацию прав на жилое помещение (квартиру) на основании договора купли-продажи, за исключением случая продажи с публичных торгов, или договора дарения, совершенного в простой письменной форме (для физлиц и юрлиц);

госрегистрацию прав на помещение (жилое или нежилое) на основании договора купли-продажи, за исключением случая продажи с публичных торгов, совершенного в простой письменной форме.

Когда помогут посредники

О коммерческих услугах профессиональным участникам рынка недвижимости по электронному взаимодействию с Росреестром рассказали представители нескольких предприятий.

Свои продукты представили: компания-разработчик мобильного приложения, сервис электронной регистрации, обеспечивающий массовую регистрацию прав застройщика и массовое погашение регистрационных записей в ЕГРН, а также регистрацию прав по договорам купли-продажи в отношении нескольких объектов.

О коммерческих услугах профессиональным участникам рынка недвижимости по электронному взаимодействию с Росреестром рассказали представители нескольких предприятий. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Представитель казанского агентства недвижимости рассказал об опыте проведения сделок в электронном виде. А специалист петербургской фирмы поделился результатами работы выездной службы идентификации личности при выпуске электронных подписей.

Кроме того, были рассмотрены вопросы приостановления, возобновления, прекращения регистрации, одновременного кадастрового учета и регистрации прав.

1 / 19 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров