4,5 тыс. подростков на учетах ПДН и СОП

Министерство молодежи Татарстана отчиталось об итогах 2024 года

Фото: Михаил Захаров

Прошедший год для молодежной политики Татарстана ознаменовался большим количеством новых объектов и мероприятиями, нацеленными на поддержание семейных ценностей. Так, на строительство и ремонт власти направили 2,31 млрд рублей. Этот курс планируется держать и дальше — глава Минмола республики в ходе заседания коллегии анонсировал несколько проектов по линии поддержки молодых семей. Однако есть и упущения: в регионе все еще наблюдаются деструктивные явления среди подростков. За год уровень детской преступности снизился всего на 11%. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Уровнем жизни удовлетворены 94% подростков Татарстана

— 2024 год стал для отрасли еще одним важным этапом развития, годом новых проектов, побед, открытий. Молодежь была еще более активной, целеустремленной, а главное — верящей в созидательную силу нашей страны и республики, — с таких слов начал итоговую коллегию министр молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Он привел несколько итогов 2024 года в цифрах:

129 млн рублей в виде грантов получила молодежь Татарстана;

движение волонтеров из 298 тыс. участников признано лидером в России;

более 700 студентов выиграли по 1 млн в конкурсе «Студенческий стартап»;

построено и отремонтировано 39 объектов с финансированием в объеме 2,31 млрд рублей.

Кроме того, Садыков рассказал о проведенных социальных опросах. Так, например, выяснилось, что 94% подростков и 80% молодежи удовлетворены своей жизнью.

«Пионерами многим уже не быть, а пенсионерами будут все»

Важным направлением было и остается укрепление семейных ценностей. В прошлом году, который был посвящен этой теме, в Татарстане прошло 1 361 мероприятие, в них приняли участие 150 тыс. человек.

Садыков акцентировал внимание на здоровье молодежи и анонсировал новый проект:

— В текущем году запускаем проект «Курс на здоровье». В целях обеспечения широкого охвата молодежи в города и районные центры будут направлены опытные специалисты в области неформального образования, здравоохранения, психологии, предпринимательства, возрастной педагогики и так далее. Молодежь сможет совершенно бесплатно послушать выступления экспертов, принять участие в тренингах, получить консультацию. При содействии коллег из Министерства здравоохранения планируем предоставить возможность проверить свой организм, получить рекомендации докторов.

Садыков акцентировал внимание на здоровье молодежи и анонсировал новый проект. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, в Татарстане в скором времени также стартует программа «Институт родительства». В его рамках молодых родителей будут обучать необходимым навыкам. В проект войдут три направления: «Мама+Папа», «Подросток» и «Здоровый малыш».

— Еще один вектор, который есть, — это старшее поколение. Вы знаете, пионерами многим уже не быть, а пенсионерами будут все. В связи с этим формирование отношения к старшему поколению среди наших молодых людей — это задача первостепенная. И эта задача выполнима, — сказала в продолжение темы заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Еще один вектор, который есть, — это старшее поколение». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Большинство подростков находятся в СИЗО за хранение и распространение наркотиков

Семья — это не только счастье, но и большая ответственность. Сегодня на учетах СОП и ПДН состоят 4,5 тыс. татарстанских подростков. Уровень детской преступности «существенно не снижается» — спад за год составил 11%, озвучил министр молодежи. Большинство несовершеннолетних в СИЗО несут ответственность по статье 228 — хранение и распространение наркотиков.

— Ребятам светит от 5 до 14 лет. В колонии строгого режима мы встретились с молодежью до 35 лет. Здесь такая же картина — большинство по той же статье: 228, часть 1 и 2. Молодые люди отбывают сроки от 6 до 15 лет. Во время наших диалогов с ребятами один из них признался: «Со мной не общались мои родители, они не обращали на меня никакого внимания, не интересовались моими заботами. Мы были предоставлены сами себе», — призвал родителей к ответственности Садыков.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На данный момент Минмол республики приступает к созданию документального фильма о подростках, отбывающих наказание. Спикер выразил уверенность, что после просмотра родители начнут уделять больше внимания своим детям. Садыков также назвал другие меры профилактики деструктивных явлений среди молодежи:

Работа с окружением детей: «Она должна включать в себя сопровождение психолога, повышение эффективности личного посещения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Вовлечение в полезный досуг: «Нужно использовать потенциал не только учреждений образования, молодежной политики, культуры и спорта, что уже делается, но и местных общественных молодежных движений и организаций».

Шефство предприятий над подростковыми клубами: «Отвлечь подростков от улицы может шефство предприятий над подростковыми клубами с открытием инженерных направлений работы: авто, мото, эндуро, беспилотные летательные и надводные аппараты и многое другое».

Трудоустройство: «Благодаря службе занятости Министерства труда республики в 2024 году было трудоустроено более 12 000 подростков».

— К сожалению, здоровые, подающие надежды, крепкие подростки и совершеннолетние, которые могут получать достойное образование, профессию, родить здоровых детей в молодом, детородном возрасте, уезжают в лагеря, только, к сожалению, они не детские. И не оздоровительные. В конечном счете обстоятельства для них складываются не самым благополучным образом, — сказал Садыков.