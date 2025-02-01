Trademark «Татарстан»: косметика от кандидата наук, новые татарские исполнители, ювелирные украшения

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана

Фото: Реальное время

Крупных игроков в нашей сегодняшней подборке не будет. Все представленные бренды — представители малого бизнеса. Рассказываем про продавцов автомобильных запчастей и ювелирных украшений. Свои товарные знаки также зарегистрировали татарский певец и кандидат технических наук, продающая натуральную косметику. Права на какие товарные знаки зарегистрировали предприниматели из Татарстана в Роспатенте за минувшую неделю — в обзоре «Реального времени».

Автозапчасти

PartBox24 — магазин автозапчастей и расходных материалов. Владелица товарного знака — Гузель Гимадеева из села Новое Шигалеево в Пестречинском районе Татарстана. Она же указана в контактах на сайте магазина на Мамадышском тракте в Казани. Ей принадлежит ООО «ПАРТБОКС24», зарегистрированное в Москве в 2022 году с уставным капиталом 100 тысяч рублей. По данным финансовой отчетности, выручка в 2022 составила 1,2 млн рублей, расходы — 1,6 млн рублей. В 2023 году отчетность нулевая.

Доменное имя казанского магазина зарегистрировано в октябре 2017 года. Согласно сервису WHOIS, оно принадлежит организации Infiniti Pro. В Казани есть магазин «Инфинити Про», который продает моторные и другие автомобильные масла. На официальном сайте PartBox24 это указано как одно из направлений деятельности компании, которое занимается импортом автозапчастей для «профессиональных участников пива».

L-FTOR-R — второй представитель татарстанского бизнеса, занимающегося автозапчастями. Товарный знак зарегистрировал Фаиль Адиуллин из Набережных Челнов. Под его брендом на специализированных сайтах уже можно найти манжеты хвостовиков и сальники. На этом ассортимент заканчивается. Зарегистрирован Адиуллин как ИП с 2015 года. Основной вид деятельности — розничная торговля автомобильными деталями.

Ювелирка и новые татарские музыканты

Starshova Store позиционирует себя как студия ювелирных украшений европейских брендов. Располагается магазин в Набережных Челнах, оттуда же родом владелица бизнеса Анастасия Старшова. Сайта у магазина нет, есть группа «ВКонтакте», зарегистрированная в 2022 году, и канал в Telegram. В ассортименте различные серьги, кулоны, колье и другие украшения. Ценовой диапазон — от 2 до 31 тыс. рублей.

Damin — бренд, зарегистрированный казанцем Данилом Мингазовым. Товарный знак отсылает к его инициалам. Под псевдонимом Damin Мингазов выпускает песни на татарском языке. Сейчас их две — «Бюлэк» и «Синсез». Обе вышли в 2024 году. Сам Мингазов позиционирует себя как исполнитель, который пробует развиваться в разных жанрах. Его группа «ВКонтакте» зарегистрирована 24 февраля 2024 года и сейчас насчитывает 35 подписчиков. На личной странице Данила указано, что родился он 11 мая 2000 года.

Натуральная косметика от кандидата наук

«Камский берег» — еще один представитель малого бизнеса в Татарстане. Занимается он натуральной косметикой. На маркетплейсах уже продаются маски, пенки для умывания, крема и другая продукция. Зарегистрировала товарный знак жительница Казани Лия Байбекова.

В качестве ИП она зарегистрировалась в 2023 году. Помимо этого она является совладелицей и директором казанского ООО «НАВА». Компания зарегистрирована в 2020 году и занимается научными исследованиями в области технических наук. В 2022 году из компании вышел один из соучредителей, его доля так и остается нераспределенной. В 2023 году «НАВА» сдала нулевую отчетность.

Информацию о Байбековой можно найти на сайтах двух казанских вузов — КНИТУ и КФУ. Она — кандидат технических наук, доцент кафедры Химических технологий нефти и газа КНИТУ. По совместительству она же работает в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. В 2023 году она даже выиграла грант «Татнефти» на сумму 4,9 млн рублей.

