Закулисье театра Камала: открытая лаборатория, репетиционные залы и детская игровая зона

Универсальный зал с открытым трюмом.. Фото: Михаил Захаров

В феврале в новом здании театра Камала в Казани начнутся регулярные экскурсии. Творение Кенго Кумы и других архитекторов уже показали гостям саммита БРИКС, здесь провели итоговые коллегии Минстрой и Минкульт республики, сюда приглашали участников различных проектов. Но что скрывается в закулисье новой сцены Камаловского? Журналистам «Реального времени» удалось побывать в этом пространстве, благодаря которому возможности академического театра станут еще шире: все подготовительные процессы можно будет вести одновременно и своими силами.



Репетиции — как в Главном зале

Новый Камаловский показывают в рамках проекта «Городские модераторы» — экскурсии водят ведущий менеджер театра Зухра Вильданова и заместитель директора по маркетингу и PR Ильшат Латыпов с помощью студентов-стажеров. Штат сотрудников расширяют, правда, требуются больше не актеры (их кастинг проводили в прошлом году, будут еще, кого-то можно было увидеть на многолюдной постановке «Альфия. Путь в вечность»), а технический персонал.



Гиды по театру показывают Камерный, Универсальный залы, Большой, арочные своды которого — аллюзия на архитектуру мечетей (оцените по фото, что увидит зритель с последнего ряда балкона), а также Восточный — с 1 256 гипсовыми монетами, напоминающими кольчугу и нагрудники-изю. Интересно, что в изначальной концепции зал был украшен полотенцами.

Большой репетиционный зал. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На этом уровне, позади большого зала, расположена репетиционная площадка размером со сцену. Ранее спектакли камаловцы репетировали в 301-м кабинете (его уступил в свое время главный режиссер театра Марсель Салимжанов), либо прямо на площадке в дневное время. Теперь, говорят в театре, можно делать это «круглосуточно».

Здесь же расположены столярная и бутафорские мастерские. Бутафоры в старом здании находились на уровне шестого этажа (попадая туда, смотришь на большую сцену сверху), это пространство очень холодное зимой и очень жаркое летом. В новом здании из мастерских открывается живописный вид на Кабан. Рядом большие склады для декораций (сейчас у театра склад в районе улицы Тукая).

Бутафорский цех. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В Универсальном черном зале часть пола уходит вниз. Открыв трюм, в создавшемся пространстве можно разместить часть зрительских мест, превратив зал в подобие классического. В этой части здания работают гардероб, санузлы и сувенирный магазин. После входа люди с ограниченными возможностями могут спуститься сюда на лифте, а потом попасть в зал через другие лифты.

На втором этаже находятся звуковой цех, цех сценических эффектов и видеопроекций.

Главный зал, вид с последнего ряда балкона. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вселенная третьего уровня

Самое занятное и открытое для зрителей пространство — это третий этаж. Здесь находится художественно-ремесленная мастерская, где будут проходить мастер-классы.

Одно из больших пространств, доступных для публики, — открытая театральная лаборатория, которая, возможно, немного решит вопрос скудности потенциального репертуара.

Если же пройти дальше, можно обнаружить небольшую «вселенную» для актеров и других работников театра. Здесь работают репетиционные залы разных размеров, размещены администрация, столовая, хранят костюмы. В этой же части расположен пресс-центр.

Одна из переговорных. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Гримерки просторнее предыдущих, при этом рассчитаны на два-три человека (в старом здании «жили» по четверо). Это тоже можно понять — кому интересно сидеть в одиночестве в гримерке, которая предназначена, в общем-то, для небольшой подготовки к спектаклю.



Одна из фишек третьего этажа — это детская игровая зона. В старом здании дети актеров, когда их не с кем оставить дома, сидели в проходе рядом с шахматами и телетрансляцией. Здесь же они смогут играть, не особо отвлекая родителей.

В гримерках следить за ходом спектакля можно будет по телевизору. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На четвертом этаже размещаются пошивочный цех и вокально-танцевальный класс. Здесь находится репетиционная оркестра. К слову, стараниями музыкального руководителя Данияра Соколова удалось привести в порядок нотный архив театра — возможно, программу театра откроют музыкальным спектаклем «Башмагым»/«Башмачки» Тази Гиззата.

На четвертом этаже появится ресторан «Сайяр», его страницы уже есть в социальных сетях. В фойе можно увидеть интерьеры кафе «Кош». Попасть в него можно будет с утра и до вечера. На остальную территорию, поясняет заместитель директора Ильфир Якупов, — по билетам на спектакль или экскурсию.

На пятом этаже, объясняет Латыпов, находятся технические помещения.

Столовая. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Японский минимализм и татарские орнаменты

Вильданова отмечает, что в дизайне здания сочетаются японский минимализм (говорят, что немного крутые лестницы — это фишка Кенго Кума) и татарский орнаментализм, в частности стены-лепестки сделаны на основе традиционных женских украшений, переосмысленных художницей Наилей Кумысниковой.

На глазах у нас доделывают мелочи — к примеру, закрепляют заново некоторые элементы орнамента, проверяют подсветку. На большой сцене и вовсе кипит работа (раз уж это увидели десятки посетителей, видимо, это не секрет).

Репетиционных здесь много. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Сейчас театр готовят к форуму «Казаныш», который пройдет с 6 по 8 февраля. На первом этаже, справа от сцены, на дверях некоторых кабинетов добавлены таблички с именами его организаторов. На самом деле — это гримерки актеров старшего возраста, народных артистов. Для того, чтобы они могли пройти до главной сцены, им не нужно будет ездить на лифте. На форуме, кстати, экскурсию по зданию проведут авторы — архитекторы бюро Wowhaus, а также представитель японского бюро Kengo Kuma & Associates Джастин Чу.

1 / 42 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров