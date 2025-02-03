Трагедия в Вашингтоне затмила итоги чемпионата Европы по фигурному катанию

Фото: Динар Фатыхов

В Таллине завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Сами соревнования проходили на фоне страшной трагедии в США, где в результате авиакатастрофы погибли восемь американских фигуристов и четыре тренера, наших бывших соотечественников. «Реальное время» подводит итоги стартов и вспоминает жертв трагедии с советским прошлым.

Золото Володина на ЧЕ после победы в Казани

Трагедия в Вашингтоне произошла аккурат на экваторе чемпионата Европы, когда все его участники выполнили короткие программы и готовились к исполнению произвольных. В итоге кто-то затем может сослаться на шок от случившегося.

Наибольших успехов на стартах наши бывшие соотечественники, которые продолжают карьеру в спорте, достигли в парном катании. Золото Никиты Володина, выступающего за Германию с Минервой Хазе, это возвращение Бундестим на высшую ступень европейского пьедестала, который она покинула с момента, как из спорта ушла Алена Савченко. Воспитанница украинской школы фигурного катания тащила немецкое парное и с Робином Шолковы, и с экс-французом Бруно Массо, а сейчас она передала победную эстафету экс-питерцу Володину.

Примечательно, что предыдущую победу Володин одержал в Казани на первенстве России среди юниоров 2018 года. Перед стартом наставник юниоров Алексей Соколов рассказывал, что его подопечные начали кататься вместе с января: «По сути, у них все еще сырое в программах. Мы долго искали партнершу Никите, потому, что девочек в одиночном катании много — и прыгающих, и обученных, но они не хотят идти в парное катание, до последнего веря в свои силы. Думают, что перейти в парное катание всегда успеют. А потом приходят, когда поезд уже ушел».

Экс-тренер чемпиона Алексей Соколов советует одиночницам как можно быстрее переходить в парное катание. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Без россиян парное катание грозит исчезнуть

Соколов рассказывал, что изначально работали над тем, чтобы наладить элементы, не придираясь к каким-то шероховатостям, которые в итоге надо будет исправлять. Произвольную программу ставили буквально за полмесяца до старта первенства России среди старшего возраста, который они в итоге выиграли.

На третьем месте чемпионата Европы — российская пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие за Грузию. Москвич Берулава начинал свой путь в парном катании с казаночкой Алиной Бутаевой, завоевав с ней бронзу юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Международная федерация фигурного катания как может поддерживает интерес к спорту, стала инициатором включения дисциплины в олимпийскую программу. Но нужны спортсмены, и тут на помощь приходит Россия. Когда наша страна помочь не может, соревнования проходят без парников как, например, на зимней Универсиаде в Италии. Парников не было и на предыдущей Универсиаде в Лэйк-Плэсиде, как и на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате.

Домашняя Универсиада в Красноярске 2019 года была российским междусобойчиком, когда соревновались три российские и одна казахстанская пара. Как только Россию и Белоруссию отстранили от международных стартов, парное катание оказалось на грани исчезновения. В рамках Универсиад сложно найти двух парников, которые одновременно учатся. В рамках юниорских стартов состоялось семь этапов, из которых в Словении, Таиланде и Китае не было парного катания. В КНР, где подготовили действующих олимпийских чемпионов Сюй Вэньцзин и Хань Цуна, серебряных и бронзовых призеров олимпийских игр в уже упомянутом Турине, сейчас нет достойных парников.

Участие в стартах в Казани ранее приносили первые победы Алине Загитовой, Алене Косторной и Никите Володину. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Повторяя сценарий трагедии 45-летней давности

Теперь, что касается трагедии в Вашингтоне. Американское фигурное катание, особенно в плане юниорского, это преимущественно постсоветская история. Самые известные дети наших бывших фигуристов: Илья Малинин (сын Татьяны Малининой и Романа Скорнякова), Энтони Пономаренко (его родители — олимпийские чемпионы Марина Климова и Сергей Пономаренко), Эндрю Торгашев (родитель Илона Мельниченко и Артем Торгашев), Аннабель Морозов (отец Николай Морозов). В числе ныне выступающих новых выделяется 11-летняя Скайлер Лаутова-Пегеро, дочь экс-россиянки Юлии Лаутовой. Она бывшая супруга Романа Костомарова, но дочь родила уже в браке с американцем.

К счастью, никого из них не было на злосчастном рейсе, но тренерский штаб был полностью составлен из наших бывших соотечественников. Наименее известен из них Александр Кирсанов, которому было 46 лет. Малоизвестна и Инна Волянская, бывшая парница, запомнившаяся любителям советского фигурного катания и тренеру Татьяне Тарасовой. Она была в числе тех фигуристок, на которых невольно ставили опыты представители советской тренерской школы и спортивной науки в конце 70-х. Это была ставка на юность, которую затем успешно делала и продолжает делать Этери Тутберидзе.

В советские времена в парное катание приходили вполне сложившиеся одиночники, как Игорь Лисовский или Олег Васильев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ставка на молодежь оправдалась лишь отчасти

Справедливости ради, ставить на детей начинали не в СССР, едва ли не первый успешный опыт в этом плане был в ГДР, когда 12-летний Ян Хофманн дебютировал на Олимпиаде 1968 года в Гренобле, а потом растянул свою карьеру еще на 12 лет, завершив ее только 24-летним, вице-чемпионом Олимпиады в Лэйк-Плэсиде и чемпионом мира 1980 года. Четыре Олимпиады это на одну больше, чем у его современницы Ирины Родниной. В советском фигурном катании этот опыт вначале повторила Елена Водорезова, у которой также была достаточно длинная спортивная карьера, с одной оговоркой, что она уходила из спорта из-за тяжелейшей болезни. Только преодолев ее, вернулась после трехлетнего перерыва.

Повезло 13-летним Марине Пестовой и Марине Черкасовой, успевшим попасть в состав сборной СССР, завоевав олимпийские медали, награды чемпионатов мира и Европы. А вот 13-летняя Нэлли Червоткина, 14-летние Марина Австрийская и Инна Волянская, в столь юном возрасте дебютировавшие на взрослых чемпионатах, не смогли полноценно реализоваться.

С одной стороны, понять стремление тренерского штаба сборных можно: юные спортсмены быстро приносили максимальный эффект, та же ситуация повторялась в плавании, где школьницы выигрывали золотые медали чемпионатов мира и Европы. Они не стремились замуж, что привело к уходу из спорта достаточно молодых Натальи Донгауэр, которая вышла замуж за баскетболиста Юрия Павлова, или Ирины Черняевой, ставшей супругой хоккеиста Вячеслава Анисина и родившей будущую олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Но уход из спорта, едва был достигнут студенческий возраст, зачастую не позволял использовать спортсменок даже в течение одного олимпийского цикла. К уходу приводили проблемы со здоровьем.

Касаемо Волянской, выступавшей с Валерием Спиридоновым, ее наивысшими достижениями было третье место на чемпионате страны 1980 года, в 15 лет, и победа на зимней Спартакиаде народов СССР 1982 года, когда ей шел 17 год. На чемпионате не было Ирины Родниной с Александром Зайцевым и Марины Черкасовой с Сергеем Шахраем, и та бронза не позволила Волянской со Спридоновым стартовать даже на чемпионате Европы. А на Спартакиаде не было тройки лидеров, которая на то время готовилась к чемпионату мира. Поэтому Спартакиада запомнилась четверным прыжком, исполненным экс-казанцем Александром Фадеевым, выступавшим вне зачета, победой Анны Кондрашовой, нынешнего тренера сборной Эстонии, исполнившей четыре тройных прыжка, и первым в истории советских фигуристок тройным лутцем, бывшим в программе Марины Серовой.

С одной стороны, понять стремление тренерского штаба сборных можно: юные спортсмены быстро приносили максимальный эффект. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Та Спартакиада стала первым печальным событием в спортивной жизни Волянской. Как рассказывал нашему изданию зеленодольский лыжник Анатолий Романов: «Трагедия произошла на центральном стадионе во время открытия. Организаторы, продав билеты на церемонию открытия, еще и дополнительно пустили народ». В итоге была создана давка, в которой пострадали порядка ста человек, а шестеро погибли.

С отъездом из страны Волянская стала партнершей в ледовых шоу у Алексея Тихонова. Ее партнер и супруг Валерий Спиридонов ушел к другой фигуристке Елене Гараниной, катавшейся с Игорем Завозиным. Их общий сын Максим Завозин ранее катался за Венгрию, а общий сын со Спиридоновым — Максим Спиридонов — волею судеб едва не оказался в разбившемся самолете.

Погибшие Евгения Шишкова и Вадим Наумов прожили вполне счастливую спортивную жизнь. Они уже вошли в историю фигурного катания, как первые победители финала Гран-при. Медали всех достоинств: золото, серебро и бронза по итогам шести чемпионатов мира, особо счастливым из которых был 1994 года. По неписанной традиции в нем не участвовали лауреаты олимпийского старта в Лиллехаммере, и Шишкова с Наумовым в редкий раз опередили Марину Ельцову с Андреем Бушковым. В остальном же они шли вслед за ними на международных стартах, уступая также лидерам тех лет — Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову, Наталье Мишкутенок и Артуру Дмитриеву.

Кстати, Шишкова и Наумов — это воспитанники Людмилы Великовой, воспитавшей и Алексея Соколова, бывшего тренера Володина. Участники двух Олимпиад могли сетовать разве что на то, что на Игры в Лиллехаммере вернули на лед профессионалов, и Гордеева с Гриньковым завоевали золото, на которое претендовали исключительно воспитанники питерской школы фигурного катания. Новая смена подросла к Олимпиаде в Нагано: Мария Казакова — Дмитриев, Елена Бережная — Антон Сихарулидзе, не оставив для Шишковой и Наумова места в сборной страны. В итоге они уехали в Америку, где у них родился сын Максим Наумов. На завершившемся чемпионате США он занял четвертое место после Ильи Малинина, Эндрю Торгашева и вклинившегося между русскими Кэмдена Пулккинена.

