Число погибших в авиакатастрофе в США достигло 40, поиски продолжаются

На месте авиакатастрофы в США спасатели обнаружили тела 40 погибших, а также фрагменты останков еще нескольких человек. Об этом пишет РИА «Новости».

— Власти обнаружили 40 неповрежденных тел и фрагменты останков еще нескольких человек, — приводит CBS данные источника. Некоторые тела были найдены на берегу, куда их вынесло течением. По предварительным данным, оставшиеся тела могут находиться в хвостовой части упавшего самолета, доступ к которой пока затруднен.

Спасательные работы на месте трагедии были приостановлены на ночь и возобновятся с наступлением светлого времени суток. Телеканал NBC Washington, ссылаясь на официальных лиц, сообщил, что среди найденных тел идентифицированы тела трех военных, находившихся на борту вертолета. Личности погибших пока не раскрываются.

Напомним, что в ночь на четверг возле вашингтонского аэропорта имени Рейгана произошло столкновение гражданского самолета и военного вертолета. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете — три члена экипажа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Среди пассажиров гражданского самолета были также граждане России. Президент выразил соболезнования в связи с их гибелью и пообещал оказать помощь в отправке тел на родину.

Рената Валеева